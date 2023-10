Warum wurde Fico als Premierminister der Slowakei abgesetzt?

„Er will sich rächen“: Russland-Freund Fico gewinnt in der Slowakei - die Gründe und Folgen

Robert Fico (Mitte), Vorsitzender der siegreichen Partei Smer-SD, gibt die Pressekonferenz zu den Wahlergebnissen nach den vorgezogenen Parlamentswahlen in Bratislava, Slowakei, am 1. Oktober 2023. Auf dem Foto sind die stellvertretenden Parteivorsitzenden (v.l.n.r.) Richard Takac und Ladislav Kamenicky zu sehen. © Ondrej Deml/Imago

Populist Robert Fico gewinnt die Wahlen in der Slowakei. Wie konnte es dazu kommen - und was bedeutet der Ausgang für EU und Ukraine?

Der Gewinner der slowakischen Wahlen an diesem Wochenende ist ein populistischer ehemaliger Premierminister, der vor fünf Jahren aufgrund der öffentlichen Empörung über die Ermordung eines Journalisten aus dem Amt gedrängt wurde - nun aber wieder in Reichweite der Regierungsübernahme gerückt ist.

Eine Rückkehr Robert Ficos an die Macht, eines forschen Machthabers mit Sympathien für Moskau, könnte ein wichtiges Glied in der westlichen Militärallianz für die Ukraine brechen. Das hat die Wahl in einem Land mit nur 5,5 Millionen Einwohnern in den Mittelpunkt des internationalen Interesses gerückt. Nach den vorläufigen Ergebnissen erhielt Ficos Partei Smer 22,9 Prozent der Stimmen beziehungsweise 42 der 150 Sitze im Parlament. Um an die Macht zu kommen, müsste er jedoch noch eine Koalitionsregierung bilden.

Hier die wichtigsten Informationen:

Wer ist Robert Fico?

Der 59-jährige Fico, ein ehemaliges Mitglied der Kommunistischen Partei, in der damaligen Tschechoslowakei geboren, ist für seinen verbissenen Ehrgeiz bekannt. Verärgert darüber, dass er 1998 bei der Vergabe eines Ministerpostens übergangen wurde, gründete er seine eigene Partei, Smer, und löschte seine alte Partei innerhalb von fünf Jahren aus.

Fico (ausgesprochen Fiet-so) nutzte seine Wurzeln auf dem slowakischen Land, um sich eine treue Anhängerschaft aufzubauen. Er überzeugte die sozial benachteiligten Verlierer des Übergangs vom Kommunismus davon, dass er ihr Robin Hood sei, wie Milan Nic, Analyst beim German Council on Foreign Relations erklärt.

In der Zwischenzeit baute er sich einen Unterstützerkader aus den neu entstandenen Oligarchen des Landes auf, so Nic weiter.

Ficos Politik verbindet linksextreme Sozialpolitik mit Nationalismus und konservativen Positionen, die eher mit der radikalen Rechten in Verbindung gebracht werden. Er hat die Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare als „Perversion“ bezeichnet und Journalisten beschuldigt, eine Gruppe des organisierten Verbrechens zu leiten.



In den letzten Jahren hat sich seine Rhetorik zu einer Mischung aus Verschwörungstheorien und pro-russischer Desinformation entwickelt. Er beschuldigte den Finanzier George Soros, die Präsidenten des Landes auszuwählen und machte „ukrainische Nazis und Faschisten“ für den Beginn des Ukraine-Krieges verantwortlich.

„Der Krieg kommt immer aus dem Westen und der Frieden aus dem Osten“, sagte Fico bei einer Wahlkampfveranstaltung Ende August. „Er hat immer eine antiwestliche Rhetorik gehabt“, sagte Nic. „Er ist mehr als nur pro-russisch. Er liebt jeden, der sich gegen die USA stellt.“

Warum wurde Fico als Premierminister der Slowakei abgesetzt?

Fico war eine dominierende Kraft in der notorisch korrupten Welt der postkommunistischen slowakischen Politik und hatte bereits drei Amtszeiten als Premierminister hinter sich. Sein dramatischer Sturz erfolgte 2018 inmitten der öffentlichen Empörung, die auf die Ermordung des Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova folgte. Die beiden 27-Jährigen wurden in ihrem neu erworbenen Haus erschossen aufgefunden. Kuciak hatte über Verbindungen zwischen Fico-Mitarbeitern und der italienischen Mafia recherchiert.

Nach den Morden gingen die Slowaken auf die Straße und forderten Ficos Rücktritt - so viele wie seit der Samtenen Revolution 1989, die den Kommunismus zu Fall brachte, nicht mehr. Als seine Koalition zu zerbrechen drohte, beugte sich Fico dem Druck, zurückzutreten.



Die Nachfolgeregierungen haben Vetternwirtschaft und Korruption unter Fico untersucht und hochrangige Beamte ins Gefängnis gebracht. Fico selbst wurde letztes Jahr wegen Machtmissbrauchs und Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt, doch das slowakische Parlament stimmte gegen die Aufhebung seiner Immunität.



Er will sich rächen.

