Neue ZDF-Hauptstadt-Chefin schneidet Söder das Wort ab – der rügt „unglücklichen Start“

Von: Kilian Beck

Ein ruppiges Interview in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ erhitzt die Gemüter der Konservativen. Was ist passiert?

Berlin – Am Sonntagabend (17. Dezember) lieferten sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und die neue ZDF-Hauptstadtstudiochefin Diana Zimmermann einen Schlagabtausch in der Sendung „Berlin direkt“. Söder war zu einem Gespräch über den Haushaltsstreit der Bundesregierung aus Nürnberg zugeschaltet. Die Gemüter erhitzten sich nach einem Einspieler: Zimmermann fragte den CSU-Chef, ob die Schuldenbremse reformiert werden solle. Seine Antwort, wie immer, ein klares „Nein“. Die ZDF-Journalistin hielt Söder daraufhin vor, dass in „16 Jahren Merkel, nichts passiert“ sei und ein „Reformstau“ bestehe.

Söder stellt die Gegenfrage: „Wie kommen sie denn darauf, dass nichts passiert ist?“ Im selbem Atemzug stellte er infrage, dass es den „Reformstau“ in Deutschland überhaupt gebe. Er „respektiere“ die „Meinung“ der Journalistin – die auch die „Meinung der Ampel“ sei. Zimmermann unterbrach ihn und widersprach ihm entschieden: „Alle Ökonomen“ würden genau diese Probleme diagnostizieren.

Söder kritisiert ZDF-Journalistin: „unglücklicher Start“

Nach diesem Intermezzo holte Söder zum Rundumschlag aus: Die Arbeitslosigkeit habe sich in 16 Jahren unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) halbiert. Hier hätte die Interviewerin darauf verweisen können, dass die letzten großen Arbeitsmarktreformen, die neoliberale „Agenda 2010“, von SPD-Altkanzler Gerhard Schröder stammt. Doch Söder zog das argumentative Tempo an: „Wir haben schwerste Krisen zu meistern gehabt.“ Er verwies explizit auf die Finanzkrise zu Beginn von Merkels 16-jähriger Kanzlerinnenschaft.

Es krachte vernehmbar zwischen Diana Zimmermann und Markus Söder. © Screenshot/ZDF Berlin direkt von 17. Dezember 2023

Zimmermann ging dazwischen: Das seien „nicht so viele Krisen wie momentan“ gewesen. Noch vor Söders Reaktion würgte die Journalistin ihn ab. Sie müsse „leider zum Ende“ kommen. Der Ministerpräsident ließ das nicht auf sich sitzen: Das sei ein „unglücklicher Start“ für das erste Interview der beiden gewesen – Zimmermann hatte erst zum 1. Dezember die Stelle als Oberhaupt der Hauptstadtredaktion von Theo Koll übernommen.

Söder lobte sich noch kurz selbst für die „vielen Krisen“, die man „entschlossen gemeistert“ habe. Zimmermann beendete das Streitgespräch versöhnlich: „Herzlichen Dank nach Nürnberg“.

Söder-Interview stößt auf Kritik aus der CDU: „Neutralität“ der ZDF-Journalistin „am Limit“

In den sozialen Medien war Protest aus konservativen Reihen zu vernehmen. Ex-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) warf Zimmermann vor, „kein Interview“ geführt zu haben. Das Gespräch sei ein „Kommentar der Fragestellerin“ gewesen.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Heinrichmann unterstellte, die „Neutralität“ sei „am Limit“ gewesen. Stefan Schirmer, Redakteur im „Streit“-Ressort der Wochenzeitung Zeit, sprang seiner Kollegin bei: Söder habe „dünnhäutig“ darauf reagiert, da er es „nicht gewohnt“ sei. Zusätzlich lieferte er eine Studie, wonach vier von fünf Unternehmen 2022 „marode Infrastruktur“ bemängelten. (kb)