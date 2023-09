Uhr für den US-Shutdown tickt: Hart Rechte stellen sich quer - Unmut sogar bei Republikanern

Sonnenaufgang vor dem Kapitol am Mittwoch. Den Gesetzgebern bleibt weniger als eine Woche, um einen Stillstand der Bundesregierung abzuwenden. © Matt McClain/The Washington Post

Die USA schlingern wieder einmal auf einen Shutdown zu. Beobachter sehen den Haushalts-Streit als „rein symbolisch“ - sogar die Rechten entzweien sich.

Washington, D.C. - Die Zeit wird knapp für den Kongress, um einen Regierungsstillstand zu verhindern - und Sprecher Kevin McCarthy (Republikaner) versucht weiter, die Forderungen der Ultrakonservativen im Repräsentantenhaus zu entschärfen. Die fordern aggressive Ausgabenkürzungen.

Wenn die Gesetzgeber am Dienstag (26. September) zurückkehren, werden sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat verschiedene Taktiken ausprobieren, um die Regierung bis zum Ablauf der Frist zu finanzieren - jeder versucht, die von ihm bevorzugte Gesetzgebung in einem riskanten Spiel durch die andere Kammer zu bringen. Die aktuellen Ausgabengesetze laufen am 30. September aus, sodass die Regierung am 1. Oktober um 0.01 Uhr in den Shutdown geht, wenn nichts geschieht.

USA vor dem Shutdown? Mehrzahl der Republikaner gegen Stillstand - Rechtsextreme stellen sich quer

Im Repräsentantenhaus ist es der Republikaner-Mehrheit in der vergangenen Woche mehrmals nicht gelungen, einen Konsens über eine kurzfristige Finanzierungsvorlage, die sogenannte Continuing Resolution, zu erzielen. Die meisten Abgeordneten wollen einen Stillstand abwenden, aber eine kleine Gruppe rechtsextremer Abgeordneter, die eine kurzfristige Verlängerung ablehnen, hat diese Option blockiert.

Daher werden die Republikaner versuchen, einige separate Gesetzesentwürfe zu verabschieden, die die Regierung der USA für das gesamte Haushaltsjahr finanzieren würden. Der Senat wird am Dienstag mit der Arbeit an seinem eigenen kurzfristigen Haushaltsgesetz beginnen, um es bis zum Wochenende an das Repräsentantenhaus zu schicken. Dort hätte es wahrscheinlich genügend Stimmen, um verabschiedet zu werden - aber nur mit Unterstützung der Demokraten, was für viele in der GOP eine rote Linie darstellt.

Doch während die rechtsextremen Rebellen in McCarthys Fraktion die steigende Staatsverschuldung als eine solche Bedrohung ansehen, dass es sich lohnt, die Regierung in den Shutdown zu zwingen und Ausgabenkürzungen durchzusetzen, ist die unbequeme finanzpolitische Realität, dass das meiste, was die Kreditaufnahme des Bundes auf ein Rekordniveau treibt, diese Woche nicht einmal zur Diskussion steht.

Republikaner wollen sparen - auf Kosten der Schwachen?

Die Konservativen wollen die diskretionären Ausgaben des Bundes auf das Niveau von 2022 zurückschrauben, was bedeuten würde, dass jedes Jahr mehr als 100 Milliarden Dollar aus den Budgets der Behörden gestrichen werden müssten.



Das ist eine Menge Geld, aber um das Ziel zu erreichen, müsste ein kleiner Teil des Bundeshaushalts stark gekürzt werden - vor allem Programme, die Dienstleistungen wie Bildung, medizinische Forschung und Hilfe für Familien in Armut anbieten. Die größten jährlichen Ausgaben der Regierung und die Haupttreiber der US-Schulden sind jedoch die Rentenprogramme Medicare und Social Security. Die Vereinigten Staaten geben jedes Jahr mehr als sechs Billionen Dollar aus. McCarthys Fraktion streitet sich darüber, wie die diskretionären Inlandsausgaben, die weniger als ein Sechstel dieser Summe ausmachen, gekürzt werden sollen.

