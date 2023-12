SPD-Parteitag: Ambitionierte Pläne sollen Partei aus der Patsche helfen

Von: Stefan Krieger

Mit einem umfassenden Plan zur Modernisierung Deutschlands will die SPD auf ihren Parteitag das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen. Der News-Ticker.

Parteitag in Berlin : Die SPD will grundsätzliche Entscheidungen treffen

in : Die SPD will grundsätzliche Entscheidungen treffen Rede des Kanzlers : Olaf Scholz wendet sich mit einer Rede auf dem Parteitag am Samstag an die Delegierten

: Olaf Scholz wendet sich mit einer Rede auf dem Parteitag am Samstag an die Delegierten Der News-Ticker zum Parteitag der Sozaldemokraten in Berlin wird fortlaufernd aktalisiert.

Berlin – Die deutsche Sozialdemokratie steckt in der Krise. Die SPD, die mit Olaf Scholz in der Ampel-Koalition den Kanzler stellt, sackt in aktuellen Umfragen in der Gunst der Wählerinnen und Wähler immer weiter ab. Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos käme die SPD, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, nur noch auf 16 Prozent der Stimmen – ein Prozentpunkt weniger als im Vormonat.

Mit ihrem am Freitag (8. Dezember) beginnenden Parteitag versuchen die Sozialdemokraten, wieder Tritt zu fassen. Von der Defensive in die Offensive, so lautet das Motto aus der Parteizentrale für die kommenden beiden Jahre vor der nächsten Bundestagswahl. Schärfen will die SPD dazu vor allem ihr Sozialprofil.

Suchen Wege aus der Krise: Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD-Chefin Saskia Esken und Andreas Stoch, Landesvorsitzender in Baden-Württemberg, auf dem dortigen Parteitag. (Archivfoto) © Silas Stein

„Wir wollen, dass Deutschland ein starkes, gerechtes Land ist, das den klimaneutralen Umbau meistert. Deshalb legen wir auf unserem Bundesparteitag … einen Plan für die Modernisierung unseres Landes vor. Dazu gehören eine aktive Standort- und Industriepolitik, ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen und ein Deutschlandpakt Bildung“, heißt es dazu auf der Internetseite zum Bundesparteitag der SPD.

SPD-Parteitag 2023: Kanzler Scholz spricht am Samstag

Los geht es am Freitag um 10.00 Uhr mit der Begrüßung der Delegierten, eine Stunde später wird die Parteivorsitzende Saskia Esken die Eröffnungsrede halten. Bundeskanzler Scholz wird am Samstag vor die Delegierten treten. Anschließend ist die erste große Aussprache geplant.

Beratung und Abstimmung über Anträge auf dem SPD-Parteitag 2023

Einen großen Teil des dreitägigen Parteitages wird über die verschiedenen Anträge der Mitglieder beraten und abgestimmt werden. Hier eine Auswahl an Themen:

Einkommensteuerreform

Um das soziale Profil der SPD zu schärfen, hat der Parteivorstand in seine Leitanträge Vorhaben geschrieben, die vor allem dem Koalitionspartner FDP kaum gefallen werden. Über eine Einkommensteuerreform will die Partei dafür sorgen, dass 95 Prozent der Steuerzahler entlastet werden. Bezahlen sollen das diejenigen mit den höchsten Einkommen. Reichensteuerpflichtige sollen demnach „zusätzlich eine temporäre Krisenabgabe“ zahlen.

Den inzwischen nur noch von den höchsten Einkommen bezahlten Solidaritätszuschlag will die SPD laut Leitantrag „neu begründen und weiterführen“, um den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft und Digitalisierung zu finanzieren. Auflegen will die SPD zudem einen staatlichen Deutschlandfonds, aus dem Investitionen in aussichtsreiche klimaneutrale Projekte fließen. Finanziert werden soll er durch Kreditaufnahme des Staates, „vor allem“ aber laut SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert durch „die Mobilisierung von privatem Kapital“.

Die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Form sieht der SPD-Leitantrag als „Standort- und Wohlstandsrisiko für Deutschland“. Gefordert wird eine Reform, damit mehr Investitionen in Infrastruktur, Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung möglich sind. In mehreren Anträgen von der Basis und von den Jusos wird dagegen gleich die Abschaffung der Schuldenbremse verlangt.

Die außerplanmäßige Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro war eines der zentralen SPD-Versprechen vor der Bundestagswahl. Doch durch die hohe Inflation wurde das Plus schnell aufgefressen. „Viel zu gering“ sei die nun durch die Mindestlohnkommission festgelegte reguläre Erhöhung um jeweils 41 Cent im kommenden und darauffolgenden Jahr, kritisiert der Leitantrag der Parteiführung. Sie will die geltenden Regelungen deshalb „politisch überprüfen“. Mehrere Anträge aus der SPD fordern hingegen eine umgehende Erhöhung auf 14 oder 15 Euro.

Die SPD-Spitze will die Erbschafts- und Schenkungssteuer so reformieren, „dass Multimillionäre und Milliardäre mehr zum Gemeinwohl beitragen“. Laut Kühnert geht es dabei vor allem darum, Besteuerungslücken bei der Weitergabe von Betriebsvermögen zu schließen.

Forderungen nach höherem Mindestlohn

Der linke Flügel der SPD wirbt außerdem dafür, auf dem Bundesparteitag der Sozialdemokraten am Wochenende die Forderung nach einem Mindestlohn von 15 Euro zu beschließen. „Niedrige Löhne und steigende Preise sind der Nährboden für gesellschaftlichen Frust“, sagte der SPD-Politiker Erik von Malottki dem Magazin Spiegel am Montag. Malottki ist Co-Vorsitzender der linken Gruppierung „Forum DL21“ in der SPD-Bundestagsfraktion.

Auch mehrere sozialdemokratische Landesverbände, die Jusos und die Arbeitsgemeinschaft für Arbeit in der SPD unterstützt die Forderung nach einem höheren Mindestlohn. (Redaktion mit Agenturmaterial)