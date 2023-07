Selenskyj-Berater sicher: Putins gewaltsamer Tod ist nur eine Frage der Zeit

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Nach dem Putschversuch in Russland richten sich alle Augen auf Wladimir Putin. Er könnte nicht nur um seine Macht, sondern auch um sein Leben bangen.

Moskau - Sind nach dem gescheiterten Putschversuch von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und seiner Söldnerarmee in Russland nicht nur Prigoschins, sondern auch Putins Tage gezählt? Das vermutet jedenfalls der ukrainische Selenskyj-Berater Mychailo Podoljak. Nachdem Putin durch den Vorfall in seiner politischen Machtposition stark geschwächt wurde, sei sein Tod nur noch eine Frage der Zeit.

Experten zufolge könnte Putin versuchen, Prigoschin trotz offizieller Einigung ermorden zu lassen. Dieser Meinung ist auch Podoljak, wie er im Gespräch mit der Bild betonte. „Putins Ruf ist es, alle in Angst zu halten. Daher ist es für ihn eine persönliche Angelegenheit, Prigoschin so schnell wie möglich zu vernichten“, erklärte der Präsidentenberater. Durch den Putschversuch sei es dem Wagner-Boss innerhalb von 24 Stunden gelungen, Putin als schwachen Präsidenten dastehen zu lassen. „Ich habe den Eindruck, dass Prigoschin großen physischen Risiken ausgesetzt ist – und diese werden noch zunehmen.“ Die Meuterei habe gezeigt, dass sich Putins Präsidentschaft in Russland dem Ende zuneige.

Verliert Putin neben seiner Macht auch sein Leben? Historiker rechnet mit Machtwechsel

Auch der russische Historiker Andrej Subow teilt diese These. „Nach Prigoschins Rebellion befehligt Putin nicht mehr die Eliten. Auch das Volk hat er nicht mehr unter Kontrolle, wie es scheint“, sagte er in einem Interview mitVerstka, das das russische Exilmedium Meduza ins Englische übersetzte.

Wie düster steht es um die Zukunft von Putin? © Gavriil GRIGOROV / SPUTNIK / AFP

Ein deutliches Zeichen dafür sei unter anderem, dass sich die Behörden Prigoschins Aufstand nicht in den Weg gestellt haben. Es stimme daher nicht, dass sich die Behörden um Putin geschart und ihm geholfen hätten: „Wenn das wahr wäre, hätte es Prigoschin nicht einmal bis Rostow geschafft“. Subow vermutet, dass ein Machtwechsel nur noch eine Frage von Monaten ist - oder sogar von Wochen.

Selenskyj-Berater sicher: Putins Tod nach Putschversuch in Russland nur eine Frage der Zeit

Selenskyj-Berater Podoljak geht aber noch einen Schritt weiter - und prognostiziert neben Putins Machtverlust auch seinen Tod. In dem Moment, in dem Russland im Ukraine-Krieg nun zusätzlich spürbare Verluste erleidet, würden „Eliten versuchen, die Macht an sich zu reißen, und Putin hat bereits eine sehr begrenzte Lebensspanne“. Sollte der Kremlchef die Kontrolle verlieren, verliere er damit auch viel Sicherheit und werde schnell zur Zielscheibe.

Putin dürfte wachsende Lebensgefahr im Falle eines Machtwechsels bewusst sein. Immerhin reihen sich in den vergangenen Jahren seiner Amtszeit diverse mysteriöse Todesfälle von einflussreichen russischen Oligarchen aneinander. Allein seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind zahlreiche russische Superreiche plötzlich gestorben – oft, nachdem sie Putins Krieg kritisiert hatten. (nz)