Spanien: Gewalttätige Proteste nach Wiederwahl von Sánchez

Teilen

Tausende von Menschen beschimpften in den letzten Tagen Sánchez. © Diego Radamés/EUROPA PRESS/dpa

Bei Kundgebungen gegen eine Amnestie für katalanische Separatisten kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei. Mehrere Menschen werden festgenommen.

Madrid - Auch nach der Wiederwahl des Sozialisten Pedro Sánchez zum Regierungschef Spaniens haben mehrere Tausend Menschen in der Nacht in Madrid demonstriert. Es war bereits die 14. Nacht in Folge von teils gewalttätigen Kundgebungen vor der Zentrale von Sánchez' PSOE-Partei gegen eine Amnestie für katalanische Separatisten. Die Amnestie hatte Sánchez zwei katalanischen Parteien im Gegenzug für deren Stimmen bei der Parlamentsabstimmung über seine Kandidatur zugesagt.

Polizisten greifen während einer Demonstration gegen die Amnestie in Ferraz ein. © Diego Radamés/EUROPA PRESS/dpa

Teilnehmer der Kundgebung schwenkten spanische Flaggen, riefen „Nationale Einheit“ und „Es lebe Spanien“. Zudem wurde Sánchez mit allen gängigen Schimpfwörtern des Spanischen bedacht. Vermummte Teilnehmer, überwiegend junge Männer, bewarfen die Polizei mit Flaschen, Tennisbällen, Absperrgittern, Böllern und Bengalischem Feuer, wie im Fernsehen zu sehen war.

Die Polizei löste die Kundgebung daraufhin auf. Sieben Personen, darunter ein Polizist, seien leicht verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf die Behörden. Zudem habe es sieben Festnahmen gegeben.

Spaniens Konservative und Rechtspopulisten werfen Sánchez vor, er wolle eine „Diktatur“ errichten, gefährde die Demokratie, die Gewaltenteilung und die Einheit Spaniens. Deshalb sollten die Spanier so lange demonstrieren, bis es eine Neuwahl gebe. Sánchez war am Donnerstag im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit der Abgeordneten des Unterhauses gewählt worden. dpa