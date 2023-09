Streit um Schuldenobergrenze 2024: Bis Ende der Woche muss sich McCarthy entscheiden

Shutdown in den USA droht: Hardliner torpedieren jeden Versuch der Einigung

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-Calif.), sieht sich mit unzähligen Forderungen von der rechten Flanke konfrontiert und ist nicht in der Lage, seine Konferenz auf einen kurzfristigen Weg zu vereinen. © Matt McClain/The Washington Post

Bald zahlungsunfähig: Die USA steuern mal wieder auf einen Shutdown zu. Vor allem Hardliner der Republikaner wollen keine Einigung im Haushaltsstreit.

Washington – Den USA droht die Zahlungsunfähigkeit – mal wieder. Der Kongress kehrt am Dienstag nach Washington zurück, um den Haushaltsstreit zu lösen. Doch die Politiker haben weniger als fünf Tage Zeit, um eine Einigung zu finden und den Regierungsstillstand abzuwenden. Doch nach einer Einigung sieht es derzeit nicht aus. Kommt der Shutdown?

US-Haushaltsstreit: McCarthy findet bei drohendem Shutdown keine gemeinsame Linie der Republikaner

Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, sieht sich mit unzähligen Forderungen von der rechten Flanke konfrontiert. Bislang war er nicht in der Lage, seine Partei im US-Haushaltsstreit auf einen kurzfristigen Weg zu vereinen, der sowohl die Hardliner besänftigen als auch seine Führungsposition sichern würde. In der Zwischenzeit wird der Senat am Dienstag damit beginnen, seine eigene kurzfristige Lösung zur Abwendung des Shutdowns, die sogenannte „Continuing Resolution“ (CR), voranzutreiben. So soll ein Mantelentwurf vorgelegt werden, der schließlich eine erwartete überparteiliche Einigung beherbergen kann.

Im Repräsentantenhaus ist diese Vorlage jedoch wahrscheinlich schon bei der Ankunft tot, es sei denn, Demokraten und gemäßigte Republikaner heften sie an ein Vehikel, das für eine Abstimmung im Plenum nicht die ausdrückliche Zustimmung der Führung benötigt. Aber selbst diese Vorgehensweise könnte McCarthy erhebliches Kopfzerbrechen bereiten, was die Komplexität der Debatte über Politik und Verfahren unterstreicht, die die Konferenz der Republikaner im Repräsentantenhaus seit mehreren Wochen erschüttert.



Streit um Schuldenobergrenze 2024: Bis Ende der Woche muss sich McCarthy entscheiden

Bis zum Ende der Woche könnte McCarthy eine wichtige Entscheidung treffen müssen: Entweder bringt er ein erwartetes Überbrückungsgesetz des Senats auf den Tisch des Repräsentantenhauses und riskiert damit seine Präsidentschaft, oder er verweigert die Abstimmung über den Vorschlag des Senats und stellt sich auf die Seite der rechtsextremen Abgeordneten, die damit einen Regierungsstillstand auslösen würden.



Es ist unwahrscheinlich, dass McCarthy den eventuellen Vorschlag des Senats zur Abstimmung bringt, da er die Unterstützung der Demokraten benötigen würde. Mitglieder der extremen Rechten, darunter auch viele Mitglieder des streng konservativen House Freedom Caucus, haben bereits vorsorglich erklärt, dass ein Antrag auf Absetzung McCarthys durch einen republikanischen Abgeordneten wahrscheinlich wäre, wenn er sich auf die Demokraten verlassen würde, um den Gesetzentwurf voranzubringen.

„Jeder, der das Team wechselt, könnte genauso gut der Demokratischen Partei beitreten“, sagte Ralph Norman (R-S.C.), ein Mitglied des Freedom Caucus.



Drohender Shutdown: Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus hauchdünn

Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus hat frühere Pläne von McCarthy und anderen Abgeordneten unterstützt, mit denen die Regierung für einen kurzen Zeitraum finanziert und ein Shutdown abgewendet werden sollte. Diese Vorschläge haben jedoch alle nicht die nötige Unterstützung erhalten, um im Repräsentantenhaus erfolgreich zu sein. Wobei eine Handvoll Verweigerer öffentlich erklärt hat, dass sie niemals eine Überbrückungsmaßnahme unterstützen werden. Den Republikanern fehlen nur vier Stimmen, um mit ihrer hauchdünnen Mehrheit etwas zu verabschieden – eine Situation, die noch dadurch erschwert wird, dass mehrere Abgeordnete wegen Krankheit oder neugeborener Kinder dem Haus fernbleiben.

