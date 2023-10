Neue Umfrage-Klatsche: SPD und Faeser stürzen weiter ab – 46 Prozent fordern Rücktritt

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Neue Umfragen bestätigen die Trends aus den Landtagswahlen: Die Ampel-Parteien verlieren weiter an Wählergunst. Die SPD kommt nur noch auf 14 Prozent.

München - Für die Ampel-Parteien geht es in der Wählergunst aktuell nur bergab. Bei den Landtagswahlen in Bayern und in Hessen gab es Verluste für SPD, Grüne und FDP - und auch die bundesweiten Trends verheißen weiterhin nichts Gutes für die Regierungsparteien. Im RTL/ntv-„Trendbarometer“, einer am Dienstag (17. Oktober 2023) veröffentlichten Forsa-Umfrage, geht es für die SPD um vier Punkte hinab auf nur noch 14 Prozent.

Sie liegt damit gleichauf mit den Grünen, für die weiterhin ebenfalls 14 Prozent in der Sonntagsfrage zu Buche stehen. Stark bergauf geht es dagegen für die CDU/CSU: Die Union gewinnt vier Prozentpunkte hinzu und kommt nun auf 32 Prozent.

Auch die AfD darf sich weiter über Umfragezugewinne erfreuen. Die Rechtspopulisten legen um einen Punkt zu und bleiben mit nun 21 Prozent auf dem zweiten Platz. Die FDP verliert zwei Prozentpunkte und wäre mit nur noch vier Prozent hypothetisch nicht mehr im Bundestag vertreten. Die Linke bleibt bei ebenfalls vier Prozent. Elf Prozent maßen die Forsa-Demoskopen für sonstige Parteien, darunter drei Prozent für die Freien Wähler. Die Partei von Hubert Aiwanger befindet sich in Bayern gerade in Koalitionsverhandlungen mit der CSU.

Faeser-Rücktritt? Fast die Hälfte der Befragten sagt Ja

Auch Meinungen über Nancy Faeser wurden in einer weiteren Forsa-Umfrage abgeklopft. 46 Prozent der Befragten gaben an, dass die Bundesinnenministerin nach ihrer Wahlpleite als SPD-Spitzenkandidatin in Hessen zurücktreten solle. 40 Prozent verneinten dies, während sich 14 Prozent unentschlossen zeigten.

In einer Insa-Umfrage für Bild zu 30 Politikern und Politikerinnen belegte Faeser zuletzt den letzten Platz; als Einzige hatte sie einen Wert unter 30. Die SPD stärkte Faeser zuletzt den Rücken.

Nancy Faeser in einer Bundespressekonferenz. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Enger als bei den Parteien geht es aktuell in der Kanzlerfrage zu. Hier liegt CDU-Chef Friedrich Merz mit einem Zustimmungswert von 20 Prozent vorn. Es folgen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit 19 Prozent und sein Vize Robert Habeck (Grüne) mit 17 Prozent Zustimmung. Im Vergleich mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne, 18 Prozent) liegen Merz und Scholz gleichauf mit jeweils 22 Prozent vorn.

Forsa befragte vom 10. bis 16. Oktober 2501 Bürgerinnen und Bürger. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten angegeben. Zu Faeser befragte Forsa zwischen dem 13. und 16. Oktober 1009 Deutsche, hier gibt es eine statistische Fehlertoleranz von plus/minus 3 Prozentpunkten. (cgsc mit AFP)