Selenskyj bei US-Besuch: „Dem Bösen kann man nicht trauen“

Der ukrainische Präsident versucht bei der UN-Generaldebatte, die Weltgemeinschaft auf ein geschlossenes Vorgehen gegen Russland einzuschwören.

Washington, D.C. - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hielt am Dienstag vor der UN-Generalversammlung eine leidenschaftliche Rede vor den Staats- und Regierungschefs der Welt. Er warb um nachhaltige Unterstützung für den Kampf seines Landes gegen Russland und begab sich auf eine heikle Mission, um seine Sache weltweit und in Washington, dem wichtigsten Partner der Ukraine, zu stärken.

Selenskyjs seltener Besuch jenseits des Atlantiks fand zu einem dringenden Zeitpunkt statt, als er sich um die Aufrechterhaltung einer soliden Unterstützung für den Kampf der Ukraine bemühte, und zwar inmitten zunehmender Besorgnis unter den Führern des globalen Südens und den Republikanern im Kongress, die sagen, dass der Krieg zu viele Ressourcen verschlingt und von anderen Prioritäten ablenkt. In 3½ Tagen mit Treffen und Reden soll der ukrainische Staatschef Wege finden, die Unterstützung zu festigen, während Teile der Welt versuchen, weiterzumachen.

Selbst als er sich auf den Weg machte, um skeptischen Stimmen zu begegnen, wurde Selenskyj in der großen UN-Kammer herzlich empfangen. Ein mögliches Zeichen für die Herausforderungen, denen er sich gegenübersieht, war jedoch, dass er seine Rede vor halbvollem Haus hielt und viele Delegationen es ablehnten, zu erscheinen und sich anzuhören, was er zu sagen hatte.

„Die Massenvernichtung gewinnt an Dynamik“, sagte Selenskyj. „Der Aggressor setzt viele andere Dinge als Waffen ein, und diese Dinge werden nicht nur gegen unser Land eingesetzt, sondern auch gegen alle Ihre Länder, liebe Kollegen.“

Und nach mehr als anderthalb Jahren Krieg sind führende Politiker einiger Entwicklungsländer zunehmend frustriert darüber, dass die Bemühungen um die Unterstützung der Ukraine sie von ihren eigenen Bemühungen ablenken, genügend Geld aufzutreiben, um sich an eine sich erwärmende Welt anzupassen, die Armut zu bekämpfen und ihren Bürgern ein sichereres Leben zu ermöglichen.



In Washington lehnt sich unterdessen eine wachsende Fraktion der Republikanischen Partei gegen weitere Ausgaben für Militärhilfe für die Ukraine auf und folgt damit dem Beispiel des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, der infrage stellte, ob dies eine amerikanische Priorität sein sollte. Obwohl die meisten Demokraten und ein erheblicher Teil der Republikaner nach wie vor entschieden hinter Kiew stehen, könnte der Gegenwind unter den Republikanern im Repräsentantenhaus ausreichen, um die Bemühungen um die Verabschiedung eines zusätzlichen Hilfspakets für Kiew zum Scheitern zu bringen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-Calif.), hat sich bisher nur vage dazu geäußert, ob er sich mit Selenskyj treffen will, deutete aber am Dienstag an, dass ein Treffen während des Besuchs des ukrainischen Staatschefs in Washington stattfinden würde.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. © Andrea Renault/Imago

Die der Ukraine zugesagte anhaltende wirtschaftliche und militärische Unterstützung beläuft sich weltweit auf schätzungsweise 73 Milliarden Dollar.



In seiner 15-minütigen Rede warnte Selenskyj die zögernden Staats- und Regierungschefs davor, Russland zu vertrauen, das mit Propagandakampagnen in Afrika, Lateinamerika und Teilen Asiens versucht habe, Spaltungen auszunutzen.

„Dem Bösen kann man nicht trauen. Fragen Sie [Jewgeni] Prigoschin, wenn Sie auf Putins Versprechen setzen“, sagte Selenskyj und bezog sich dabei auf den ehemaligen Anführer der Söldnertruppe Wagner, der letzten Monat starb, als sein Flugzeug nach dem Abflug von einem Moskauer Flughafen explodierte, ein Vorfall, für den westliche Staaten den Kreml verantwortlich machten.

Selenskyj versuchte, die weltweite Nahrungsmittelknappheit und die steigenden Energiepreise mit der russischen Aggression gegen sein Land in Verbindung zu bringen, indem er eine Verbindung zwischen dem Konflikt und einigen der Probleme herstellte, von denen die Führer der weniger wohlhabenden Länder behaupten, sie würden ignoriert, während sich die Vereinigten Staaten und Europa auf die Bewältigung des Konflikts konzentrieren.

