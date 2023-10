SPD-Debakel bei Hessen-Wahl: Nancy Faeser nach historischer Pleite unter Druck

Von: Daniel Dillmann

Update vom 8. Oktober, 20.00 Uhr: Ihre persönliche Zukunft hat Nancy Faeser nach dem historischen Debakel der SPD bei der Hessen-Wahl offen gelassen. Ob sie Vorsitzende des Landesverbandes bleibe, wurde Faeser vom ZDF gefragt. „Das werden wir sehen in den nächsten Tagen und Wochen. Unsere Partei steht sehr solidarisch zusammen“, so die amtierende Bundesinnenministerin.

Erstmeldung vom 8. Oktober: Wiesbaden – Für die SPD wird die Hessen-Wahl zum historischen Debakel. Aktuelle Hochrechnungen sehen die Sozialdemokraten unter 16 Prozent. Noch nie hat die älteste Partei Deutschlands ein derart schlechtes Ergebnis in Wiesbaden erzielt. Die Niederlage in Hessen könnte sich auch auf die Bundespolitik, die in Berlin gemacht wird, auswirken.

Denn Spitzenkandidatin der SPD für die Hessen-Wahl 2023 war Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die Strategie, mit einer amtierenden Ministerin in einen Landtagswahlkampf zu ziehen, wurde vor dem Urnengang kontrovers diskutiert – und führte letztlich zur historischen Niederlage der Sozialdemokraten.

Bei den Mitgliedern der SPD Hessen herrscht nach dem historischen Debakel bei der Landtagswahl blankes Entsetzen. © IMAGO

Nancy Faeser reagiert auf historische Niederlage der SPD in Hessen

Unabhängig davon, wie das Ergebnis der Hessen-Wahl letztendlich ausfällt, die historische Niederlage der SPD unter Nancy Faeser wird bestehen bleiben. Fraktionschef Günther Rudolph sprach von einer herben „Niederlage“. An der Spitzenkandidatin seines Verbands wollte Rudolph das nicht festmachen, sprach stattdessen von einer „schwierigen Gemengelage“. Er gratulierte der siegreichen CDU und bot dem amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein sogar „Sondierungsgespräche“ an. In schwierigen Zeiten müssten Demokraten zusammenstehen, so Rudolph.

Nancy Faeser bedankte sich nach den ersten historisch schlechten Zahlen für die SPD zunächst bei ihrer Partei für einen engagierten Wahlkampf. Das Ergebnis sei „sehr enttäuschend“, so die Spitzenkandidatin. Sie habe als Spitzenkandidatin eine besondere Rolle gehabt und leider nicht helfen können. Die SPD werde jetzt und in den nächsten Wochen zusammenstehen. Über mögliche persönliche Konsequenzen wollte die amtierende Bundesinnenministerin aber nicht sprechen. Vor der Wahl hatte sie gegenüber der Bild gesagt, die Frage nach ihrem Rücktritt solle man ihr nach der Wahl stellen.

Stimmung bei Hessen-SPD nach Debakel im Keller

Bei der geplanten Wahlparty der SPD in Wiesbaden war die Stimmung trotz aller Parolen im Keller. Im Wiesbadener Restaurant „Das Wohnzimmer“, in dem die Sozialdemokraten eigentlich feiern wollten, herrschte Entsetzen, als die ersten Zahlen zur Hessen-Wahl über die Bildschirme rauschten.

Zur Person Name Nancy Faeser Alter 53 Jahre (geboren am 13. Juli 1970) Partei SPD Amt Bundesinnenministerin (seit 2021)

Nancy Faeser ist seit dem 2. November 2019 Vorsitzende der Hessen-SPD. Seit dem 8. Dezember 2021 bekleidet sie als erste Frau in der Geschichte das Amt der Bundesministerin für Inneres und Heimat in der Bundesrepublik Deutschland.