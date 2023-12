Sturm aufs Kapitol: Schwere Anschuldigungen gegen Trump

Drucken Teilen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump © Julia Nikhinson/CNP/Imago

Die Ankläger gegen den ehemaligen Präsidenten Trump legen nach. Neue Beweise könnten seine Verbindung zum Aufstand am Kapitol belegen.

Washington, D.C. – Bundesstaatsanwälte haben am Dienstag (5. Dezember) den ehemaligen Präsidenten Donald Trump beschuldigt, seit langem über Wahlen zu lügen und zu Gewalt aufzurufen. Sie behaupten, er habe am 6. Januar 2021 Unterstützer zum US-Kapitol „geschickt“, um die Wahlergebnisse kriminell zu blockieren.

In einer neuen Gerichtsakte gingen die Staatsanwälte, die für den Sonderstaatsanwalt Jack Smith arbeiten, bei ihrem Versuch, Trump mit dem Aufstand in Verbindung zu bringen, weiter als in ihrer Anklageschrift vom August. Sie erklärten, dass sie bei Trumps Strafprozess in Washington, der derzeit für Anfang März angesetzt ist, beabsichtigen, Beweise für seine Handlungen vor der Präsidentschaftswahl im November 2020 und seine anschließenden angeblichen Drohungen vorzulegen. Es geht darum, sein Motiv, seine Absicht und seine Vorbereitung für den Versuch, den rechtmäßigen Wahlsieg von Joe Biden zu untergraben, nachzuweisen.

Sturm aufs Kapitol: Beweise „sind zulässig“

„Beweise für die Umarmung besonders gewalttätiger und berüchtigter Randalierer durch den Angeklagten nach der Verschwörung sind zulässig, um das Motiv und die Absicht des Angeklagten am 6. Januar nachzuweisen – dass er Unterstützer, einschließlich Gruppen wie die Proud Boys, von denen er wusste, dass sie wütend waren, und die er jetzt als ‚Patrioten‘ bezeichnet, zum Kapitol schickte, um das kriminelle Ziel der Behinderung der Kongresszertifizierung zu erreichen“, behaupteten die Staatsanwälte in einem neunseitigen Antrag.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

„Bei der Verhandlung wird die Staatsanwaltschaft Beweise für dieses Verhalten vorlegen – einschließlich der öffentlichen Befürwortung und Ermutigung von Gewalt durch den Angeklagten.“ Außerdem werden Zeugen aussagen über die Drohungen und Belästigungen, die sie erhalten haben, nachdem der Angeklagte sie im Zusammenhang mit der Wahl 2020 ins Visier genommen hat, so die Staatsanwälte.

In einer schriftlichen Erklärung beschuldigte Trumps Sprecher Steven Cheung Staatsanwalt Smith, versucht zu haben, sich in die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr einzumischen, bei denen Trump als Spitzenkandidat für die Nominierung der Republikaner gilt. Obwohl es nicht ungewöhnlich ist, dass Staatsanwälte neue Beweise und Behauptungen veröffentlichen, wenn ein Prozess näher rückt, kritisierte Cheung die Staatsanwaltschaft dafür, dass sie „versucht, Behauptungen einzubringen, die in der Anklageschrift vom August nirgends zu finden waren“.

„Trump wird sich nicht abschrecken lassen und weiterhin die Wahrheit gegenüber korrupten, waffenstarrenden Machthabern und Strafverfolgungsbehörden sagen“, sagte Cheung.

Am 6. Januar 2021 stürmten Pro-Trump-Demonstranten das US-Kapitol. © Michael Nigro/Imago

Die Gerichte in den USA gestatten den Staatsanwälten in der Regel nicht, Beweise für Straftaten vorzulegen, die einem Angeklagten nicht zur Last gelegt werden. Die Richter machen jedoch Ausnahmen, wenn die Anklage nachweisen kann, dass die Beweise in engem Zusammenhang mit der mutmaßlichen Straftat oder mit der Absicht, dem Motiv und dem Wissen einer Person stehen. Trumps Anwälte können auf den Antrag der Staatsanwaltschaft reagieren, indem sie argumentieren, dass solche Beweise als aufrührerisch oder irrelevant ausgeschlossen werden sollten.

