Neue Phase im Ukraine-Krieg: Russland setzt die Energieinfrastruktur außer Betrieb

Von: Jekaterina Jalunina

Russland unternimmt erneut Angriffe auf die Energiewerke in der Ukraine. Kiew bittet die Bevölkerung, den Strom nur mit Bedacht zu nutzen.

Moskau/Kiew – Mit dem Angriff auf die ukrainische Infrastruktur hat Russland eine neue Phase im Ukraine-Krieg begonnen. In der Ukraine müssen sich die Bürgerinnen und Bürger in den Wintermonaten auf den Stromsparmodus umstellen. Auf der Facebookseite des ukrainischen Energieministeriums wurde bekannt gegeben, dass an der Frontlinie des Konflikts ein Wärmekraftwerk beschädigt wurde.

Gemäß der Kyiv Post wird häufig von ukrainischen Energieunternehmen verschwiegen, wo genau sich die von russischen Truppen angegriffene Anlagen befinden. Dies geschieht, um „sensible Informationen über die kritische Infrastruktur des Landes“ zu schützen.

Russische Artilleristen feuern im Februar 2023 eine 152-mm-Schlepphaubitze 2A65 Msta-B auf Stellungen der ukrainischen Streitkräfte ab. © RIA Novosti/ IMAGO

Energiekrise in der Ukraine: Angriffe auf Kraftwerke und geplante Abschaltungen bedrohen nationales Stromnetz

Die Energiebehörden in Kiew berichteten, dass aufgrund von Schäden am Kraftwerk zwei Kraftwerksblöcke abgeschaltet werden mussten. Dieser Angriff führte in Verbindung mit den schnell fallenden Temperaturen im ganzen Land zu Beginn der Wintermonate zu einem „vorübergehenden Strommangel“ im nationalen Stromnetz der Ukraine, berichtet unter anderem das US-Newsportal Newsweek.

Das ukrainische Ministerium für Energie hat auf ihrer Webseite darauf hingewiesen, dass 408 Siedlungen aufgrund von „Feindseligkeiten und technischen Problemen“ von der Stromversorgung abgeschnitten wurden. Das Ministerium betonte jedoch, dass geplante Abschaltungen für Haushaltskunden nicht vorgesehen sind.

Russlands Pläne für Winterangriffe auf ukrainische Energieinfrastruktur

Frühere Warnungen von Beamten legten nahe, dass Russlands Bemühungen, Waffen vor dem Winter zu lagern, darauf hindeuten könnten, dass Moskau eine neue Angriffswelle in den kälteren Monaten plant. Vadym Skibitskyi, ein Vertreter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums (HUR), prognostizierte Anfang November, dass der russische Präsident Wladimir Putin beabsichtige, das Waffenlager zu nutzen, um die Energieinfrastruktur der Ukraine anzugreifen, so Newsweek.

Im September berichtete das britische Verteidigungsministerium (MoD) zudem, dass Russland zwischen Oktober 2022 und März 2023 typischerweise Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine mit „luftgestützten Marschflugkörpern (ALCMs), insbesondere der modernen AS-23a KODIAK“, durchführte. Als Maßnahme zur Schonung der begrenzten Energieversorgung planten die Kiewer Beamten obligatorische Stromausfälle für Bürger während der gesamten Wintersaison. (Jekaterina Jalunina)