Ukraine verfeuert Munition in rasender Geschwindigkeit – US-Industrie reagiert

Der Ukraine-Krieg stellt die US-Rüstungsindustrie vor neue Herausforderungen. Lange wurde nicht mehr so viel Munition benötigt. Der Krieg ist ein Weckruf.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 20. August 2023 The Washington Post.

Bei den Bemühungen der USA, das festgefahrene System der Beschaffung von Verteidigungsgütern aufzurütteln, steht besonders viel auf dem Spiel, da Kiew in einer sich langsam entwickelnden Gegenoffensive versucht, Gebiete von der russischen Kontrolle zurückzuerobern. Das Schicksal der ukrainischen Gegenoffensive hängt nach Einschätzung von US-Beamten, von der Fähigkeit des Westens ab, den erstaunlichen Hunger der Ukraine nach Artilleriemunition zu stillen. Die Gegenoffensive verläuft jedenfalls stockend, wie die Entwicklung des Ukraine-Krieges in den vergangenen Moanten zeigt.

Industrieexperten warnen jedoch vor großen Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer erhöhten Produktion von Waffen und Ausrüstung, die nicht nur zur Unterstützung der Ukraine, sondern auch zur Gewährleistung der eigenen Sicherheit der Vereinigten Staaten in potenziellen Konflikten mit Russland oder China benötigt wird. Dazu gehören die Überwindung der Knappheit von wichtigen Rohstoffen wie TNT und die Aufrechterhaltung der erweiterten Kapazitäten bei schwankenden Budgets und Ungewissheit über den künftigen militärischen Bedarf.

„Ob man glaubt, dass es gut oder schlecht läuft, hängt davon ab, ob man ein halbvoller oder halbleerer Mensch ist“, sagte Cynthia Cook, Expertin für die Verteidigungsindustrie am Center for Strategic and International Studies, über den Versuch, die Waffenproduktion schnell hochzufahren. „Aber es kommt auch darauf an, wie viel man in der Rüstungsbeschaffung arbeitet.“

Der Ukraine-Krieg sorgt für einen Boom in der US-Rüstungsindustrie

Der Ukraine-Krieg hat einen Boom für amerikanische Rüstungsunternehmen ausgelöst, die ihre Produktions- und Fabrikkapazitäten in einem Wettlauf ausbauen wollen. Er hat auch ein bürokratisches Gerangel im Pentagon ausgelöst, um benötigte Ausrüstung rechtzeitig zu beschaffen.

Anderthalb Jahre nach dem Einmarsch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Ukraine im Februar 2022 werden die Produktionsverträge erst nach und nach abgeschlossen. Von den 44,5 Milliarden Dollar, die die Vereinigten Staaten für die Herstellung von Waffen für die Ukraine oder die Aufstockung gespendeter US-Bestände bereitgestellt haben, hat das Verteidigungsministerium bisher Verträge über die Herstellung von Waffen im Wert von rund 18,2 Milliarden Dollar abgeschlossen, was 40,8 Prozent der Gesamtsumme entspricht.

Für Cook und andere Branchenexperten ist dieses Verhältnis, so bescheiden es auch erscheinen mag, eine Errungenschaft für das oft langsame, schwerfällige Beschaffungswesens des Militärs, bei dem der Abschluss eines größeren Vertrags oft bis zu 16 Monate dauert - ganz zu schweigen von der Herstellung einer komplexen Ausrüstung für den Einsatz im Kampf.

Pentagon-Beamte sagen, dass der tatsächliche Wert der bis zum 18. August abgeschlossenen Verträge im Zusammenhang mit der Ukraine wesentlich höher sein wird als die 18,2 Milliarden Dollar. In erster Linie, weil darin Verträge nicht berücksichtigt sind, bei denen Unternehmen etwa die Hälfte des erwarteten Wertes im Voraus erhalten und die zusätzlichen Kosten erst später festgelegt werden.

Neue Herausforderungen für die US-Rüstungsindustrie - auch mit Blick auf China

Nach Ansicht von Experten müssen die Vereinigten Staaten bei einer Ausweitung der Produktion von Munition, Drohnen, Luftabwehrraketen und anderen Waffen für die Ukraine sicherstellen, dass die erweiterten Kapazitäten auch aufrechterhalten werden können, wenn die Anforderungen sich ändern sollten.