Das überparteiliche Congressional Budget Office geht davon aus, dass das jährliche Bundesdefizit bis zum nächsten Jahrzehnt auf fast drei Billionen Dollar ansteigen wird, gegenüber etwa zwei Billionen Dollar in diesem Jahr. Wenn die Konservativen unter den Republikanern des Repräsentantenhauses alles bekommen, was sie jetzt anstreben, könnte diese Zahl auf etwa 2,8 Billionen Dollar pro Jahr sinken.

USA steuern auf Shutdown zu: „Rein symbolischer Kampf“

„Die Menschen in meinem Wahlkreis haben es satt, wie diese Stadt funktioniert“, sagte der Abgeordnete Elijah Crane, der sich in der letzten Woche anderen Konservativen anschloss, um McCarthys Versuche, Ausgabenvorlagen zu verschieben, zu verhindern. „Sie verstehen, dass wir keine Lust haben, Geld auszugeben, das wir nicht haben, und sie erwarten von mir, dass ich alles tue, was ich kann, um das zu verhindern und unsere Arbeitsweise zu ändern. Das ist nicht immer die angenehmste Sache.“

Aber die Diskrepanz zwischen der politischen Rhetorik über den Stillstand und der Realität der Haushaltsrechnung unterstreicht, wie wenig die Gesetzgeber tun, um das langfristige Ungleichgewicht bei den Bundesausgaben einzudämmen. Ohne eine Einigung wird der Shutdown kommen, was das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen und zur Aussetzung zahlreicher wichtiger öffentlicher Dienstleistungen führen wird.

„Es ist ein rein symbolischer Kampf, der 90 Prozent des tatsächlichen Haushalts ignoriert“, sagte Brian Riedl, der als Berater des ehemaligen Senators Rob Portman diente und jetzt als politischer Analyst beim Manhattan Institute, einer konservativen Denkfabrik, tätig ist. „Ich denke, die Gesetzgeber wären viel glaubwürdiger, wenn sie sich gleichzeitig mit dem Rest des Haushalts befassen würden.“

Haushaltsstreit betrifft nur einen kleinen Teil von Bidens Budget

Der Streit dreht sich um einen so kleinen Teil des Haushalts, weil selbst die Republikaner sich darauf geeinigt haben, die größten Ausgabenquellen des Bundes nicht anzutasten, darunter die Rentenprogramme Sozialversicherung und Medicare, aber auch das Militär, die Grenzüberwachung und die Veteranenleistungen, die die Demokraten ebenfalls nicht kürzen wollen. Die Republikaner haben auch höhere Steuern als Teil einer Vereinbarung zur Senkung des Defizits ausgeschlossen. Stattdessen hat die GOP Kürzungen bei inländischen Programmen gefordert, die jährlich vom Kongress finanziert werden und als „diskretionäre“ Ausgaben bekannt sind.



Im Rahmen einer Vereinbarung zur Abwendung einer Überschreitung der Schuldengrenze im Juni einigten sich Präsident Joe Biden und McCarthy darauf, diesen Teil des Haushalts im Wesentlichen unverändert zu lassen, was unter Berücksichtigung der Inflation einer Kürzung gleichkäme. Viele Republikaner im Repräsentantenhaus sind jedoch der Meinung, dass diese Vereinbarung eher eine Obergrenze für die Ausgaben als eine Untergrenze darstellte, und sie wollen im nächsten Jahr im Vergleich zu diesem Jahr etwa 100 Milliarden Dollar einsparen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Republikaner auf diese Kürzungen drängen, während sie gleichzeitig die Mittel für die Durchsetzung der Einwanderungsbestimmungen und die Leistungen für Veteranen erhöhen wollen. Das bedeutet, dass die von ihnen vorgeschlagenen Kürzungen dramatische Einschnitte bei inländischen Programmen erfordern würden. Eine solch drastische Kürzung dürfte es schwer haben, das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus zu passieren; selbst wenn dies der Fall wäre, würde der von den Demokraten kontrollierte Senat sie niemals verabschieden, und Biden würde sein Veto einlegen.

