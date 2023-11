Söder verkündet heute seine Minister – in der CSU kursieren schon Gerüchte

Von: Florian Naumann

Teilen

Markus Söder macht es spannend und gibt heute die CSU-Minister für Bayerns Kabinett bekannt. Überraschungen sind möglich. News-Ticker.

Nach Hubert Aiwanger verkündet auch Markus Söder die Minister der CSU fürs Bayern-Kabinett

Viele alte CSU -Bekannte dürften ihre Posten behalten: Kaum Sorgen bei Herrmann oder Kaniber

-Bekannte dürften ihre Posten behalten: Kaum Sorgen bei Herrmann oder Kaniber Ein bis zwei Ministerien neu zu vergeben? Ex-Gesundheitsminister Klaus Holetschek ist nun CSU-Fraktionschef, Europaministerin Melanie Humls Stuhl könnte wackeln

Update vom 8. November, 11.21 Uhr: Offen ist unter anderem, ob Europaministerin Melanie Huml (CSU) in Söders neuem Kabinett ihr Amt behält. Allerdings sprechen für Huml zwei Proporzgründe – warum die größte Wackelkandidatin nicht zittert, erläutert der Münchner Merkur.

Update vom 8. November, 10.54 Uhr: Wohl nicht als erster – aber auf einem prominenten Sendeplatz: Aiwanger wird aller Voraussicht nach heute Abend seine Meinung zu Söders Kabinett in der ARD kundtun. Er ist Gast im Talk von Sandra Maischberger, wie er selbst eben auf X (vormals Twitter) informierte.

Erstmeldung: München – Hubert Aiwanger hat schon Ende Oktober Nägeln mit Köpfen gemacht, Markus Söder ließ seine CSU und die Menschen in Bayern länger im Ungewissen: Knapp zwei Wochen nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrags von CSU und Freien Wählern will aber am Mittwochmittag auch Söder „seinen“ Teil des neuen Bayern-Kabinetts vorstellen.

Gesucht werden zehn Ministerinnen und Minister und zwei Staatssekretäre. Einige der Posten scheinen schon so gut wie vergeben. Bei anderen gibt es gewisse Fragezeichen. Nicht zuletzt, weil die Vergabe der Ämter bei der CSU bisweilen einem Puzzlespiel gleicht. Die Parteibezirke wollen zu ihrem Recht kommen – Stichwort Regionalproporz. Und eigentlich hatte Söder einst auch Frauen gezielt fördern wollen. Dieses Ziel ist freilich inzwischen etwas verwässert.

Söder verkündet Minister: Acht Favoriten für das Kabinett – von Herrmann bis Kaniber

Einfacher zu benennen ist naturgemäß das Feld jener Ministerinnen und Minister, die sich um ihren Job im Kabinett wohl keine Gedanken machen müssen. Innenminister Joachim Herrmann, Finanzminister Albert Füracker und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber schien Söder schon bei seiner Pressekonferenz zum Koalitionsvertrag zwischen den Zeilen eine Jobgarantie zu geben.

Ähnlich positive Signale gab es für Wissenschaftsminister Markus Blume, Staatskanzleichef Florian Herrmann und den wenig auf Außenwirkung bedachten, aber dennoch umtriebigen Bauminister Christian Bernreiter. Für Justizminister Georg Eisenreich und Innenstaatssekretär Sandro Kirchner gab es keine offene Jobgarantie. Dennoch dürfen sie als Kandidaten für den Verbleib im Amt gelten.

Noch sind die Reihen der Minister leer: Markus Söder im Bayerischen Landtag. © Angelika Warmuth/dpa

Mehr oder minder klar ist darüber hinaus auch: Mit dem Wechsel von Klaus Holetschek aus dem Gesundheitsministerium in den Vorsitz der CSU-Landtagsfraktion ist ein Kabinettsposten vakant. Und Digitalministerin Judith Gerlach muss ihren Stuhl zugunsten des Freien Wählers Fabian Mehring räumen – eine Folge der kleinen Kräfteverschiebung bei der Bayern-Wahl. Söder deutete aber auch schon an: „Große Sorgen“ müsse sich Gerlach nicht machen.

Seit dem 14. Oktober vertritt Sozialministerin Ulrike Scharf Holetschek. Genau auf diesem Kabinettsposten könnten sich viele in der CSU Scharf auch künftig vorstellen. So wichtig wie zu Corona-Zeiten ist das Ressort zwar nicht mehr. Aber die Christsozialen freuen sich natürlich über einen starken Gegenpart zu Bundesminister Karl Lauterbach (SPD). Womöglich könnte auch das ein Einsatzfeld für Gerlach werden.

Söder stellt Kabinett auf: Bezirks- oder Geschlechterproporz bei CSU-Ministern?

In der CSU wird daher davon ausgegangen, dass der „Regionalproporz“ eine wichtigere Rolle spielen wird als die Zahl der Frauen am Kabinettstisch. CSU-seitig waren dies zum Ende der vergangenen Legislatur nur noch vier, ihnen gegenüber standen inklusive Söder neun Männer. Sollten sich die Gerüchte in der CSU bestätigen, könnte die Zahl der Frauen im Kabinett weiter sinken.

Denn gerade hinter Europaministerin Melanie Huml steht für viele Beobachter ein dickes Fragezeichen. Sie hatte bereits 2020 - noch als Gesundheitsministerin - Söder einmal ihren Rücktritt angeboten, nachdem es bei Coronatests auf Autobahnen zu massiven Pannen gekommen war. Humls Posten als Europaministerin müsste dann neu besetzt werden. Die Schwaben-CSU hat indes mit Holetschek ihren bislang einzigen Minister verloren – womöglich könnte der Nachfolger also aus dem Südwesten Bayerns kommen.

Dies gilt gleichermaßen für den angekündigten neuen Posten des Finanzstaatssekretärs – hier sind häufig die Namen Eric Beißwenger und Wolfgang Fackler zu hören, auch der Name der früheren Sozialministerin Carolina Trautner kursiert durch die Flure des Maximilianeums. Sollte Huml wirklich gehen müssen, müsste Söder aber auch wieder einen Oberfranken ins Kabinett berufen – es bleibt also spannend. (fn mit Material von dpa)