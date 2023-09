Aufeinandertreffen mit Lawrow: Selenskyj reist auf „diplomatischer Spezialoperation“ nach New York

Von: Kilian Beck

UN-Generalsekretär Antonio Guterres und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wollen die Vereinten Nationen überzeugen. © Thibault Camus/AP/dpa

Selenskyj reist persönlich zur UN-Vollversammlung nach New York. Der UN-Generalsekretär würde gerne „Friedensgespräche“ im Ukraine-Krieg führen – trotz Widerstände.

Kiew/New York – Jetzt versucht er es persönlich: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist zur UN-Vollversammlung nach New York. Das berichtet das US-Portal Politico, das mit ukrainischen Beamt:innen über die Pläne des Präsidenten sprechen konnte. Als er das letzte Mal – per Video – zur UNO sprach, forderte Selenskyj eine „gerechte Bestrafung“ Russlands.

Zur UN-Vollversammlung in New York werden ab kommendem Montag mehr als 140 Staats- und Regierungschef:innen erwartet. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock werden teilnehmen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow soll anreisen. Währenddessen läuft die ukrainische Gegenoffensive im Ukraine-Krieg – und in Russland geht die Angst vor der Niederlage um.

„Diplomatische Spezialoperation“: Lawrow und Selenskyj könnten aufeinandertreffen

Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres bestätigte am Mittwoch, dass er mit Selenskyj sprechen werde: „Ich hätte gerne eine Möglichkeit, um Friedensgespräche zu führen – aber ich denke, dass wir davon weit entfernt sind.“ Beobachter nennen die Reise deshalb „Selenskyjs diplomatische Spezialoperation“.

Am kommenden Mittwoch, 20. September, tagt der UN-Sicherheitsrat. Dort könnten Selenskyj und Lawrow aufeinander treffen. Lawrow wird als Selenskyjs Gegenspieler versuchen, möglichst viele Länder – insbesondere des globalen Südens – auf der Seite Russlands oder relativ neutral zu halten. Zuletzt verurteilten 141 der 193 Mitgliedsstaaten den Angriffskrieg Putins. Wirtschaftssanktionen tragen außerhalb des westlichen Bündnissystems allerdings nur wenige mit.

Diplomat zweifelt an Selenskyjs Chancen

Laut Politico hat Selenskyj zwei Ziele: Möglichst viele Staaten von möglichst harten Wirtschaftssanktionen gegen Russland überzeugen. Und: Eine ukrainische Lösung für die Ernährungskrise im globalen Süden durchzusetzen. Russland hatte zuletzt das sogenannte Getreideabkommen auslaufen lassen. Das regelte, dass Getreidefrachter trotz des Krieges freies Geleit über das Schwarze Meer gewährt bekamen. Erreichen will Selenskyj seine Ziele, in dem er Staatschef:innen in Einzelgesprächen überzeugt. Ein Diplomat aus Liberia lässt sich so zitieren: „Nur, weil wir in New York sind, heißt das nicht, dass er (Selenskyj) ein anderes Ergebnis erzielt als in den letzten zwei Jahren.“

Gerade in der Ernährungskrise und der Schwarzmeerfrage könnte nächste Woche etwas in Bewegung kommen. Die afrikanischen Staaten starteten bereits einen Verhandlungsversuch mit Russlands Präsident Putin und auch der türkische Präsident Erdogan versuchte es. Beide scheiterten. Hier könnte der ganz große Rahmen der UN-Vollversammlung helfen. Diese dauert vom Mittwoch, 20. September bis Samstag, 23. September.