Analysten und Beobachter sind der Meinung, dass Ficos Verärgerung darüber, dass er unter Druck gesetzt und dann überprüft wurde, nun seinen Drang anheizt, wieder Premierminister zu werden. „Er will sich rächen“, sagte Pavol Hardos, Politikwissenschaftler an der Comenius-Universität in Bratislava. „Er sagt ganz offen, dass er zurückkommen und die alte Ordnung wiederherstellen will. Er spricht offen darüber, wen er entlassen wird und welche Maßnahmen er abschaffen wird, sobald er wieder an der Macht ist“.

Ficos kämpferischer Versuch, im Schatten juristischer Untersuchungen an die Macht zurückzukehren, hat Vergleiche mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu aufkommen lassen. „Für ihn ist es das Wichtigste, wieder an die Macht zu kommen und weitere Ermittlungen zu verhindern“, sagte Iveta Radicova, die in der Zeit von 2010 bis 2012 Premierministerin war, als Fico nicht antrat. „That‘s it. Das ist das Hauptziel.“

Wie hat Fico sein Comeback geschafft?

Fico reitet auf einer Welle, die den Populisten in ganz Europa - von Deutschland über Österreich bis Finnland - Auftrieb gegeben hat, da die Parteien aus der wachsenden Kriegsskepsis und der Lebenshaltungskostenkrise Kapital schlagen.

Fico hat auch von dem tiefen Misstrauen und der Unzufriedenheit mit der vorherigen Regierung von Eduard Heger profitiert, deren Koalition von internen Streitigkeiten heimgesucht wurde und im Dezember durch ein Misstrauensvotum zu Fall gebracht wurde. In der Slowakei liegt das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung bei nur 18 Prozent, wie eine Umfrage der Denkfabrik Globsec ergab.

Fico hat erfolgreich Zweifel an der Stichhaltigkeit der Ermittlungen gegen ihn gesät, indem er diese als Versuch darstellte, die politische Opposition auszulöschen, wobei die legalen Säulen des Staates in den „Krieg“ zogen, sagte Radicova und verwies auf die Ähnlichkeiten zu Trumps Botschaften.



Was den Krieg in der Ukraine betrifft, so hat Fico die Risse in der slowakischen Gesellschaft aufgegriffen, die seit dem Fall des Eisernen Vorhangs bestehen, sagte sie. Die Gesellschaft ist gespalten in diejenigen, die ihr Schicksal unter dem Kommunismus als besser empfanden, und diejenigen, die das nicht so sahen. „Diese Polarisierung besteht in der Slowakei seit mehr als 30 Jahren“, sagte Radicova. „Die Anhänger des früheren Regimes sind Moskau zugewandt, kritisch gegenüber Kiew und der Ukraine, kritisch gegenüber der EU, sehen mehr Verbindungen zur russischen Identität.“

Was würde ein Sieg Ficos für Europa, die Ukraine und Russland bedeuten?

Fico hat versprochen, Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen, bezeichnete Sanktionen gegen Moskau als „sinnlos“ und sagte, er werde die Sicherheitsvereinbarungen, die es den Vereinigten Staaten erlauben, Militärstützpunkte in der Slowakei zu betreiben, erneut prüfen. „Was heute geschieht, ist ein sinnloses Gemetzel“, sagte er auf einer Wahlkampfveranstaltung im August. „Sie leeren die Militärlager, um die Länder zu zwingen, mehr amerikanische Waffen zu kaufen“.

Ficos Position zur Ukraine würde eine große Veränderung für die Slowakei bedeuten, die ein führender Verbündeter Kiews war und zu den Ersten gehörte, die Kampfjets und Panzer zugesagt haben. Analysten gehen davon aus, dass er versuchen wird, in Zusammenarbeit mit dem ungarischen Premierminister Viktor Orban eine illiberale Achse innerhalb der Europäischen Union zu etablieren und so zu einem zweiten Spielverderber zu werden.

Analysten beschreiben Fico jedoch auch als „Pragmatiker“, der sich mehr auf innenpolitische Themen konzentriert - und der seine politischen Entscheidungen durch seine Koalitionspartner eingeschränkt sehen könnte. Der Politikwissenschaftler Juraj Marusiak merkte an, dass Fico die gegen Russland verhängten Sanktionen nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 kritisierte, aber während seiner Amtszeit nie etwas unternahm, um diese Sanktionen zu stoppen.



Dennoch ist Fico seit seiner letzten Amtszeit radikaler geworden, was seine Handlungen schwer vorhersehbar macht. „Er war immer sehr aggressiv, aber jetzt ist er nur noch aggressiv“, sagte Radicova, die an moderierten Debatten mit Fico teilnahm.



Wird Fico nach den Wahlen vom 30. September in der Slowakei eine Koalition bilden können?

Als Wahlsieger wird Fico die erste Chance haben, eine Koalition zu bilden. Man geht davon aus, dass er sich in einer starken Position befindet, zumal die Partei Hlas (Stimme) von Peter Pellegrini ihre Einwände gegen eine Koalition mit ihm aufzugeben schien. Fico werde sich wahrscheinlich auch an die rechtsextreme Slowakische Nationalpartei wenden, die knapp 6 Prozent der Stimmen erhielt und schon früher mit der Smer in der Regierung verbündet war, sagte Grigorij Meseznikov, Präsident des Slowakischen Instituts für öffentliche Angelegenheiten.

„Dies ist eine sehr klare Konstellation“, sagte Meseznikov. Smer und die nationalistische Partei haben eine ähnliche Außenpolitik, fügte er hinzu. „Sie sind natürliche Verbündete.“