Und er sagte, dass die Menschheit in einer Zeit, in der die globale Erwärmung zu Dürren, extremen Wetterbedingungen und menschlicher Zerstörung führe, kaum in der Lage sei, zu all dem noch einen blutigen Krieg nach Wahl zu führen.



„Extreme Wetterereignisse werden immer noch das normale globale Leben beeinträchtigen, und irgendein böser Staat wird die Folgen auch als Waffe einsetzen“, sagte Selenskyj. „Eine Naturkatastrophe in Moskau hat einen großen Krieg ausgelöst und Zehntausende von Menschen getötet. Das müssen wir verhindern.“ Er erklärte, dass die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der UN-Charta für alle Nationen wichtig sei, nicht nur für seine eigene.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Präsident Biden gehen am 21. Dezember 2022 in das Oval Office des Weißen Hauses. © Demetrius Freeman/The Washington Post

Selenskyjs Besuch in den Vereinigten Staaten sollte dazu dienen, seine Redekunst zu nutzen, um schwankende Stimmen zu überzeugen. Der ukrainische Präsident, der von Beruf Komiker und Schauspieler ist, hat auf der Weltbühne eine beeindruckende Überzeugungskraft bewiesen. Die Reise begann am Montag mit einem Besuch in einem New Yorker Krankenhaus, in dem verwundete ukrainische Soldaten behandelt werden, und wird am Donnerstag mit einem Besuch im Weißen Haus - seinem zweiten seit Beginn des Krieges - und Treffen mit führenden Vertretern des Kongresses enden.

Nach Angaben von Mitarbeitern des Senats wird Selenskyj mit der Führung des Senats zusammentreffen und auch eine Rede halten, „zu der einige Leute eingeladen wurden“, sagte der Abgeordnete Pete Aguilar (D-Calif.), der den Vorsitz des Demokratischen Ausschusses des Repräsentantenhauses innehat.

Das kritischste Ziel für Selenskyjs Überzeugungsarbeit wäre McCarthy, dessen Zustimmung notwendig ist, um die zusätzlichen Mittel für die Ukraine zur Abstimmung zu bringen, der aber mitten in einem Kampf um seinen Posten als Parlamentspräsident steht, während der Druck vom rechtsgerichteten Flügel seiner Partei wächst.

Auf die Frage, ob er sich gegenüber dem ukrainischen Staatschef verpflichten würde, mehr Hilfe zu finanzieren, sagte McCarthy zu Reportern: „Ist Selenskyj in den Kongress gewählt worden? Ist er unser Präsident? Ich glaube nicht, dass ich mich zu irgendetwas verpflichten muss. Ich habe Fragen an ihn: Wo ist die Verantwortlichkeit für das Geld, das wir bereits ausgegeben haben? Was ist der Plan für den Sieg? Ich denke, das ist es, was die amerikanische Öffentlichkeit wissen will.“

Am Dienstag reiste der ukrainische Staatschef zum ersten Mal seit Beginn des Krieges im Februar 2022 persönlich zu den Vereinten Nationen. Bei der Generalversammlung im vergangenen Jahr hatte er per Videolink aus der Ukraine berichtet. Damals befanden sich die ukrainischen Truppen in einer blitzschnellen Operation, die die russischen Truppen aus der nordöstlichen Region Charkiw vertrieb. Im Dezember besuchte er Washington, um sich von diesem Erfolg zu erholen, nachdem er große Teile des Gebiets zurückerobert hatte, das Russland zu Beginn seiner Invasion eingenommen hatte.

Der jetzige Zeitpunkt ist schwieriger, nachdem die ukrainischen Truppen, die vor Monaten eine Gegenoffensive gestartet haben, nicht die großen Fortschritte erzielt haben, die sich Kiew und seine Unterstützer erhofft hatten. Dennoch hat die Ukraine eindeutig bewiesen, dass sie in der Lage ist, Russland aufzuhalten und größere Vorstöße entlang der Frontlinien zu verhindern. Stattdessen hat sich der Krieg zu einer zermürbenden Schlacht mit Schützengräben, Minenfeldern und Artillerie- und Raketensalven entwickelt. So starteten die russischen Streitkräfte in der Nacht zum Dienstag einen Raketen- und Drohnenangriff, der Städte im Westen bis nach Lemberg traf, wo nach offiziellen Angaben ein Lager für humanitäre Hilfe zerstört wurde.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat mit überwältigender Mehrheit die Invasion verurteilt und die Achtung der ukrainischen Grenzen gefordert, aber der Kreml hat die Forderungen nach einem Rückzug seiner Truppen ignoriert.