Nach den zermürbenden Kriegen in Afghanistan und im Irak ist das Pentagon bestrebt, die Fähigkeit zu finanzieren, künftige Konflikte zu gewinnen oder abzuschrecken, die ganz andere Fähigkeiten und Waffensysteme erfordern könnten - insbesondere gegen die Bedrohung durch Chinas aufstrebendes Militär.

Eine Artillerieeinheit der ukrainischen Luftangriffstruppen feuert am 24. Juni 2023 an der Ostfront in der Ukraine eine Haubitze des Typs L119 aus britischer Produktion auf russische Infanterie ab. © Photo for The Washington Post by Sasha Maslov

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat jedoch eine NATO-weite Munitionsknappheit offenbart und wichtige Schwachstellen bei der Bekämpfung des Krieges der Gegenwart aufgezeigt. „Die Frage ist, wie wir sicherstellen können, dass dieses Problem, das jetzt ans Licht gekommen ist, bei künftigen Kompromissen nicht unter den Teppich gekehrt wird“, sagte Cook.

Beamte des Verteidigungsministeriums und der Industrie sprachen anonym über den Wettlauf zur Beschleunigung der Waffenproduktion, um eine ehrliche Einschätzung der sich entwickelnden Bemühungen zu geben.

Im Ukraine-Krieg von entscheidender Bedeutung: 155-mm-Artilleriegeschosse

Die Regierung hat sich weitgehend auf die Ausweitung der Produktion von 155-mm-Artilleriegeschossen konzentriert, die seit Jahrzehnten eine Hauptstütze des westlichen konventionellen Arsenals sind und sich für die Ukraine in der laufenden Gegenoffensive als entscheidend erwiesen haben. Obwohl die ukrainischen Streitkräfte im Winter von den USA in modernen Manövern mit kombinierten Waffen ausgebildet wurden, hat die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj diese Taktik weitgehend aufgegeben und stattdessen einen zermürbenden, artilleriegestützten Ansatz gewählt, um russische Minenfelder und stark verteidigte Schützengräben zu durchbrechen.

US-Beamte erklären nun, dass die taktische Umstellung der Ukraine die Versorgung des Landes mit einer robusten Artilleriegranate erfordert. Zwar haben sich die ukrainischen Streitkräfte an der Südfront einen Munitionsvorteil verschafft, indem sie mit französischen und britischen Langstreckenraketen russische Munitionsdepots hinter der Front angriffen, doch werden sich diese Schläge nur dann als wirkungsvoll erweisen, wenn die Ukraine auch die russischen Verteidigungsanlagen durchdringen kann.

„Wir werden in der Lage sein, die Ukrainer noch lange Zeit mit Munition zu versorgen.“

Seit Februar 2022 hat das Pentagon Verträge über die Herstellung der 155-mm-Munition im Wert von 2,26 Milliarden Dollar abgeschlossen und damit dazu beigetragen, die US-Produktion von 14.000 Stück pro Monat vor der russischen Invasion auf heute rund 20.000 pro Monat zu steigern. Die Produktion soll bald 28.000 pro Monat erreichen, mit dem Ziel, bis Herbst 2025 1 Million Geschosse pro Jahr zu produzieren. Offizielle Stellen lehnten es ab, zu sagen, welcher Anteil davon an die Ukraine geht und welcher in den USA als Reserve gelagert wird.

Eine Vielzahl von Unternehmen ist an der Herstellung der Geschosse beteiligt, einschließlich des Schmiedens von Stahlgeschossen und deren Montage für den Einsatz. Auch das Verteidigungsministerium investiert in den Ausbau der Produktionslinien.

Streumunition dient zur Überbrückung, bis mehr konventionelle Geschosse verfügbar werden

Das Tempo, mit dem die Munitionsproduktion hochgefahren wird, könnte langfristige Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine haben. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte in diesem Sommer bereits beschlossen, Kiew umstrittene Streumunition bereitzustellen, die von Beamten des Weißen Hauses als „Überbrückungslösung“ für die Zeit bezeichnet wurde, bis die Produktion konventioneller Artilleriegeschosse steigt.

