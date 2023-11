Wegen Spionage-Vorwurf: Militante sollen zwei Palästinenser hingerichtet haben

Von: Helmi Krappitz

Palästinensische Militante im Westjordanland sollen zwei angebliche Spione hingerichtet haben. Mutmaßliche Aufnahmen der Leichen kursieren im Netz.

Ramallah – Nach dem brutalen Angriff der Hamas in Israel, kamen bereits unzählige Palästinenser beim Gegenangriff im Gazastreifen ums Leben – im Westjordanland nun auch durch islamistisch-militante Gruppierungen. Insgesamt zwei Palästinenser sollen hingerichtet und anschließend öffentlich zur Schau gestellt worden sein. Dabei soll es sich um Personen handeln, die Informationen an israelische Geheimdienste weitergegeben haben sollen. In den sozialen Medien kursieren Aufnahmen.

Hinrichtungen: Laut Militanten gäbe es „keine Immunität für Informanten oder Verräter“

Die islamistisch-militanten Tulkarm-Brigaden teilte laut Reuters eine Erklärung. In der hieß es, es gebe „keine Immunität für Informanten oder Verräter“. Sie würden nach ihnen Ausschau halten und „zur Rechenschaft ziehen.“ Jeder, der mit Sicherheitsdiensten Israels zusammengearbeitet habe, habe bis zum 5. Dezember Zeit, sich zu melden und Buße zu tun. Reuters deutet dies als Erklärung, dass die Tulkarm-Brigaden verantwortlich für den Tod der Spione sind.

Im Flüchtlingslager Tulkarem beschuldigte die örtliche militante Gruppe zwei Palästinenser, israelischen Sicherheitskräften geholfen zu haben, die Gruppe bei einem großen Armeeangriff am 6. November anzugreifen. Dabei sollen drei wichtige Militante gestorben sein, berichtete AP News.

Spionage: Aufnahmen zeigen angebliches Geständnis und die Leichen am Strommast

Auf dem Telegram-Kanal teilten die Militanten Filmmaterial, das einen vermeintlichen Spion zeigen soll. Dieser gesteht, mit israelischen Sicherheitsdiensten zusammengearbeitet zu haben und gab Einzelheiten zu seinen Aktivitäten preis. Ob es sich um wahrheitsgetreue Aussagen handelt oder ob er zum Geständnis gezwungen wurde, ist unklar. Zudem ist unklar, ob es sich um einer der hingerichteten Spione handelt.

Die militanten Tulkarm-Brigaden haben sich bereits zu zwei Morden an angeblichen Spionen bekannt. © IMAGO/Nasser Ishtayeh / SOPA Images

Andere Aufnahmen und Bilder auf der Plattform X (ehemals Twitter) zeigen zwei Leichen, die an einem Strommast hängen. Eine wütende Masse steht drumherum. Nach Angaben der Gruppierung handle es sich bei den Leichen um die zwei angeblichen Spione. Sie sollen erschossen worden sein. Die Aufnahmen konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Westjordanland: Menschenrechtsgruppe kritisiert Morde, aber sieht Verantwortung bei israelischen Behörden

Die Independent Commission for Human Rights veröffentlichte zu den Vorfällen eine Erklärung. Die palästinensische Menschenrechtsgruppe kritisierte die außergerichtlichen Tötungen. Trotzdem seien die israelischen Behörden für die Rekrutierung palästinensischer Agenten verantwortlich.

Die Palästinensische Autonomiebehörde äußerte sich nicht zu den scheinbaren Hinrichtungen der vermeintlichen Spione, so Reuters. Sie übt im Westjordanland nur eine begrenzte Regierungsführung aus. Auch israelische Sicherheitsdienste haben keine Erklärung veröffentlicht.

Laut AP News habe ein palästinensischer Beamte bestätigt, dass die palästinensischen Sicherheitskräfte von dem Vorfall gewusst hätten. Demnach habe die Staatsanwaltschaft angekündigt, sie werde in den kommenden Tagen Einzelheiten zu den polizeilichen Ermittlungen zu den Morden preisgeben. (hk)