Trotz des schamlosen Einmarsches Russlands in sein Nachbarland, des Todes von Tausenden von Soldaten und Zivilisten und des Vorwurfs von Kriegsverbrechen durch russische Truppen haben einige Länder in Asien, Afrika und Südamerika gezögert, westliche Sanktionen gegen Russland durchzusetzen, da sie befürchteten, ihre wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zu Moskau zu stören.



Selenskyjs ukrainische Verbündete sagten, sie verließen sich darauf, dass seine Redekunst während seines Besuchs in den USA ihre Meinung ändern würde.

„Ich habe ihn bei zahlreichen internationalen Veranstaltungen und Treffen gesehen und weiß, dass er eine Art Superkraft hat, die Fähigkeit, Menschen persönlich zu überzeugen“, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in einer Erklärung gegenüber der Washington Post. Kuleba begleitete Selenskyj nach New York.

„Wir befinden uns jetzt an einem kritischen Punkt der Zeit, da die Ukraine auf dem Schlachtfeld weiter vorankommt“, sagte Kuleba, „und es ist entscheidend, die weltweite Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten und zu stärken.“



Die ukrainischen Streitkräfte kommen bei ihrer zu Beginn des Sommers eingeleiteten Gegenoffensive nur langsam voran und erleiden schwere Verluste, während sie durch stark verminte Felder auf verschanzte russische Stellungen vorrücken.



„Die Ukrainer haben keineswegs die Absicht, die Kämpfe während des Winters einzustellen“, sagte General Mark A. Milley, Vorsitzender der Generalstabschefs, am Dienstag in Deutschland, wo er und Verteidigungsminister Lloyd Austin mit ukrainischen Militärs und anderen Unterstützern zusammentrafen, um weitere Unterstützung zu planen. „Sie haben im Moment eine strategische Initiative“.



In einem Interview Anfang des Monats sagte Milley, dass der Ukraine noch etwa 30 bis 45 Tage Kampfwetter zur Verfügung stünden, bevor das schlechte Wetter einsetze.



US-Geheimdienstmitarbeiter haben auch vorausgesagt, dass die Ukraine die Stadt Melitopol, eines der Hauptziele der Gegenoffensive in diesem Jahr, während des derzeitigen Vorstoßes nicht erreichen wird.



In dieser Woche hieß es, die ukrainischen Truppen hätten das Dorf Klischtschiwka in der Ostukraine in der Nähe der Stadt Bakhmut befreit, das einen Stützpunkt für weitere Vorstöße bilden könnte. Diese Nachricht war zwar positiv, unterstrich aber auch das langsame Tempo, mit dem die ukrainischen Truppen vorankommen.



Wie die ukrainische Luftwaffe am Dienstag mitteilte, hat Russland in der Nacht 30 selbstzerstörende Drohnen und eine ballistische Rakete über der Ukraine abgeworfen. Mehr als die Hälfte der Drohnen seien auf die westliche Region Lwiw gerichtet gewesen, die weit von der Front entfernt liegt, sagte der Leiter der örtlichen Regionalverwaltung, Maksym Kozytskyy, in sozialen Medien.



Der Bürgermeister von Lemberg, Andriy Sadovyi, sagte, die Region Lemberg habe „praktisch keine militärischen Einrichtungen“ und werde hauptsächlich als Produktionszentrum und Drehscheibe für humanitäre Einsätze genutzt.



„Höchstwahrscheinlich bekommen [die Russen] Befriedigung, wenn sie Schmerzen verursachen“, sagte er.



Zu den Autoren David L. Stern hat für Nachrichtenagenturen in Russland, Osteuropa, dem Kaukasus, dem Nahen Osten und Zentralasien gearbeitet. Er lebt seit 2009 in der Ukraine und berichtete über die Maidan-Revolution 2014, den Krieg im Osten des Landes und die russische Invasion 2022. Michael Birnbaum ist Reporter für nationale Sicherheit bei The Washington Post und berichtet über das Außenministerium und die Diplomatie. Zuvor war er mehr als ein Jahrzehnt in Europa als Büroleiter der Post in Brüssel, Moskau und Berlin tätig und berichtete aus mehr als 40 Ländern. Von Washington aus berichtete er über Klima und Sicherheit. Er arbeitet seit 2008 für die Post. Abigail Hauslohner ist Reporterin für nationale Sicherheit bei der Washington Post. In den zehn Jahren ihrer Tätigkeit für die Zeitung war sie als Korrespondentin unterwegs und schrieb über Themen wie Einwanderung, politischen Extremismus und Pandemien, und als Büroleiterin der Post in Kairo berichtete sie über den Nahen Osten. Stern berichtete aus Kiew, Morgunov aus Lviv, Ukraine, und Hauslohner aus Washington. Isabelle Khurshudyan in Lviv, Kostiantyn Khudov in Kiew und Missy Ryan in Ramstein, Deutschland, trugen zu diesem Bericht bei.

