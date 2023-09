Parlamentswahl in der Slowakei: Showdown zwischen Russland-Freunden und Pro-Europäern

Von: Ulrike Hagen

Die Parlamentswahl am 30. September in der Slowakei gilt als richtungsweisend für den EU- und NATO-Staat. Noch führt Kremlfreund Fico in den Umfragen. Der Newsticker zur Slowakei-Wahl.

Am Samstag (30. September) stehen in der Slowakei die Parlamentswahlen an.

Róbert Fico führt mit seiner populistisch-sozialdemokratischen Partei Smer die Wahlumfragen mit 19 Prozent an.

Dieser News-Ticker über die Parlamentswahlen in der Slowakei wird laufend aktualisiert.

Bratislava – In der Slowakei, dem Nachbarland der Ukraine, hat am Samstagmorgen (30. September) die Parlamentswahl begonnen. Rund 4,4 Millionen Wahlberechtigte sind zur Neuwahl des Parlaments aufgerufen. Insgesamt 25 politische Parteien und Bewegungen stehen zur Wahl. Die Wahllokale sind seit 7.00 Uhr und noch bis 22.00 Uhr geöffnet, im Fall technischer Probleme ist eine Verlängerung möglich. Das vorläufige Ergebnis dürfte am Sonntagmorgen vorliegen.

Wahlplakat des Parteivorsitzenden der SMER Robert Fico in Bratislava, Slowakei. © Vaclav Salek/Imago

Richtungswahl in der Slowakei: Zwischen pro-europäischem Kurs und russlandfreundlichem Populismus

Das EU- und Nato-Land grenzt direkt an die Ukraine und ist ein bedeutender politischer und militärischer Unterstützer des von Russland angegriffenen Nachbarlandes. Doch der Ausgang der Wahl in der Slowakei könnte mitentscheidend für den Ukraine-Krieg werden.

Die Slowakei, die bisher fest zur Ukraine und zur EU stand, steht vor einer politischen Zäsur. Die Wahlen könnten den Weg für einen prorussischen Kurs unter dem Politiker Róbert Fico und seine populistisch-sozialdemokratischen Partei Smer ebnen. Fico ist ein erklärter Ablehner von Hilfen für die Ukraine und ukrainische Flüchtlinge und kündigt an, weitere Russland-Sanktionen in der EU blockieren zu wollen. Als Vorbild nennt er den ungarischen Ministerpräsidenten und Putin-Freund Viktor Orbán. Seine Gegenspielerin, die pro-europäische Partei Progressive Slowakei, kurz PS, kämpft für einen Neustart in Richtung Westen.

Aktueller Wahltrend nach Umfragen in der Slowakei SMER 19,1 % PS 18,7 % HLAS 12,6 % OĽaNO 8,3 % REP 7,4 % SaS 6,6 % KDH 6,3 % SNS 5,7 % Quelle: PolitPro.eu

Ausgang der Slowkei-Wahl 2023 noch ungewiss - 30 Prozent der Wählerinnen und Wähler noch unentschieden

Nach der heutigen Parlamentswahl in der Slowakei steht der junge Staat also vor der entscheidenden Frage: Setzt er seinen pro-demokratischen westlichen Kurs fort oder driftet er ab Richtung Ungarn und Russland? Der russlandfreundliche Populist Fico führt bisher knapp in den Umfragen. Doch in einem Land, in dem immer noch der Großteil der Wählerinnen und Wähler, rund 30 Prozent, bis zum letzten Moment unentschieden ist, bleibt der Ausgang ungewiss. Die Wahl dürfte darum nicht nur die Slowakei, sondern auch Brüssel, Kiew und Moskau in Atem halten.