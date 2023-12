Christbäume in der Adventszeit: Aiwanger stutzt Grüne zurecht – „Aus der Reihe tanzen“

Von: Victoria Krumbeck

Auf X verteilt Hubert Aiwanger erneut Spitzen gegen die Grünen. Diesmal traf es Katrin Göring-Eckardt, die über Weihnachtsbäume im Advent schrieb.

München – Ein nicht aufgestellter Weihnachtsbaum in einer Kita in Hamburg hatte in den letzten Tagen für viel Wirbel gesorgt. Zuerst hatte das Hamburger Abendblatt am 5. Dezember über die Kita berichtet. Mehrere Medien übernahmen die darin enthaltene Falschinformation, dass der Weihnachtsbaum wegen „religiösen Gründen“ nicht aufgestellt wird. Die Kita überrollte danach eine Hasswelle. Auf den Baum werde in diesem Jahr verzichtet, da die Kita in diesem Jahr andere Weihnachtsdeko verwende, wie die Einrichtung erklärte. Auch in der Politik sorgte der Weihnachtsbaum-Vorfall der Kita für Diskussionen.

Aiwanger greift Grüne an: Weihnachtsbäume in der Adventszeit

In zahlreichen Tweets auf X (ehemals Twitter) wurde die Weihnachtsbaum-Debatte der Hamburger Kita diskutiert. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) etwa schoss mit seinem Tweet am 7. Dezember gegen den Verzicht des Baumes und bekräftigte, dass zu Weihnachten ein Weihnachtsbaum gehöre. Dabei teilte er einen Artikel des Focus, der die falsche Meldung übernommen hatte. Unter dem Tweet befindet sich nun ein Hinweis, dass es sich um eine Falschmeldung handle. Nur wenige Tage später entstand eine weitere Weihnachtsbaum-Debatte zwischen den Grünen und Freien Wählern.

„Was ich nicht verstehe: Wieso soll man überhaupt im Advent Weihnachtsbäume aufstellen müssen?“, fragte die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt am 9. Dezember auf X. Eine Frage, auf die der Vorsitzende der Freien Wählern, Hubert Aiwanger, mit einer Spitze unter ihrem Post reagierte. Dieser schrieb: „Sie können die auch im Sommer aufstellen, wenn Sie aus der Reihe tanzen wollen.“

Aiwanger kommentiert Pizza-Bestellung auf Grünen Parteitag

Wie die Grünen-Politikerin in einem weiteren Tweet erklärte, werde der Weihnachtsbaum an Weihnachten aufgestellt. In der Adventszeit freue man sich über den Adventskranz, wenn man es „streng genommen, traditionell“ sieht, so Göring-Eckardt. „Im Advent ist nämlich noch nicht Weihnachten“, fügte sie hinzu. Ein weiterer Tweet, der zu den Aiwanger-Reaktionen auf die Grünen hinzukommt.

Erst im November sorgte ein Pizza-Tweet von dem Grünen-Landwirtschaftsminister Cem Özdemir für eine ausgiebige Antwort von Aiwanger. Er kommentierte wiederholt den Fleischkonsum der Regierungspartei, wobei es diesmal um das Essen der Delegierten auf dem Parteitag ging. (vk)