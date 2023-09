Skandal-Republikanerin entschuldigt sich nach Eklat im Musical

Rauchen, singen und antatschen: Die US-Kongressabgeordnete Lauren Boebert sorgt mit ihrem Verhalten während eines Theaterstücks für Aufsehen.

Washington, D.C. - Die Abgeordnete Lauren Boebert (R-Colo.) entschuldigte sich in einer am späten Freitag von ihrem Wahlkampfteam veröffentlichten Erklärung dafür, dass sie während einer Aufführung des Musicals „Beetlejuice“ in einem städtischen Theater in Denver geraucht und gestört habe.

Boebert drückte ihr Bedauern aus und sagte, es tue ihr „wirklich leid“ für ihr Verhalten in dem Theater, aus dem die Republikanerin und ein nicht identifizierter Mann am Sonntag verwiesen wurden. Die beiden wurden vom Personal mehrfach ermahnt, weil sie „geraucht, gesungen und andere Besucher gestört“ hatten, bevor sie aus dem Kino geworfen wurden, wie aus einem Bericht der Stadt hervorgeht.

Die Abgeordnete Lauren Boebert, die bei einer Anhörung des House Committee on Oversight and Accountability im Februar abgebildet ist, sagte, es tue ihr „aufrichtig leid“ für ihr Verhalten bei einer „Beetlejuice“-Aufführung am Sonntag in Denver. © Bonnie Jo Mount/The Washington Post

Aufnahmen zeigen: US-Abgeordnete Boebert benimmt sich in Theater daneben

Als Boebert und ihr männlicher Begleiter aus dem Kino begleitet werden, zeigen Kameraaufnahmen, wie sie einen Mitarbeiter zurechtweist und sagt: „Wissen Sie, wer ich bin?“ und „Ich werde den Bürgermeister kontaktieren“, heißt es in dem Bericht der Stadt.

„Die letzten Tage waren schwierig und demütigend, und es tut mir aufrichtig leid“, sagte Boebert in der Erklärung. „Keine meiner Handlungen oder Worte als Privatperson in dieser Nacht waren böswillig oder sollten Schaden anrichten, aber die Realität ist, dass sie es taten und ich bedauere das.



Boebert und ihre Kampagne hatten zunächst bestritten, dass sie an diesem Abend andere Theaterbesucher gestört habe. Drew Sexton, der Wahlkampfmanager der Kongressabgeordneten, hatte zuvor Anschuldigungen zurückgewiesen, Boebert habe geraucht. Er sagte, während der Vorstellung seien starke Nebelmaschinen und elektronische Zigaretten benutzt worden, und es habe sich möglicherweise um ein Missverständnis gehandelt.

In einem Beitrag in den sozialen Medien sagte Boebert diese Woche, dass sie das Musical „durch und durch“ genossen habe und dass sie sich „schuldig bekennt, zu laut gelacht und gesungen zu haben!“



In ihrer Erklärung vom Freitag räumte sie ein, dass sie gedampft hatte, obwohl sie sich „wirklich nicht daran erinnern konnte, an diesem Abend gedampft zu haben“, als sie die Ereignisse des Abends mit ihrem Wahlkampfteam besprochen hatte. „Unabhängig von meiner Überzeugung ist es jetzt klar, dass das nicht korrekt war.



Boebert steht nächstes Jahr zur Wiederwahl an

Boebert sagte im Mai, dass sie die Scheidung einreicht, und sie schien den damit verbundenen Stress als Grund für ihr Handeln anzugeben.



„Es gibt keinen perfekten Plan, wie man eine öffentliche und schwierige Scheidung durchsteht“, sagte sie. „Ich habe versucht, so gut es geht, mit Kraft und Anmut damit umzugehen, aber am Sonntag habe ich meine Werte einfach nicht eingehalten. Das ist inakzeptabel und es tut mir leid.“



Boebert, die einen ländlichen und konservativen Teil von Colorado vertritt, steht nächstes Jahr zur Wiederwahl an. Es wird erwartet, dass sie gegen den Demokraten Adam Frisch antritt, den sie letztes Jahr in einem engen Rennen, das eine Neuauszählung erforderte, mit 546 Stimmen besiegte.

Zum Autor Andrew Jeong ist Reporter für die Washington Post in ihrem Zentrum in Seoul.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 16. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.