US-Beamte hoffen, dass die Streumunition, die aus großen Hülsen besteht, die Hunderte von Bomblets freisetzen - von denen einige beim Aufprall nicht detonieren und jahrzehntelang eine Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen können - der Ukraine helfen kann, den Schwung aufrechtzuerhalten, bis mehr konventionelle Geschosse hergestellt werden. In naher Zukunft wird die Artilleriemunition, die an die Ukraine geliefert wird, einen höheren Anteil an Streumunition enthalten, hieß es.

Beamte der US-Armee, die für die Beschaffung der 155-mm-Artilleriegeschosse zuständig sind, bemühen sich „so schnell wie möglich“ um eine Beschleunigung der Produktion, sagte Christine Wormuth, United States Secretary of the Army, diesen Monat. „Wir werden in der Lage sein, die Ukrainer noch lange Zeit mit Munition zu versorgen“, sagte sie vor Reportern. „Ich denke, dass sie [die Streumunition] wahrscheinlich auch noch eine Weile weiter verwenden werden.“

Obwohl die ukrainische Gegenoffensive im Sommer erst wenige Monate alt ist, blicken Verteidigungsbeamte bereits auf den Winter, wenn eine mögliche Flaute in den Kämpfen es den USA und ihren Verbündeten ermöglichen könnte, „den Rückstand aufzuholen und sie zu unterstützen“, wie ein Beamter es ausdrückte. Aber auch Moskau wird nicht untätig bleiben: Eine Pause könnte es den russischen Streitkräften ermöglichen, aufzurüsten und ihre Verteidigungslinien zu verstärken.

Ukraine-Krieg: Ein Weckruf für die NATO hinsichtlich ihrer Einsatzfähigkeit

Der Krieg war ein Weckruf für die Befürworter der Ukraine im Westen, wo die Verantwortlichen die dringende Notwendigkeit sehen, ihre eigenen Munitionsvorräte aufzustocken. NATO-Vertreter haben sich gefragt, wie lange das westliche Bündnis einen größeren konventionellen Krieg aushalten könnte. „Niemand hat sich wirklich die Frage gestellt: Was ist, wenn aus ‚Tag eins, Nacht eins‘ ‚Woche zwei, Woche drei, Woche vier‘ wird?“, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace letzten Monat.

Wormuth sagte, ohne Einzelheiten zu nennen, dass die Vereinigten Staaten auch bestrebt seien, ihre Artilleriereserven auf ein höheres Niveau zu setzen. „Eine der Lehren, die wir aus den ukrainischen Erfahrungen gezogen haben, ist, dass wir zurückgehen und diese Mindeststandards überdenken müssen. Vielleicht haben wir sie unterschätzt“, sagte sie diesen Monat vor Reportern.

Beamte stellen fest, dass einige Verträge zur Aufstockung der US-Lieferungen oder zur Herstellung spezifischer Waffen für die Ukraine innerhalb von 30 Tagen oder weniger abgeschlossen wurden, darunter die Verträge zur Herstellung von Switchblade- und Phoenix Ghost-Kampfdrohnen und NASAM-Luftabwehrsystemen. Außerdem werden zum ersten Mal mehrjährige Verträge für Munition abgeschlossen.

Eine Panzerhaubitze RCH 155 des Herstellers Krauss-Maffei Wegmann. Haubitzen wie diese feuern 155-mm-Artilleriegeschosse ab (Archivfoto). © picture alliance/dpa/KMW

Um das US-Arsenal wieder aufzufüllen, müssen nach Ansicht von Experten grundlegende Materialien für die Waffenherstellung gefunden werden - ein Problem, das durch die weltweite Verknappung von Chemikalien und Sprengstoffen erschwert wird. Die Vereinigten Staaten stellen kein TNT mehr her und sind inzwischen zu einem Ersatzstoff namens IMX übergegangen, einem Sprengstoff, der bei geringerem Risiko einer versehentlichen Detonation mehr Energie liefert.

Erhöhte Granatenproduktion sorgt für Knappheit an TNT und Treibladungen

Der dramatische Anstieg der Granatenproduktion hat die Vereinigten Staaten jedoch dazu veranlasst, weltweit nach neuen TNT-Lieferanten zu suchen. Polen war eine der Hauptquellen der USA, aber das Pentagon arbeitet mit seinen Verbündeten und Partnern zusammen, um seine Lieferungen zu erhöhen, möglicherweise auch aus Japan.

