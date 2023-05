Bachmut weiter im Fokus des Krieges: Selenskyj reist nach London – kommen jetzt doch Kampfjets?

Von: Christian Stör

In Bachmut halten die Kämpfe an. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist nach London. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Donezk unter Beschuss : Berichte über schweres Artilleriefeuer

unter : Berichte über schweres Artilleriefeuer Schlacht um Bachmut : Ukrainische Vorstöße gehen weiter

um : Ukrainische Vorstöße gehen weiter Alle Neuigkeiten aus dem Ukraine-Krieg in unserem News-Ticker. Die Informationen stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich oft nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 15. Mai, 8.50 Uhr: Nach Besuchen in Rom, Berlin und Paris hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Gespräche in Großbritannien angekündigt. Er werde sich am Montag in London mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak treffen, teilte Selenskyj am Morgen bei Twitter mit. Großbritannien ist einer der wichtigsten Partner der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg.

Selenskyj war bereits im Februar in Großbritannien und hatte unter anderem ukrainische Soldaten getroffen, die dort ausgebildet wurden. Sunak kündigte damals an, dass Großbritannien als erstes Land der Ukraine Raketen mit größerer Reichweite liefern werde. Diese Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow wurden nach Informationen des US-Senders CNN mittlerweile übergeben. Die Bitte nach einer Lieferung von Kampfjets lehnt London bisher ab, bietet aber eine Ausbildung ukrainischer Piloten an.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht Bündnispartner. © Federico Gambarini/dpa-Pool/dpa

„Großbritannien ist ein Anführer beim Ausbau unserer Fähigkeiten am Boden und in der Luft“, schrieb Selenskyj. „Diese Zusammenarbeit wird heute fortgesetzt. Ich werde meinen Freund Rishi treffen. Wir werden substanzielle, inhaltliche Verhandlungen führen, persönlich und mit unseren Delegationen.“

News zum Ukraine-Krieg: Prigoschin wollte angeblich russische Truppen an die Ukraine verraten

Erstmeldung: Moskau/Kiew - Jewgeni Prigoschin sorgt im Ukraine-Krieg immer wieder für Aufregung. Nun soll der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner einem Bericht der Washington Post zufolge der ukrainischen Regierung angeboten haben, die Positionen russischer Truppen preiszugeben. Die Zeitung beruft sich dabei auf durchgestochene Dokumente des US-Geheimdienstes. Kiew habe das Angebot, das Prigoschin über seine Kontakte zum ukrainischen Geheimdienst unterbreitet haben soll, aber abgelehnt. Der Bericht stützt sich auf geheime US-Dokumente, die laut der Zeitung der Chat-Plattform Discord zugespielt wurden. Das US-Präsidialamt reagierte nicht sofort auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters zur Stellungnahme.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin soll Kiew mitten im Ukraine-Krieg ein erstaunliches Angebot unterbreitet haben. © afp

News zum Ukraine-Krieg: Berichte über schweres Artilleriefeuer auf Donezk

Die von russischen Truppen kontrollierte Großstadt Donezk im Osten der Ukraine ist am Sonntag offenkundig unter schweren Artilleriebeschuss geraten. Die Stadt sei von Hunderten Artilleriegranaten und Projektilen aus Mehrfachraketenwerfern getroffen worden, berichtete die russische Staatsagentur Tass unter Berufung auf örtliche Behörden. Über die Auswirkungen des Beschusses wurden keine Angaben gemacht. Donezk liegt unmittelbar hinter den Frontlinien im Osten der Ukraine.

News zum Ukraine-Krieg: Vorstöße bei Bachmut gehen weiter

In der Umgebung der schwer umkämpften Stadt Bachmut haben ukrainische Truppen nach eigener Darstellung weitere Geländegewinne errungen. „Unsere Einheiten haben mehr als zehn feindliche Stellungen nördlich und südlich von Bachmut eingenommen und ein großes Waldgebiet bei Iwaniwske vom Feind gesäubert“, teilte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar auf Telegram mit. Dabei seien russische Soldaten gefangen genommen worden. Trotz der ukrainischen Erfolge bleibe die Lage bei Bachmut weiterhin angespannt, da das russische Militär entschiedenen Widerstand leiste.

Das ukrainische Militär hat in den vergangenen Tagen rund um die ostukrainische Stadt Bachmut bei Gegenangriffen größere Gebiete zurückerobert. Nun droht eine Einkesselung der in der Stadt eingesetzten russischen Söldnertruppe Wagner.

News zum Ukraine-Krieg: Paris stellt Kiew neue Militärhilfe in Aussicht

Unterdessen kehrt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit der Zusage weiterer Militärhilfe aus Deutschland und Frankreich nach Kiew zurück. In Berlin und Paris pochte Selenskyj dabei am Sonntag zum wiederholten Mal auf die Lieferung von Kampfjets. Sowohl Kanzler Olaf Scholz (SPD) als auch Präsident Emmanuel Macron reagierten jedoch zurückhaltend. Der französische Staatschef wollte sich aber, wie es aus dem Élyséepalast hieß, am Montagabend in einem TV-Interview zur weiteren Militärhilfe äußern. Selenskyj dankte derweil Deutschland und Frankreich für die militärische Unterstützung. (cs/dpa)