Sprengstoffanschlag vorbereitet? Razzia in Islamisten-Szene

Ein bewaffneter Polizeibeamter steht an einem Wohnhaus. Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild

190 Polizisten im Einsatz

Noch in der Dunkelheit rücken Dutzende Berliner Polizisten zu der Durchsuchung in einem Plattenbau in Marzahn aus. Es geht um einen schwerwiegenden Verdacht.