Die Vereinigten Staaten verfügen über große Vorräte an Sprengstoff, so die Beamten. Da die Fabriken jedoch immer mehr Granaten produzieren, „wissen wir, dass wir eine zusätzliche Produktion sowohl dieser Treibladungen als auch dieser Sprengstoffe benötigen“, sagte ein anderer Verteidigungsbeamter.

Durch den Ukraine-Krieg sind die Vereinigten Staaten von einer TNT-Quelle abgeschnitten, da die russischen Streitkräfte nun ein Gebiet in der Ostukraine kontrollieren, in dem ein Sprengstoffunternehmen namens Zarya im Jahr 2020 einem mehrjährigen Vertrag über die Beschaffung von TNT für einen US-Auftragnehmer zustimmte. Durch den Konflikt wurden die Lieferungen von Zarya unterbrochen, aber nach offiziellen Angaben war das Unternehmen nie als Hauptlieferant für die Vereinigten Staaten vorgesehen.

Die Verfügbarkeit von Treibladungen, einer brennbaren Ladung, die das Geschoss durch den Lauf schießt, ist ein weiteres Hindernis für die Aufrechterhaltung einer erhöhten Produktion in den USA und Europa.

Martin Vencl, ein Sprecher des staatlichen tschechischen Unternehmens Explosia, das Treibladungen herstellt, wies auf die Knappheit der entsprechenden Rohstoffe wie Nitroglyzerin und Nitrocellulose hin. Das Unternehmen ist bei der Herstellung von Treibladungen für 155-mm-Geschosse voll ausgelastet, doch sind langfristige Investitionen erforderlich, um die Produktion zu verdoppeln, was das Unternehmen bis 2026 zu erreichen hofft, so Vencl.

„Wir lernen alle neu, was es heißt, Munition in Massen zu produzieren“

Camille Grand, der von 2016 bis 2022 stellvertretender NATO-Generalsekretär für Verteidigungsinvestitionen war, merkte an, dass bei den jüngsten Konflikten in Afghanistan und im Irak nicht annähernd so viel Munition verbraucht wurde wie aktuell im Ukraine-Krieg, sodass die Lieferanten früher nicht gezwungen waren, ihre Lagerbestände so stark anzuzapfen. „Wir lernen alle neu, was es heißt, Munition in Massen zu produzieren, was für viele NATO-Mitglieder ein absolutes Tabu ist“, so Grand.

Grand führte die geringen Munitionsvorräte einiger europäischer Staaten darauf zurück, dass die begrenzten Verteidigungsmittel vorzugsweise in teure Güter wie Kampfjets und Kampfpanzer investiert werden. „Kein Verteidigungsminister würde sich ein T-Shirt mit der Aufschrift ‚Ich habe Vorräte und Ersatzteile gekauft‘ umhängen“, sagte Grand. „Sie alle wollen der Typ sein, der sagt: ‚Ich habe das neueste Kampfflugzeug gekauft.‘“

Die europäischen Länder versuchen, dieses Problem zu lösen. In diesem Sommer billigte die Europäische Union einen dreigleisigen Plan zur Herstellung von 650.000 Schuss großkalibriger Munition pro Jahr und verpflichtete sich, in den nächsten 12 Monaten gemeinsam 1 Million Schuss Artilleriemunition für die Ukraine zu liefern.

Grand sagte, das größte Hindernis sei der Zeitplan. „Es ist gut und schön zu wissen, dass wir in fünf Jahren in der Lage sein werden, die Produktion hochzufahren und die Lagerbestände wieder aufzufüllen“, sagte er. „Aber in der Zwischenzeit werden die Vorräte in der Ukraine knapp, und wir werden in Schwierigkeiten geraten.