Rechtsextreme verstehen angeblich Haushalts-Prozesse nicht - sogar Unmut bei Republikanern

Die republikanischen Befürworter im Repräsentantenhaus hatten zuvor Kürzungen in Höhe von 60 Milliarden Dollar für diese inländischen Programme vorgeschlagen, wodurch die Ausgaben für diese Programme im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung auf den niedrigsten Stand seit mindestens 60 Jahren sinken würden, so Bobby Kogan, leitender Direktor für Bundeshaushaltspolitik beim Center for American Progress, einer Denkfabrik der linken Mitte. Dieser Plan wird jedoch von den Konservativen als unzureichend angesehen, die auf tiefere Einschnitte drängen. An diesem Wochenende diskutierten hochrangige Republikaner im Repräsentantenhaus einen Vorschlag, der Kürzungen in Höhe von 175 Milliarden Dollar oder etwa 25 Prozent vorsieht.



Einige Republikaner haben sich insgeheim darüber beklagt, dass viele ihrer rechtsextremen Kollegen den Prozess der Regierungsfinanzierung nicht verstehen und erst dann mehr Forderungen stellten, als die Gesetzentwürfe fast fertig für eine Abstimmung im Plenum waren. „Ich denke, dass mehr von diesen Leuten einen Einführungskurs benötigen, wenn sie zum ersten Mal hier sind“, sagte der gemäßigte Republikaner-Abgeordnete David Joyce Anfang September. „Wenn man die Ergebnisse kontrollieren will, muss man härter an der Bewilligungspraxis arbeiten“.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus streiten derzeit nur über einen von vielen Schritten zur Finanzierung der Regierung. Eine Art Kompromiss mit dem von den Demokraten kontrollierten Senat und dem Weißen Haus wird notwendig sein, um ein Ausgabengesetz zu verabschieden, sei es für eine kurze Verlängerung oder für das gesamte Haushaltsjahr.

USA vor dem Shutdown: Einige harte Rechte verhandeln - andere stellen sich stur

Während einige Abgeordnete der harten Rechten versucht haben, eine kurzfristige Finanzierung der Regierung auszuhandeln - vor allem die Vorsitzenden des Freedom Caucus, Scott Perry, Chip Roy und Byron Donalds -, lehnen viele Verweigerer nach wie vor ein Überbrückungsgesetz ab, weil sie verärgert sind, dass die Konferenz nicht schon früher mit der Abstimmung über die Ausgabengesetze für das gesamte Haushaltsjahr begonnen hat. Gleichzeitig haben die rechtsextremen Rebellen aber auch diesen Prozess behindert, indem sie in den letzten Monaten die Debatte über zwei solcher Gesetzentwürfe blockierten.

Einige der Verweigerer haben McCarthy nie als Sprecher unterstützt, sondern letztlich mit „Ja“ gestimmt, um ihm den Posten zu sichern. Diese Mitglieder, allen voran der Abgeordnete Matt Gaetz (Florida), drohen weiterhin damit, einen Antrag zu stellen, um McCarthy aus dem Amt des Sprechers zu drängen, was die Mehrheit des Kongresses sehr verärgert.

„Wir haben monatelang an diesen Themen gearbeitet. Jeder, der etwas anderes behauptet, als dass es sich um eine Einigung in letzter Minute handelt, ist unaufrichtig“, sagte ein republikanischer Unterhändler, der anonym bleiben wollte, um seine Unzufriedenheit mit mehreren Kollegen auszudrücken. „Einige Leute haben einfach nur ein persönliches Problem, das nichts mit der Sicherung der fiskalischen Vernunft des Landes oder irgendetwas anderem zu tun hat“.

„Eindeutig kein ernsthafter Versuch, die Schulden zu stabilisieren“

Eine Kürzung nur der Teile des Haushalts, auf die sich die Vorschläge des Repräsentantenhauses konzentrieren, würde wenig dazu beitragen, das Defizit einzudämmen, während andere Kosten steigen. Es wird erwartet, dass die Regierung in den nächsten zehn Jahren drei Billionen Dollar mehr allein für die Sozialversicherung und die Gesundheitsprogramme ausgeben wird, also mehr als das Doppelte der Kostensenkungen, die der GOP-Plan vorsieht.

