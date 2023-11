Sturm auf das Kapitol: Trump will Geschichte umschreiben

Eine große Anzahl von Trump-Anhängern macht sich auf der Constitution Avenue auf den Weg zum Kapitol, nachdem Präsident Donald Trump eine Rede an der Ellipse gehalten und sie zu einem Marsch am 6. Januar 2021 aufgerufen hat. © Michael S. Williamson/The Washington Post

Donald Trump stellt seit Jahren unwahre Behauptungen über den Sturm aufs Kapitol auf. Vor der US-Wahl 2024 legt er noch einmal nach.

Washington, D.C. – Der Aufstand auf das Kapitol ist kein Geheimnis. Es gibt nichts Ungreifbares, keinen unsichtbaren Motor für das, was geschehen ist. Es gibt keine Ungewissheit darüber, was passiert ist und warum.

Aber weil alles, was sich am 6. Januar 2021 ereignete, den kulturellen Führer der Republikanischen Partei betrifft – und weil die Behauptung, es gäbe ein Geheimnis, ihm nützt – nähern wir uns dem dritten Jahrestag dieses Tages mit erneuten Bemühungen, die Geschichte umzuschreiben.

Trump weigert sich, das Ergebnis der US-Wahl 2020 zu akzeptieren

Donald Trump hat die Präsidentschaftswahlen 2020 verloren und sich ganz offensichtlich geweigert, dies zu akzeptieren. Jegliche Zweifel an der Legitimität der Wahl – von Trump jahrelang geschürt – verflüchtigten sich innerhalb weniger Wochen, wenn nicht gar Tage. Viele seiner Verbündeten verlegten sich auf vage Argumente darüber, wie das System gegen ihn arbeitete. Aber Trump tat das nicht. Er argumentierte, dass es sich um Betrug handelte, der von Trump-Hassern vertuscht wurde, und forderte mit zunehmender Verzweiflung, dass seine Anhänger in Washington und anderswo sich zu seiner Verteidigung erheben.

Wenige Stunden nach einem hitzigen Streit im Oval Office, bei dem sein Team versuchte, herauszufinden, wie er seine Macht behalten könnte, rief er in den sozialen Medien seine Anhänger auf, am 6. Januar nach Washington zu kommen. Der Protest an diesem Tag, so versprach er, werde „wild“ sein. Diese Botschaft selbst taucht immer wieder auf, wenn man sich die Auslöser für die Teilnehmer ansieht, die an diesem Tag zum Kapitol kamen.

Tausende kamen. Trump, der immer noch überlegt, wie er die Bestätigung der Wahl von Joe Biden verhindern kann, hielt eine Rede vor der Menge, in der er weitere falsche Behauptungen über Betrug aufstellte, darunter auch entlarvte, und ermutigte die Menschen, zum Kapitol zu marschieren. Das taten sie. Es gab einen Aufstand. Menschen starben. Dutzende Polizisten wurden angegriffen. Ein paar Stunden später wurde Trumps Niederlage offiziell bestätigt.

Kurz gesagt, die Gewalt an diesem Tag wurde von Trump-Anhängern und Anhängern von Trumps Politik ausgeübt. Sie waren nicht nur dort, weil Trump diesen Tag und diesen Ort als Ort eines „Protests“ angegeben hatte, sondern auch, weil er unermüdlich dafür plädiert hatte, dass ein Protest notwendig sei. Die Absicht war ausdrücklich, die Ergebnisse der Wahl 2020 anzufechten. Dass Trump in seiner Rede einmal das Wort „friedlich“ verwendet hat, ist ebenso wenig entlastend wie die Tatsache, dass Tausende von Trump-Anhängern nicht gewalttätig waren und das Kapitol nicht betreten haben. Es gab Gewalt und es gab gewalttätige Akteure; sie waren dort, weil Trump sich weigerte zu akzeptieren, dass die Wähler ihn abgelehnt hatten.

Es gab einen Punkt, an dem dies verständlicherweise wie die Krönung von Trumps Amtszeit in der Politik erscheinen konnte. Trump hat die Wahl verloren und dann eine gewalttätige Reaktion auf die Machtübergabe angeheizt. In den Geschichtsbüchern, wenn nicht sogar in Hollywood, wird ein Epilog suggeriert, in dem er seine restlichen Jahre im Exil in der Wildnis verbringt.

