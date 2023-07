Phrasen dreschen auf dem nächsten Level – SPD-Politiker gibt absurdes Interview

Von: Victoria Krumbeck

Auf Twitter sorgt ein wirres Interview des SPD-Politikers Philipp da Cunha für Aufsehen. Vier Minuten lang wiederholt er sich, ohne die Frage zu beantworten.

Schwerin – Dass Politiker manchmal nicht zum Punkt kommen, ist nichts Neues. Ein Interview mit dem SPD-Landtagsabgeordneten in Mecklenburg-Vorpommern, Philipp da Cunha, wird dennoch stark auf Twitter diskutiert. Auf die Frage eines Journalisten, wie viel das abgehaltene SPD-Bürgerforum in dem Hotel „Golchener Hof“ an der Mecklenburgischen Seenplatte kostete, kam trotz mehrfacher Nachfrage keine klare Antwort. Immer wieder wiederholte sich der Politiker. Viele User im Netz lachen darüber, ein weiterer Politiker hat eine mögliche Erklärung für Cunhas Verhalten.

SPD-Politiker gibt wirres Interview: Er wiederholt sich vier Minuten lang

Das wirre Interview des SPD-Abgeordneten macht auf Twitter seine Runde. Auf eine simple Antwort wartete der NDR-Interviewer vergebens. Immer wieder fragte er, wie teuer die SPD-Veranstaltung in einem Saal des Vier-Sterne-Hotels gewesen sei. Doch da Cunha antwortet in dem vier Minuten langen Interview immer wieder mit den gleichen Sätzen: „Die SPD-Fraktion führt seit 15 Jahren überall im Land Bürgerforen durch und das ist auch ganz wichtig, um mit Bürgern und Bürgerinnen ins Gespräch zu kommen.“ Oder auch: „Der Golchner Hof war nicht unsere erste Wahl, das war nach vielen Absagen, die wir bekommen haben, eine spätere Entscheidung.“

Geteilt wurde der Ausschnitt von dem Autor Marc Friedrich am 12. Juli. Bei der zweiten Nachfrage nach dem Preis rückte da Cunha mit einer groben Angabe heraus und beschrieb ihn als „ortsüblichen Preis“. Auch diese Aussage wiederholt er immer wieder. In einem Kommentar unter dem Post meldet sich der Landtagsabgeordnete zu Wort. „Dem Sender lagen schon Tage vor dem Interview zwei Seiten Antworten auf einen Fragenkatalog vor, dann das Interview und nach Vorlage der Schlussrechnung auch die Kosten pro Person“, schrieb er.

SPD-Politiker gibt wirres Interview: Wie viel kostete das SPD-Bürgerforum?

Doch die Frage bleibt, warum der SPD-Politiker sich vier Minuten lang wiederholt. Der Hamburger FDP-Politiker Gert Wöllmann versucht das Verhalten von da Cunha zu erklären. Dieser argumentiert, dass der SPD-Mann wisse, dass das Interview am Ende geschnitten wird. „Und wenn er nicht mit Frage und ‚sag ich nicht!‘ im NDR gesendet werden will, muss er seinen Punkt halt immer und immer wieder bei der gleichen Frage bringen“, so Wöllmann auf Twitter. Dennoch wirkt das ungeschnittene vierminütige Video „natürlich extrem lächerlich“.

Da Cunhas Aussagen wurden für einen NDR-Beitrag aufgenommen, der am 4. Juli ausgestrahlt wurde. Die Berichterstattung fokussierte sich dabei auf den Punkt, dass es sich bei dem Besitzer des Golchener Hofes, um den Ehemann der SPD-Landtagsabgeordneten und Vize-Fraktionschefin Christine Klingohr handelte. FDP und AfD kritisierten die Vergabe an Klingohrs Ehemann, wie der NDR berichtete. Und um die Frage endlich zu beantworten: Das SPD-Bürgerforum kostete für die 250 Teilnehmer inklusive Saalmiete, Essen und Getränke etwa 15.000 Euro. (vk)

Erst zuletzt wich ein SPD-Politiker einer Frage im ZDF-Interview aus.