Da McCarthy und seine Verbündeten nicht in der Lage sind, sich auf einen kurzfristigen Plan zu einigen, konzentrieren sie sich auf die Verabschiedung einzelner langfristiger Bewilligungsbescheide - eine Hauptforderung einer Gruppe von Republikanern, die sich strikt gegen die Unterstützung jeglicher Überbrückungsfinanzierung wehren. Dies ist eine riskante Strategie, da die Republikaner im Repräsentantenhaus bereits zweimal daran gescheitert sind, eine typisch banale Verfahrenshürde, die so genannte Regel, zu überwinden, selbst wenn es um den normalerweise unumstrittenen Jahreshaushalt des Verteidigungsministeriums geht.



McCarthy und seine Verbündeten zeigten sich am Wochenende optimistisch, dass das Repräsentantenhaus vier der elf verbleibenden Bewilligungsvorlagen in dieser Woche verabschieden könnte - Maßnahmen, die die Verteidigung, die Landwirtschaft, das Außenministerium und die innere Sicherheit für ein volles Haushaltsjahr finanzieren würden - in einer Strategie, von der der Sprecher hofft, dass sie genug Goodwill bei seiner Konferenz erzeugt, um bis zum Ende der Woche eine Überbrückungsmaßnahme zu verabschieden.



„Ich glaube nicht, dass wir alle zwölf Ausgaben durchbekommen, aber ich denke, dass wir diese vier bekommen können, die den Großteil der Ausgaben für den Gesamthaushalt ausmachen“, sagte der Abgeordnete Jim Jordan (R-Ohio), ein Gründer des House Freedom Caucus, am Sonntag gegenüber Fox News. „Aber wir brauchen - wie wir jetzt besprochen haben - diese Überbrückungsmaßnahme, die CR, die an den Senat geschickt werden muss.“

Schuldenobergrenze: McCarthy und Joe Biden hatten zwölf Vorschläge ausgehandelt

Die bloße Verabschiedung von vier Bewilligungsgesetzen zur US-Schuldenobergrenze würde jedoch nicht ausreichen, um einen Shutdown ab dem 1. Oktober zu verhindern. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Gesetzentwürfe im Senat noch immer nicht verabschiedet werden können. Der Senat hat seine 12 Bewilligungsvorschläge auf den Stand gebracht, dem McCarthy und das Weiße Haus Anfang des Jahres im Gegenzug für die Anhebung der Schuldenobergrenze zugestimmt hatten.

Pragmatischere Republikaner im Repräsentantenhaus haben beklagt, dass ihre Hardliner-Kollegen wertvolle Zeit damit verbringen, darüber zu streiten, ob ihre Haushaltsvorlagen für das ganze Jahr konservativ genug sind, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass die Verabschiedung einer Überbrückungsmaßnahme sie daran hindern würde, ihr Ziel zu erreichen, alle 12 Haushaltsvorlagen zu verabschieden und sich mit der Grenzsicherheit zu befassen. Einige haben ebenso unverblümt darauf hingewiesen, dass ihre aktuellen Vorschläge den Senat nicht passieren und von Präsident Joe Biden nicht unterzeichnet werden könnten - Grundprinzipien des Regierens, die eine Handvoll Gesetzgeber nicht zu erkennen scheint.

„Ich denke, dass mit jedem Tag, den wir uns dem Ende des Haushaltsjahres nähern, die Möglichkeiten oder der Einfluss, das Weiße Haus zu zwingen, Präsident Biden zu zwingen, in diesen Fragen nachzugeben, schwinden“, sagte Abgeordneter Garret Graves, ein Verbündeter von McCarthy. „Und ich halte das für einen großen Fehler.“

Einige Verbündete von McCarthy, die sich bewusst sind, dass ihre Partei wahrscheinlich für die Verursachung eines Regierungsstillstandes verantwortlich gemacht werden würde, haben damit begonnen, die wenigen Hardliner, die sich letzte Woche geweigert haben, das Gesetz über die Verteidigungsausgaben zu verabschieden, zu kritisieren.

In einem Sonntagsinterview mit ABC News beschuldigte der Abgeordnete Michael R. Turner (R-Ohio) die Verweigerer, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten, „um zu versuchen, den Stillstand herbeizuführen“.



„Diese Personen, diese republikanischen Verweigerer, stimmen mit Nancy Pelosi gegen republikanische Gesetzesentwürfe, die in den Plenarsaal eingebracht wurden, die einen Shutdown auslösen könnten“, sagte er. „Kevin [McCarthy] wird bis zum Ende weiter verhandeln. Aber wissen Sie, die Republikaner müssen für republikanische Gesetzesentwürfe stimmen, und wir können den Shutdown abwenden.“



Der Abgeordnete Matt Gaetz (R-Fla.), einer der Hauptblockierer, der geschworen hat, einen Antrag auf Absetzung McCarthys zu stellen, wenn er den Forderungen der Hardliner nicht nachkommt, wies die Anschuldigungen zurück und sagte, er habe keinen persönlichen „Rachefeldzug“ gegen McCarthy, sondern gegen das System, nach dem der Kongress Bewilligungsgesetze verabschiedet.



