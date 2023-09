Im Clinch mit Brüssel: Erdogan droht mit Abkehr von der EU

Von: Erkan Pehlivan

Teilen

Der Türkei-Bericht des Europaparlaments kritisiert die Politik von Präsident Erdogan. Dieser droht jetzt mit einer Trennung von der EU.

Ankara/Straßburg - Die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU stehen vor einem neuen Tiefpunkt. In der vergangenen Woche hatte der Berichterstatter des EU-Parlaments für die Türkei, Nacho Sánchez Amor, seinen Bericht für das Land vorgelegt. Darin wird die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan erneut scharf kritisiert. Das Parlament nahm den Bericht an – zum Verdruss von der Regierung in Istanbul.

In seinem Bericht hatte Amor eine klare Botschaft abgegeben. Die EU-Beitrittsgespräche könnten unter der jetzigen Situation in der Türkei nicht fortgesetzt werden. Der Berichterstatter gab bei der Vorstellung seines Papiers vor dem EU-Parlament bekannt, dass er keine Besserung in der Türkei sieht. Erdogan und seine AKP hatten im Mai erst die Türkei-Wahl erneut gewonnen.

EU-Parlament sieht keine positive Zukunftsperspektive für Türkei

„Ich kann nicht erkennen, welchen Anreiz die herrschende Elite haben könnte, ihre Innen- oder Außenpolitik zu ändern, wenn sie gerade in diesem Prozess bestätigt wurde. Was Sie in der Türkei sehen, die Innenpolitik, ist reine Kontinuität. Es gibt keine Maßnahmen im Bereich der Rechte und Freiheiten. Es gibt nicht einmal Ankündigungen von Plänen oder Reformen“, sagte Amor. Die Türkei müsse daher eine klare Botschaft vom Europäischen Parlament erhalten. Die Beitrittsgespräche müssten insbesondere wegen der miesen Menschenrechtslage in Zukunft in einem „realistischen Rahmen“ stattfinden.

Präsident Recep Tayyip Erdogan warnt die EU. © IMAGO/Pavel Bednyakov

„Es geht darum, Angriffe auf die Meinungsfreiheit zu stoppen, LGBTI-Personen und -Vereinigungen in Ruhe zu lassen, die HDP in Ruhe zu lassen und der Kultur des Landes keine islamistische Agenda aufzuzwingen“, sagte der Türkei-Berichterstatter in seiner Rede.

Erdogan droht EU mit Loslösung

Der türkische Präsident reagierte jetzt auf die massive Kritik an seiner Politik und zeigte sich enttäuscht. „Die EU versucht sich von der Türkei zu lösen. In dieser Zeit, in der die EU versucht, sich von der Türkei zu lösen, nehmen wir unsere Bewertungen angesichts dieser Entwicklungen vor. Nach diesen Bewertungen können wir uns, wenn nötig, von der EU trennen“, sagte Erdogan am Wochenende.

Das türkische Außenministerium, das inzwischen vom ehemaligen Chef des Geheimdienstes MIT, Hakan Fidan, geführt wird, greift den Bericht scharf an. Der Bericht sei „voller unfairer Anschuldigungen“ und beruhe auf „Desinformationen türkenfeindlicher Kreise“.

Türkisches Außenministerium nennt EU-Parlament „parteiisch“

„Leider zeigt dieser Bericht auch, wie weit die Mitglieder des Europäischen Parlaments davon entfernt sind, den richtigen strategischen Ansatz sowohl für die EU als auch für unsere Region zu entwickeln. Sie zeigt, wie sehr sie in der Gefangenschaft der populistischen Tagespolitik stehen“, so der Kommentar des türkischen Außenministeriums. „Wir hoffen, dass das neue Parlament nach den Wahlen zum Europaparlament 2024 mit einer unparteiischen, rationalen und konstruktiven Perspektive handeln wird.“