„Man könnte den gesamten Topf, über den die Republikaner sprechen, komplett streichen und würde die Regierung nicht auf einen nachhaltigen Kurs bringen“, sagte Ben Ritz, Direktor des Public Policy Institute‘s Center for Funding America‘s future. „Es ist eindeutig kein ernsthafter Versuch, die Schulden zu stabilisieren.“



Unter dem früheren Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul D. Ryan (R-Wis.), versuchte die GOP, die Ausgaben für die soziale Sicherheit und die Krankenversicherung einzudämmen, indem sie Pläne zur deutlichen Senkung des Bundesdefizits vorlegte. Diese Vorschläge waren jedoch bei den Wählern unpopulär und wurden von McCarthy unter dem Druck des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, der Kürzungen bei der Sozialversicherung und der Krankenversicherung als politische Verlierer ansah, weitgehend aufgegeben. Einige Konservative haben die Kürzungen bei den kleineren inländischen Programmen als notwendigen ersten Schritt zur Beendigung der „wachrüttelnden und waffenstarrenden Bürokratie“ gefordert, auf dem die Rechte dann aufbauen kann, indem sie aggressivere Kürzungen vorantreibt.

Republikaner McCarthy warnt: Keine Sieger bei einem Shutdown

Und einige Haushaltsexperten sagen auch, dass der GOP-Vorschlag zwar die Schulden nicht beseitigen würde, dass aber mehr als 100 Milliarden Dollar an Kürzungen über ein Jahrzehnt zu einer Ausgabenkürzung von 1 Billion Dollar führen könnten. „Das ist nicht viel, aber auch nicht nichts, vor allem im Laufe der Zeit“, sagte Marc Goldwein, Haushaltsanalyst beim Komitee für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt.

Da ein Shutdown immer wahrscheinlicher wird, weisen die führenden Politiker des Repräsentantenhauses ihre Mitglieder darauf hin, dass er sie politisch kosten könnte. „Ich glaube einfach, wenn man die Truppen und die Grenze nicht finanziert, ist es ziemlich schwierig zu glauben, dass man bei einem Shutdown gewinnen wird. Ich habe das schon ein paar Mal mitgemacht“, sagte McCarthy am Freitag vor Reportern.

Gemäßigte GOP-Politiker haben sogar begonnen, mit zentristischen Demokraten zu verhandeln, um eine Einigung zu erzielen, die eine Krise abwenden könnte.

„Shutdowns haben die Steuerzahler Milliarden von Dollar gekostet“

„Die Regierung stillzulegen ist nicht angebracht“, sagte Joyce aus Ohio, der die republikanische Regierungsgruppe leitet, die mit der Neuen Demokratischen Koalition verhandelt. „Ich meine, die Leute sagen, dass sie konservativ sind und die Ausgaben kürzen wollen. Nun, Shutdowns haben die Steuerzahler 2013, 2018 und 2019 Milliarden von Dollar gekostet. Es kostete die Regierung fast vier Milliarden Dollar.“

Dieses Argument hat viele rechtsradikale Abgeordnete nicht umgestimmt. Roy vom House Freedom Caucus spottete über die Idee, dass die Wiedereröffnung der Regierung nach einem Shutdown zu viel kosten würde, um sich zu lohnen.



„Es gibt Rundungsfehler in unserer lächerlichen Bundesregierung, die für die Bewältigung der Ein- und Ausgänge eines Shutdowns verwendet werden können“, sagte er. „Nehmen Sie das aus Ihrer verdammten IRS-Erweiterung heraus und lassen Sie mich in Ruhe. Darüber bin ich nicht besorgt. Worüber ich mir Sorgen mache, ist, dass wir nicht dorthin kommen sollten, denn was wir tun sollten, ist, die Bewilligungsvorlage zu verabschieden und unsere Arbeit zu tun.“



Zu den Autoren Jeff Stein ist Wirtschaftsreporter für das Weiße Haus bei der Washington Post. Er war Kriminalreporter für den Syracuse Post-Standard und gründete 2014 die gemeinnützige Lokalnachrichtenagentur Ithaca Voice in Upstate New York. Er war auch Reporter für Vox. Marianna Sotomayor berichtet für die Washington Post über das Repräsentantenhaus und konzentriert sich dabei vor allem auf die Führung der Demokraten und Republikaner. Sotomayor kam 2021 von NBC News zu The Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 24. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.