Selenskyj überraschend in Deutschland – Rätselraten um Hessen-Besuch

Von: Florian Naumann

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft auf grünes Licht für den Start von Beitrittsverhandlungen zur EU. © Evan Vucci/AP/dpa

Wolodymyr Selenskyj ist nach Deutschland gereist – genauer gesagt nach Hessen. Der genaue Anlass des Besuchs aus der Ukraine ist noch unklar.

Frankfurt am Main/Wiesbaden – Ohne Vorankündigung ist Wolodymyr Selenskyj nach Deutschland gereist: Die Polizei Frankfurt meldete am Donnerstagnachmittag (14. Dezember) auf der Plattform X einen Besuch des ukrainischen Präsidenten im Rhein-Main-Gebiet.

Den Angaben zufolge kam Selenskyj am Flughafen Frankfurt an und begab sich im Anschluss nach Wiesbaden. „Die Fahrt verlief unproblematisch“, hieß es. Wegen verstärkter Sicherheitsvorkehrungen hatten die Sicherheitskräfte zuvor vor Sperrungen und Beeinträchtigungen „im gesamten Rhein-Main-Gebiet“ gewarnt. Der Anlass der Hessen-Reise blieb zunächst unklar.

Selenskyj in Deutschland – Ukraine hofft auf Beitrittsverhandlungen mit EU

Zuvor hatte Selenskyj zu den Teilnehmern des EU-Gipfels in Brüssel gesprochen – allerdings per Videoschalte. Er warb dort für eine rasche Entscheidung für Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine geworben. „Es geht nicht darum, was Politiker brauchen. Es geht darum, was die Menschen brauchen“, sagte Selenskyj laut dem von einer EU-Sprecherin veröffentlichten Redetext.

Bei dem zweitägigen Treffen in Brüssel wird es um den Vorschlag der Europäischen Kommission gehen, EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau zu eröffnen. Ob es weitreichende Entscheidungen bei dem Gipfel geben kann, ist unklar. Grund sind insbesondere Blockadedrohungen des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban. Dieser hatte in den vergangenen Wochen mehrfach deutlich betont, dass die Ukraine noch nicht alle Reformauflagen erfüllt habe. (fn/dpa)

Weitere Informationen folgen.