Spanien-Wahl: Konservativer Kandidat macht die ersten großen Versprechen

Von: Christian Stör

PP-Chef Alberto Núñez Feijóo will nach der Spanien-Wahl die Übergewinnsteuer reformieren. © David Cruz Sanz/Imago

Mit einer Sondersteuer schöpft Spanien Übergewinne von Energiekonzernen und Banken ab. Die Opposition macht daraus ein Wahlkampfthema.

Madrid - In Spanien nimmt der Wahlkampf wenige Wochen vor der Parlamentswahl am 23. Juli allmählich Fahrt auf. Erstes Angriffsziel der konservativen Volkspartei PP ist die im Sommer 2022 von der Regierung unter dem sozialistischen Amtsinhaber Pedro Sánchez eingeführte Übergewinnsteuer. Diese sei „schlecht konzipiert“ und müsse geändert werden, sagte PP-Chef Alberto Núñez Feijóo der Financial Times. Sein Versprechen, die Übergewinnsteuer nur zu reformieren, dürfte allerdings viele Unternehmen enttäuschen, die gehofft hatten, er würde sie ganz abschaffen.

Feijóo argumentierte, dass die Abgabe sehr anfällig für gerichtliche Anfechtungen sei, da sie sich auf Einnahmen und nicht auf Gewinne beziehe: „Das ist nicht das richtige Modell.“ Er versprach, „mit den Energiekonzernen und Banken darüber zu sprechen, wie wir um ihre Solidarität und Beiträge bitten können, um die hohe Staatsverschuldung und das Defizit zu überwinden“. Bereits im Februar hatte der spanische Öl- und Gaskonzern Repsol erklärt, dass er eine Klage gegen die neue Steuer einreichen werde.

Übergewinnsteuer bringt Spanien mehrere Milliarden ein

Sánchez hatte die Übergewinnsteuer eingeführt, um „außerordentliche“ Gewinne aus der Wirtschaft zur Bekämpfung der Krise bei den Lebenshaltungskosten umzuleiten. „Diese Regierung wird nicht zulassen, dass das Leiden vieler der Gewinn Einzelner ist“, sagte der Vorsitzende der Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) im Juli 2022 während einer Debatte über die Lage der Nation. Seine Regierung werde „alles tun, um die Mittelklasse und die Arbeiter in Schutz zu nehmen“, erklärte Sánchez damals.

Banken zahlen seither 4,8 Prozent und die großen Energieunternehmen 1,2 Prozent zusätzlich auf ihre Umsätze. Der Staat plant mit Mehreinnahmen in Höhe von jährlich etwa 3,5 Milliarden Euro. Dank der Preissteigerungen infolge des Ukraine-Kriegs fahren die Energiekonzerne derzeit Rekordgewinne ein. Feijóo räumte ein, dass die Summe nützlich sei, sagte aber, sie wäre sogar noch wertvoller, „wenn sie der Senkung der Staatsverschuldung gewidmet und nicht ausgegeben würde“.

Konservative PP ist in Spanien auf rechtsextreme Vox angewiesen

Die konservative PP liegt in den Umfragen vor der Spanien-Wahl deutlich vor der PSOE, die zusammen mit einem linken Wahlbündnis aus Podemos („Wir können“) und der kommunistisch orientierten Izquierda Unida (IU/Vereinigte Linke) eine Minderheitsregierung bildet. Allerdings deuten die Umfragen auch darauf hin, dass die PP keine absolute Mehrheit im Parlament erreichen dürfte und nur mit Unterstützung der rechtsextremen Vox-Partei regieren könnte.

Feijóo hat stets erklärt, dass er keine Koalition mit Vox bilden möchte. Dennoch haben die beiden Parteien seit den Regional- und Kommunalwahlen im Mai verschiedene Koalitionsvereinbarungen auf lokaler und regionaler Ebene getroffen. Einige Stadtverwaltungen, die von PP und Vox geführt werden, haben inzwischen das Hissen von LGBT+-Flaggen an öffentlichen Gebäuden verboten. Was Sánchez davon hält, machte er Ende Juni noch einmal klar, als er solche Koalitionen als „Rückschritt für Spanien“ bezeichnete. (cs)