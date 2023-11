Trotz Blockade durch renitenten US-Senator: US-Marine wird erstmals von einer Admiralin geführt

Novum bei der US-Marine: Mit Admiralin Lisa Franchetti übernimmt erstmals eine Frau das Navy-Kommando. Ein Republikaner hatte die Entscheidung vorab blockiert.

Washington - Monatelang versuchte ein einzelner Republikaner im US-Senat ihre Ernennung zu verhindern, nun klappt es also doch: Lisa Franchetti (59) wurde am Donnerstag mit 95 zu 1 Stimmen zur neuen Oberkommandeurin der Marine (US-Navy) gewählt. Diese Personalie ist in mehrfacher Hinsicht ein Novum, denn die Admiralin ist die erste Frau, die die Teilstreitkraft leitet, und ebenso das erste weibliche Mitglied des US-Generalstabs, der unter anderem den Präsidenten der Vereinigten Staaten in militärischen Fragen berät.

Lisa Franchetti Geboren: 25. April 1964 in Rochester (New York) Militärischer Rang/Funktion: Admiralin/Leiterin der US-Navy Dienstjahre: 1985 bis heute Auszeichnungen: Defense Distinguished Service Medal, Navy Distinguished Service Medal, Defense Superior Service Medal, Legion of Merit

Trotz Blockade durch republikanischen Senator: Mit Lisa Franchetti ist erstmals Frau an der Navy-Spitze

Lisa Franchetti, gebürtig aus dem Bundesstaat New York stammend, agierte seit September 2022 als Navy-Vize-Chefin und übernahm im August 2023 die Leitung der US-Marine bereits kommissarisch, nachdem ihr Vorgänger Michael Gilday in den Ruhestand eingetreten war. Für den freigewordenen Posten als Navy-Oberkommandeurin nominierte sie schließlich US-Präsident Joe Biden im zurückliegenden Sommer, trotz eines anderslautenden Vorschlags seines Verteidigungsministers Lloyd Austin, der Admiral Samuel Paparo vorschlug.

Dass bis zur offiziellen Ernennung Franchettis durch den Senat relativ viel Zeit verging, lag und liegt vor allem am Widerstand des republikanischen Senators Tommy Tuberville, der bereits seit Monaten mehrere Personalentscheidungen in der Kongresskammer blockiert. Der Politiker aus dem konservativen US-Staat Alabama stellte sich zuletzt über 370 Amtsbestätigungen von militärischen Führungskräften - diese müssen allesamt durch den Senat abgenickt werden - in den Weg. Der Grund: Tuberville setzt sich dafür ein, dass Soldaten keine Reisekostenvergütung für ärztliche Behandlungen erhalten. Absicht des 69-jährigen Trump-Anhängers ist vor allem, Kostenübernahmen oder Sonderurlaub bei geplanten Abtreibungen und Schwangerschaften von Soldatinnen zu streichen.

Lisa Franchetti bei der Senatsanhörung im Rahmen ihrer Ernennung als neue Oberbefehlshaberin der US-Marine. © IMAGO / MediaPunch

US-Senator und Abtreibungsgegner blockiert etliche Fälle und sieht Schuld bei anderen

Normalerweise stellen die jährlich hundertfachen Senatsbestätigungen parteiübergreifend kein Problem dar und erfolgen relativ zügig und geräuschlos, eben aufgrund der schieren Masse an abzuarbeitenden Personalien. In der Regel werden verschiedene Namen und Posten in der Kammer sogar auf Listen notiert und über ihre Ernennung dann gebündelt entschieden. Mit diesem Verfahren zeigte sich Tommy Tuberville nun nicht mehr einverstanden und verlangte bei den Entscheidungen ausschließlich Einzelpersonen zu beachten.

Der Senat kam dem Republikaner am Mittwoch zwar entgegen und ließ über Offiziersernennungen einzeln entscheiden, aber Tuberville gab seine ablehnende Haltung dann dennoch nicht auf, freilich zum Entsetzen der Senatsmitglieder und sogar eigener Parteigenossen. Schuldbewusst gab sich der frühere Football-Trainer deswegen aber nicht, monierte stattdessen, dass ihn Verteidigungsminister Austin noch nicht für Verhandlungen kontaktiert habe und beschuldigte ferner den Senat für das mangelnde Entgegenkommen. „Wie dumm können wir sein?“, fragte Tommy Tuberville, der anfügte, dass sich Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping über den Streit freuen dürften.

Seine Antwort bei der Bestätigung militärischer Führungskräfte fiel zuletzt hundertfach negativ aus: US-Senator Tommy Tuberville, hier bei der Senatsanhörung der neuen Marine-Chefin Lisa Franchetti. © IMAGO / ABACAPRESS

Kritik an Haltung und Verhalten des US-Senators

Vor allem die republikanischen Senatoren Dan Sullivan, Joni Ernst, Lindsey Graham, Mitt Romney und Todd Youn bemühten sich laut CBS News in dieser Woche darum, ihren Parteikollegen Tuberville davon zu überzeugen, sich an einer einstimmigen Bestätigung militärischer Nominierungen zu beteiligen, konnten ihn trotz Flehen, Bitten und auch Streitgesprächen aber nicht von seinem Standpunkt abbringen.

„Ob Sie es glauben oder nicht, Senator Tuberville, das fügt unserem Militär großen Schaden zu. Das sage ich nicht leichtfertig. Ich versuche seit neun Monaten, mit Ihnen zusammenzuarbeiten“, wird Senator Granham zitiert. Mitt Romney bat hingegen eindringlich darum, dass Senatoren - gerade in Zeiten globaler Herausforderungen wie in der Ukraine oder Israel - mit ihrer Macht, Nominierungen zu blockieren, verantwortungsvoll und vorsichtig umgehen müssten: „Die Macht, die uns als einzelne Senatoren gegeben wird, ist außergewöhnlich, aber es liegt an uns, sie auf vernünftige Weise zu nutzen und sie nicht so zu missbrauchen, dass wir am Ende die Fähigkeiten unseres Militärs gefährden.“

Da hilft kein Bitten und kein Flehen: Auch Senator Mitt Romney (rechts) beißt sich bei seinem Parteikollegen und Senatsmitglied Tommy Tuberville (links) auf Granit. © IMAGO / USA TODAY Network

USA: Demokraten liebäugeln mit Änderung im Abstimmungsrecht

Die Blockade Tuberville lässt sich zwar umgehen, jedoch muss sich der gesamte Senat dann Zeit für jede einzelne Personalie nehmen - Zeit, die bei einer Fülle an weiteren Aufgaben eigentlich nicht vorhanden ist. Nun konnten zumindest die wichtigsten und dringendsten Positionen neu besetzt werden, neben der Ernennung von Lisa Franchetti betraf dies vor allem den Posten des Oberbefehlshabers der US-Luftstreitkräfte (Air Force), den fortan General David Allvin besetzt. Zuvor wurde bereits Charles Brown Jr. als neuer Generalstabschef der Streitkräfte der Vereinigten Staaten bestätigt.

Derweil ist die Situation rund um die Blockadehaltung Tommy Tubervilles nicht nur für republikanische Senatoren höchst mühsam, auch auf demokratischer Seite sucht man dringend nach Lösungen. Laut dem TV-Senders n-tv erwägen die Demokraten daher eine zeitlich beschränkte Änderung der Abstimmungsregelung, die zwar zunächst einmal auf den Weg gebracht werden müsste, was zeitliche Kapazitäten bindet - anschließend könnte man aber verhindern, dass einzelne Senatoren die Senatsvorgänge nahezu zum Erliegen bringt. (chnnn)