Eine zuverlässige Versorgung mit Munition erfordert eine konstant hohe Nachfrage

Experten halten es für wichtig, einen „Boom-and-Bust“-Zyklus zu vermeiden, wie es ein Verteidigungsbeamter nannte, indem sichergestellt wird, dass die westlichen Streitkräfte auch weiterhin wirksam eine Nachfrage nach dieser Munition signalisieren. Andernfalls könnten die Fabriken stillstehen, wie es bei den Stinger-Raketen der Fall war, sodass der Hersteller der schultergestützten Raketen seine Mitarbeiter in den Ruhestand schicken musste, um die Produktion wieder in Gang zu bringen.

Die Herausforderung geht über die Beschleunigung der kurzfristigen Produktion hinaus. Das Pentagon muss „die Beschaffung auf diesem Niveau über einen längeren Zeitraum fortsetzen, damit wir nicht nur über gesunde Bestände, sondern auch über eine gesunde Produktions- und Industriebasis verfügen, die in der Lage ist, die Anforderungen zu erfüllen“, so der zweite Verteidigungsbeamte.

„Das Verteidigungsministerium hat keine sehr gute Erfolgsbilanz bei der Kommunikation von Anforderungen.“

„Wir wollen sicherstellen, dass wir in der Lage sind, uns in der gesamten Regierung und wirklich bei allen Verbündeten und Partnern auf die Notwendigkeit zu konzentrieren, eine gleichbleibend hohe Nachfrage nach diesen Waffen aufrechtzuerhalten“, sagte der Beamte.

Es hakt noch in der Kommunikation zwischen staatlicher Bürokratie und der Industrie

Ein hochrangiger Vertreter der Industrie, der mit dem Beschaffungsprozess im Pentagon vertraut ist und unter der Voraussetzung der Anonymität Auskunft erteilte, sagte, dass die Bürokratie weiterhin damit kämpft, die sich entwickelnden Bedürfnisse zu artikulieren. Das führe manchmal dazu, dass Verteidigungsunternehmen Einstellungs- und Investitionsentscheidungen auf Grundlage unvollständiger Informationen treffen müssen.

„Das Verteidigungsministerium hat keine sehr gute Erfolgsbilanz bei der Kommunikation von Anforderungen“, sagte der Beamte. Es sei zwar klar, dass die Herstellung von Artilleriegeschossen derzeit eine Priorität innerhalb der Behörde sei, so der Beamte - aber „die Frage ist, wie stark das Engagement über die Haushaltsjahre, über die Präsidentschaftsregierungen und die Regierungen anderer Länder hinweg ist.“

Die Fortsetzung der hohen US-Finanzierung für die Ukraine, die im Allgemeinen eine starke parteiübergreifende Unterstützung genossen hat, könnte auf zunehmenden Widerstand stoßen, da eine kleine, aber lautstarke Minderheit republikanischer Abgeordneter die Sinnhaftigkeit des Engagements für den aktuellen Kampf infrage stellt. Die Regierung von Joe Biden hat letzte Woche zusätzliche 20 Milliarden Dollar für Sicherheit, Wirtschaft und humanitäre Hilfe für die Ukraine beantragt.

Bislang ist es den Republikanern gelungen, die Versuche von Kritikern innerhalb der Partei, darunter der Abgeordnete Matt Gaetz (R-Fla.), die Hilfe zu kürzen, abzuwehren. „Die Biden-Regierung führt unser großes Land schlafwandlerisch in einen Weltkrieg“, sagte Gaetz letzten Monat im Repräsentantenhaus.

Zu den Autoren Alex Horton ist ein Reporter für nationale Sicherheit bei der Washington Post mit Schwerpunkt auf dem US-Militär. Er diente im Irak als Infanterist der Armee. Missy Ryan schreibt für die Washington Post über Diplomatie, nationale Sicherheit und das Außenministerium. Sie kam 2014 zur Post, um über das Pentagon und militärische Themen zu schreiben. Sie hat aus dem Irak, Ägypten, Libyen, Libanon, Jemen, Afghanistan, Pakistan, Mexiko, Peru, Argentinien und Chile berichtet. Karen DeYoung ist Mitherausgeberin und leitende Korrespondentin für nationale Sicherheit bei The Post. In mehr als drei Jahrzehnten bei der Zeitung war sie als Büroleiterin in Lateinamerika und London sowie als Korrespondentin für das Weiße Haus, die US-Außenpolitik und die Geheimdienste tätig.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 20. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.