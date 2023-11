Video zeigt „höllischen Angriff“ der Ukraine bei Bachmut

Von: Lisa Mariella Löw

Drucken Teilen

Ukrainische und russische Soldaten schießen brutal mit Feuer, Raketen und Gewehren aufeinander. Wird Russland Bachmut zurückerobern?

Bachmut – Ukrainische Streitkräfte feuern auf russische Truppen, bevor diese ihr Kampffahrzeug verlassen. Sogleich rasen die Russen durch ein karges Waldgebiet, verstecken sich in einem Schützengraben und schießen in schneller Folge. Ein Ukrainer steht im Graben und zieht einen Raketenwerfer heraus. Sekunden später drückt er wieder sein Gewehr ab, um auf russische Soldaten zu schießen. Im Kampf um die Industriestadt Bachmut in der ostukrainischen Region Donezk kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen, wie ein Video vom Kiewer Militär zeigt.

Der dreiminütige Clip, den die 3. Angriffsbrigade der Ukraine am Donnerstag, 16. November, auf Telegram gepostet hat, offenbart einen erbitterten Kampf zwischen russischen und ukrainischen Streitkräften im Ukraine-Krieg. Das Filmmaterial wurde auch auf der Plattform X vom osteuropäischen Medienunternehmen Nexta geteilt. Nexta bezeichnete es als einen „höllischen Angriff“ auf Bachmut. Das Aufnahmedatum des Videos ist unbekannt.

Russland will Bachmut von ukrainischen Streitkräften blutig zurückerobern

Russland hatte die ukrainische Stadt Bachmut im Mai eingenommen. Ukrainische Truppen eroberten später die Gegend oberhalb von Bachmut zurück und stießen in den Westen, Norden und Süden der Stadt vor, wie unter anderem die Welt berichtete.

Der ukrainische Generalstab teilte mit, dass russische Soldaten auch weiter versuchten, die Stadt Awdijiwka südlich von Bachmut einzukesseln. Die Hochburg der ukrainischen Truppen gilt als Tor zu Gegenden in der Region Donezk, die ebenfalls von den ukrainischen Soldaten gehalten werden. Der General Olexander Tarnawskji teilte bei Telegram mit, Russland habe im Laufe des Donnerstags 30 Luftangriffe und 712 Artillerieangriffe auf Awdijiwka und Umgebung ausgeführt.

Nun haben sich die Angriffe auch auf Bachmut ausgeweitet, das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek berichtete. Die Ukraine hat berichtet, dass sie eine große Anzahl russischer Panzer in Richtung Bachmut zerstört habe, während sie ihre Gegenoffensive zur Rückeroberung des von Russland eroberten Territoriums fortsetzt. „[Ein] höllischer Angriff auf Bachmut“, sagte die Brigade in einem Beitrag auf Telegram und teilte das Kampfvideo. Der Kommandant der Angriffsgruppe, der das Rufzeichen „Makar“ trägt, habe es mit einer GoPro-Kamera gefilmt.

Ukrainische Soldaten bereiten einen Mehrfachraketenwerfer vor, bevor sie auf russische Stellungen feuern. © Roman Chop/AP/dpa

Ukraine verteidigt Bachmut vor russischen Panzern: Erbitterte Gegenoffensive im Krieg

Das Filmmaterial zeigt, wie ukrainische Streitkräfte das Feuer auf russische Truppen eröffnen, bevor diese ihr Kampffahrzeug verlassen. Sobald Mitglieder der Brigade das Fahrzeug verlassen, rasen sie durch ein karges Waldgebiet, verstecken sich in einem Schützengraben und schießen in schneller Folge. Makar, der das Video dreht, ist an einer Stelle im Graben zu sehen, wie er einen Raketenwerfer herauszieht, bevor er wieder sein Gewehr benutzt und weiter auf russische Streitkräfte schießt.

Die Brigade habe geschossen, bis sich die russischen Truppen „zurückgezogen“ hätten, schreiben sie in ihrem Beitrag. Das Institute for the Study of War (ISW) sagte, die ukrainischen Streitkräfte hätten am Donnerstag ihre Offensivoperationen südlich von Bachmut fortgesetzt, aber keine Fortschritte erzielt.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Ein älterer ukrainischer Soldat berichtete Euronews vor Ort über die jüngsten russischen Vorstöße: „Heute Morgen. Nun, es sind nicht die Angriffsaktivitäten, wenn es darum geht. Und in einem anderen Fall – es passiert jeden Tag, jeden Morgen: gegenseitiger Beschuss von beiden Seiten, jeden Tag „Guten Morgen“ wünschend, sie zu uns und wir zu ihnen, jeden Morgen.“

Ukraine-Krieg: Angriffe Russlands „dem Ersten Weltkrieg sehr ähnlich“

Unterdessen teilte der ukrainische Generalstab mit, dass die ukrainischen Streitkräfte ihre Angriffsoperationen südlich der Stadt fortsetzten. Dabei hätten sie 24 russische Angriffe in der Nähe von Iwaniwske, das sechs Kilometer westlich von Bachmut liegt, in der Nähe von Klischtschijiwka und in der Nähe von Andrijiwka abgewehrt.

Der stellvertretende Kommandeur der 3. Separaten Angriffsbrigade, Maxim Zhorin, sagte dem ukrainischen Radio NV in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview, dass russische Streitkräfte in Bachmut chemische Waffen einsetzen. Er verglich den Konflikt in der Stadt und in der gesamten Ukraine als „dem Ersten Weltkrieg sehr ähnlich“. (Lisa Mariella Löw)