Trump ist Favorit auf Nominierung der Republikaner bei USA-Wahl 2024

Aber er wurde nie verbannt. Weniger als zwei Wochen nach Trumps Abreise aus Washington stattete der Vorsitzende der Konferenz der Republikaner im Repräsentantenhaus dem ehemaligen Präsidenten einen kriecherischen Besuch ab, um seine eigene Macht zu festigen. Seit 2015 hatten die Republikaner herausgefunden, dass selbst berechtigte Kritik an Trump zu seinem und ihrem Vorteil umgedreht werden kann, und der Aufstand war nicht anders. Das taten sie auch, und 1.000 Tage nach dem Aufruhr war Trump der klare Spitzenkandidat der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur 2024.

Dies verleiht den Bemühungen von Trumps Verbündeten, seine Reaktion auf die Wahl 2020 als politisches Thema zu neutralisieren, neue Dringlichkeit. Trumps Gegner, darunter auch Präsident Biden, haben sich auf Trumps Ablehnung der Wahlergebnisse konzentriert - auf seine Bemühungen, die Demokratie ins Abseits zu stellen - als einen zentralen Grund, ihn 2024 zu bekämpfen. Es gibt Anzeichen dafür, dass viele Wähler das Jahr 2024 aus diesem Blickwinkel betrachten. Während sich viele der Verteidigungen der Rechten gegen Trump auf die kurzfristigen Vorteile eines Bündnisses mit seiner Rhetorik konzentrieren, sind einige von ihnen offensichtlich taktischer.

Diese Verteidigungen nehmen verschiedene Formen an.

Die am meisten verblendete Form ist die Vorstellung, dass der Aufstand nicht wirklich von Trump-Anhängern oder dem Wunsch, Trump an der Macht zu halten, verursacht wurde. Im Allgemeinen werden zwei alternative Schuldige vorgeschlagen: Bundesagenten oder linke Akteure.

Letztere Idee wurde unmittelbar nach den Ausschreitungen geäußert und schnell entkräftet. Aber sie hält sich hartnäckig: Die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), die ein Buch verkauft, sagte Donald Trump Jr. kürzlich in einem Podcast, dass „niemand mir sagen könne, dass es sich um Trump-Anhänger handelte“ und dass sie glaube, „dass es Antifa- [Black Lives Matter-] Randalierer waren“.

Dafür gibt es überhaupt keine Beweise. Es widerspricht sogar jeder Logik. Für Greene ist dies jedoch ein altbekanntes Argument. Während des Aufstands selbst schrieb sie dem Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, eine SMS, um ihm mitzuteilen, dass sie und andere „denken, dass sie Antifa sind... [d]ie wie Trump-Anhänger randalieren“. Das war natürlich etwa 90 Minuten, nachdem sie Meadows geschrieben hatte, um ihn aufzufordern, „dem Präsidenten zu sagen, er solle die Leute beruhigen... So kann man nichts lösen.

Greenes Reaktion auf den 6. Januar war fast so austauschbar und opportunistisch wie die von Trump. Die Randalierer waren Antifa - nur dass diejenigen, die wegen Gewalttaten festgehalten werden, auch politische Gefangene sind, die wegen ihrer Unterstützung für Trump von einem ruchlosen Joe Biden ins Visier genommen werden.

Dieses Argument beruht auf einer nützlichen Beschönigung dessen, was die Gefangenen tatsächlich getan haben. Viele der Inhaftierten haben sich auf einen Vergleich eingelassen, d. h. sie haben ihre Schuld eingestanden. Andere wurden wegen Angriffen auf Polizeibeamte verurteilt. Wieder andere waren Mitglieder von Gruppen wie den Proud Boys oder Oath Keepers, die aktiv planten, den Machtwechsel zu stören oder Trump dabei zu unterstützen. Sie alle in einen Topf zu werfen als Opfer eines strafenden Staates macht es viel einfacher, zu ignorieren, was sie tatsächlich getan haben.

