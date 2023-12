Wie „mit dem Rasenmäher über den Sozialstaat“ – Kühnert erteilt neuer Groko eine Absage

Von: Nils Hinsberger

In der aktuellen Debatte um die Sperre des Bundeshaushalts fordern einige Politiker Einsparungen bei Sozialleistungen. Kevin Kühnert sieht das Sparpotential woanders.

Berlin – SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat in der Debatte um den Bundeshaushalt seine eigenen Vorstellungen, wo die Ampel-Koalition sparen könnte. Dabei hat der ehemalige Juso-Vorsitz vor allem Besserverdiener im Visier. Menschen mit geringem Einkommen will er über Sozialleistungen weiter entlasten.

Kühnert will nicht bei „Rentnern“ oder „Menschen mit kleinem Einkommen“ sparen

„Wer so viel verdient, dass er Reichensteuer zahlt, der braucht keine staatliche Hilfe“, sagte Kühnert der Funke-Mediengruppe. Sparen solle man an den richtigen Stellen, und das sei laut Kühnert nicht bei „Rentnern, Kindern oder auch Menschen mit kleinen Einkommen.“ Stattdessen will er Förderungen wie die für den Heizungstausch anhand des Solidarprinzips prüfen lassen. Damit solle geklärt werden, ob wohlhabende Menschen die gleichen Leistungen in Anspruch nehmen können wie solche mit geringem Einkommen.

Sparen bei Sozialleistungen sind laut SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nicht mit der SPD vereinbar. Eine Groko unter Kanzler Merz lehnt er entschieden ab. © IlluPics/Kay Nietfeld/imago/dpa/Montage

Lediglich über Einsparungen könne man das Haushaltsloch aber auch nicht stopfen. Ein Vorschlag der SPD, das Ehegattensplitting abzuschaffen, sei eine weitere Option, Geld in die Staatskassen zu bekommen. „Oder denken Sie an die absurde Steuerfreiheit von Gewinnen beim Verkauf von ganzen Wohnblocks. Das kann sofort weg!“, so Kühnert.

Kühnert gibt neuer Groko unter Merz eine Absage

„Viele unserer derzeitigen Probleme sind auch Folge des Regierens mit der Union“, so Kühnert. Die CDU habe Reformen beim Sozialstaat oder der Infrastruktur konsequent blockiert. Mit Friedrich Merz könnte sich dieser Umstand wiederholen. Der Preis für eine Koalition mit einem Kanzler Merz sei, „dass er mit dem Rasenmäher schon dreimal über den Sozialstaat gebrettert wäre“, sagte der SPD-Generalsekretär im Interview. Außerdem suche man innerhalb der SPD ohnehin nicht nach einem neuen Koalitionspartner.

Die CDU sei innerparteilich außerdem tief gespalten. Eine Linie soll zwischen „Merz, der noch nie politische Verantwortung fürs große Ganze in Deutschland getragen hat, und vielen Ministerpräsidenten, die tagtäglich konkrete Verantwortung tragen“ verlaufen, so Kühnert. Auch deshalb würde man sich als SPD nicht auf eine Koalition mit der Union einlassen. (nhi)