„Mein Rachefeldzug richtet sich gegen ein Washingtoner System, das es der Korruption erlaubt, die Interessen von Lobbyisten und PACs über die Interessen des amerikanischen Volkes zu stellen“, sagte er gegenüber Fox News. „Kevin McCarthy erleichtert dieses System, und das nehme ich ihm sehr übel. Aber ich arbeite nicht mit Chuck Schumer oder irgendeinem anderen Demokraten zusammen.“

Nach einer Telefonkonferenz am Samstag, bei der das Regelpaket vorgestellt wurde, das es den Republikanern ermöglichen wird, die vier Bewilligungsvorlagen voranzubringen, wies die Abgeordnete Erin Houchin (R-Ind.), Mitglied des Regelausschusses, Behauptungen von Hardlinern zurück, dass die republikanische Führung des Repräsentantenhauses die Abstimmungen über die Ausgabenvorlagen überstürzt habe, und wies darauf hin, dass die Konferenz seit Monaten an diesen Maßnahmen arbeitet.

„Wir haben versucht, diese Gesetzentwürfe auf den Weg zu bringen, aber eine Handvoll Leute hat sich uns in den Weg gestellt“, sagte sie.



Aus Angst vor Shutdown: Gemäßigte Republikaner suchen im Haushalsstreit mit Demokraten

Einige gemäßigte Republikaner haben in dem Bestreben, einen möglichen Stillstand abzuwenden, damit begonnen, sich mit den Demokraten zusammenzutun, um einen Entlastungsantrag zu unterzeichnen - eine Art Notausgang, der es einer überparteilichen Mehrheit ermöglichen würde, McCarthy zu umgehen und eine Abstimmung über die Gesetzgebung im Repräsentantenhaus zu erzwingen. Die Gemäßigten erwägen, auf diese Weise ein Überbrückungsgesetz zur Abstimmung zu bringen, falls McCarthy sich weigert.



Die Einreichung eines Entlastungsantrags ist jedoch ein kompliziertes, langwieriges Verfahren, das einen Stillstand vor dem 1. Oktober nicht verhindern würde. Für einen Entlastungsantrag müssen 218 Unterschriften gesammelt werden, und es muss eine Wartezeit von sieben Legislaturperioden eingehalten werden, bevor er eingebracht werden kann.



Zum Glück für die Gesetzgeber, die diese Strategie diskutieren, gibt es bereits eine Entlastungspetition - diejenige, die die Demokraten Anfang des Jahres als Sicherheitsventil für den Fall eingereicht haben, dass die Republikaner die Schuldengrenze nicht anheben. Diese Petition wurde bereits von allen Demokraten unterzeichnet, so dass die Gesetzgeber nur noch fünf Republikaner benötigen, um die Petition zur Abstimmung zu bringen, falls keine Demokraten ihre Namen streichen.



Weder McCarthy noch der Führer der Minderheit im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries (D-N.Y.), haben ausdrücklich davon gesprochen, einen Entlastungsantrag einzubringen. Und während ein solcher Schritt einer Mehrheit der Mitglieder erlauben würde, das traditionelle Verfahren zu umgehen und McCarthy weitgehend zu umgehen, könnte der Sprecher versuchen, ihn durch eine Reihe von verfahrenstechnischen Taktiken zu verlangsamen oder zu entgleisen. Außerdem könnte McCarthy auf diese Weise durch die Hintertür einen Gesetzesvorschlag einbringen, ohne direkt daran beteiligt zu sein.



Während eine Vielzahl von Plänen außerhalb der Führungsriege diskutiert wird, betonten McCarthys Verbündete, dass die Priorität darin besteht, konservative Gesetzesentwürfe voranzubringen, bevor man sich an die Demokraten wendet.



„Der natürliche Zustand des Repräsentantenhauses, genau wie im Senat, genau wie in jeder Legislative in Amerika, ist, dass man anfängt, seine eigenen Stimmen innerhalb der eigenen Partei zu sammeln, wenn man kann“, sagte Repräsentant Patrick T. McHenry (R-N.C.), ein weiterer Verbündeter McCarthys. „Und erst wenn man das ausgeschöpft hat, schaut man sich nach anderen Alternativen um. So ist es nun einmal.“



Paul Kane hat zu diesem Bericht beigetragen.