Trump-Fans sind der Meinung, dass Ex-Präsident von linken Staatsanwälten ins Visier genommen wird

Es macht es auch einfacher, Trump selbst als Zielscheibe der Feindseligkeit des Tiefen Staates darzustellen. Diese Linie verfolgt er natürlich schon seit Jahren, aber sie hat nach den zahlreichen Anklagen, die in diesem Jahr gegen ihn erhoben wurden, neuen Auftrieb erhalten. Viele Trump-Anhänger sind der Meinung, dass er zu Unrecht von linken Staatsanwälten ins Visier genommen wird; es ist nicht weit hergeholt zu behaupten, dass dies bis in die Wochen vor dem 6. Januar 2021 zurückreicht. Es gibt nicht mehr Beweise (geschweige denn logische Gründe) für die Annahme, dass Bundesbeamte den Aufstand ausgelöst haben, als für die Annahme, dass es die Antifa war. Aber jedes Mal, wenn jemand fälschlicherweise als Bundesbeamter identifiziert wird oder einfach nur Fragen dazu stellt, entsteht neuer Raum für Trumps Argumentation, dass dies alles nur dazu dient, seine Macht zu beschneiden.

Das Schüren von Zweifeln ist der Kern von so vielem hier. Sie müssen nicht genau wissen, welcher Bundesagent den 6. Januar provoziert hat, aber wenn Sie offen für den Gedanken sind, dass es vielleicht einer war, sind Sie wahrscheinlich weniger gezwungen, sich mit Argumenten auseinanderzusetzen, dass Trump eine Bedrohung für die Demokratie darstellte oder darstellt. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses, der die Ausschreitungen untersuchte, versuchte, Trump zu Fall zu bringen, fällt es Ihnen leichter, die vorgelegten Beweise für Trumps Schuld wegzuwischen. Und dann zuckt man auch mit den Schultern über die ähnlichen oder sich überschneidenden Beweise des Sonderberaters Jack Smith.

Das Hervorrufen von Zweifeln bietet in der Tat seine eigenen politischen Belohnungen. Sprecher Mike Johnson (R-La.) kündigte kürzlich an, dass er Tausende von Stunden an Sicherheitsmaterial aus dem Kapitol an diesem Tag zur Verfügung stellen würde – Material, das bereits verwendet wurde, um sowohl zu suggerieren, dass ruchlose, nicht-Trump-Akteure involviert waren, als auch, dass die Gewalt an diesem Tag überbewertet wurde, da ein Großteil des Materials nichts als leere Korridore zeigt. Die Kameras im hinteren Teil der Titanic hätten auch ruhige Szenen gezeigt, bis sie untergegangen seien.

Die republikanischen Stimmen, die sich gegen eine Neuordnung der Folgen der Wahl 2020 aussprechen, werden immer seltener.

„Jeder, der behauptet, der 6. Januar sei eine ungeführte Tour durch das Kapitol gewesen, belügt Amerika“, sagte der Abgeordnete Ken Buck (R-Colo.) in der CBS-Sendung „Face the Nation“ am Sonntag. „Jeder, der sagt, dass die Gefangenen, die jetzt wegen ihrer Beteiligung am 6. Januar verfolgt werden, irgendwie politische Gefangene sind oder dass sie keine Verbrechen begangen haben, diese Leute belügen Amerika.“

Buck fühlt sich vielleicht freier, diese wahren Dinge zu sagen, weil er angekündigt hat, dass er nicht zur Wiederwahl antreten wird. Die ehemalige Abgeordnete Liz Cheney (R) aus Wyoming konnte die Fehlinformationen von Senator Mike Lee (R-Utah) über die Sicherheitsvideos des Kapitols anfechten, weil sie nicht mehr an die republikanischen Wähler appellieren muss. Lee schon.

Niemand ist glücklicher darüber, Zweifel an den Unruhen im Kapitol zu wecken, als Trump. Er hat eine Begnadigung der an den Ausschreitungen Beteiligten ins Spiel gebracht und damit die Vorstellung verstärkt, dass sie – wie er selbst natürlich auch! – zu Unrecht angegriffen werden. Er hat behauptet, dass die Ereignisse des Tages nicht seine Schuld waren, und hat Kritiker angegriffen, die etwas anderes behaupten.

Anders formuliert: Was Trump jetzt, 340 Tage vor den US-Wahl 2024, tut, ist die Verstärkung von selbstsüchtigen Unwahrheiten und die Suche nach einem hungrigen Publikum für diese. Das ist auch genau das, was er in den Wochen vor dem Aufstand im Kapitol getan hat.

Zum Autor Philip Bump ist Kolumnist der Post und lebt in New York. Er schreibt den Newsletter How To Read This Chart und ist der Autor von The Aftermath: The Last Days of the Baby Boom and the Future of Power in America.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 27. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.