Trump soll schon 2016 gelogen haben

In ihrer Mitteilung an das Gericht, von der Teile gemäß den gerichtlichen Vorschriften geschwärzt wurden, argumentierten die Staatsanwälte, dass Trumps unbegründete Behauptungen über Wahlbetrug und Wahlmanipulationen schon vor seiner Wahl 2016 Teil seiner politischen Agenda waren. Trump setze falsche Anschuldigungen ein, um vergangene Niederlagen abzutun und künftige zu untergraben, und lege damit das „Fundament“ für seinen kriminellen Plan, 2020 unrechtmäßig an der Macht zu bleiben.

Bereits im November 2012, so heißt es in der Klageschrift, habe Trump grundlos getwittert, dass Wahlmaschinen Stimmen vom damaligen republikanischen Kandidaten Mitt Romney auf Präsident Barack Obama übertragen hätten. Während der Präsidentschaftswahlen 2016 behauptete Trump wiederholt und fälschlicherweise, es habe „groß angelegten Betrug“ gegeben, schrieben die stellvertretenden Sonderanwälte Molly Gaston und Thomas Windom.

Nach der Niederlage bei den Vorwahlen in Iowa im Februar dieses Jahres erklärte Trump auf Twitter, dass Senator Ted Cruz „Iowa nicht gewonnen, sondern illegal gestohlen“ habe. Wenn Trump bis zum GOP-Kongress im Juli nicht der eindeutige Sieger wäre, so sagte er zu CNN, „würde es wohl zu Aufständen kommen“.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

In einem anderen Teil des Dossiers beschuldigten die Staatsanwälte Trump und seine Kampagne, Vergeltung an denjenigen zu üben, die seine Wahllügen zurückgewiesen hatten.

Als ein ungenannter „Wahlkampfmitarbeiter“ von Trump am Wahltag erfuhr, dass die Auszählung der Stimmen in Detroit gegen den Präsidenten tendierte, schickte er Nachrichten an einen dortigen Wahlkampfanwalt, in denen er zu „Ausschreitungen und anderen Methoden der Wahlbehinderung“ aufrief. Die nächste Passage in der Anklageschrift ist geschwärzt, offenbar um Ermittlungsdetails zu schützen.

Die Staatsanwälte sagten auch, sie würden zeigen, dass am 4. November 2020, als Biden begann, die Führung zu übernehmen, „eine große Anzahl ungeschulter Personen“ das TCF Center in Detroit überschwemmte, wo die Stimmen ausgezählt wurden, und „unrechtmäßige und aggressive Anfechtungen“ vornahm. Trump machte wiederholt falsche Behauptungen über das Geschehen, während „sein Agent in Wahrheit versuchte, einen Aufstand zu verursachen, um die Auszählung zu stören“, so die Staatsanwaltschaft.

Zu den Autoren Devlin Barrett schreibt über das FBI und das Justizministerium und ist der Autor von „October Surprise: How the FBI Tried to Save Itself and Crashed an Election“. Er gehörte zu den Reportage-Teams, die 2018 und 2022 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurden. Im Jahr 2017 war er Mitfinalist für den Pulitzer für Feature Writing und den Pulitzer für internationale Berichterstattung. Spencer S. Hsu ist ein investigativer Reporter, zweifacher Pulitzer-Finalist und für den nationalen Emmy Award nominiert. Hsu hat über innere Sicherheit, Einwanderung, Politik in Virginia und den Kongress berichtet.

Darüber hinaus sagte die Staatsanwaltschaft, sie werde Beweise für Trumps Angriffe gegen zwei ungenannte Wahlhelfer in Georgia vorlegen, obwohl sie wussten, dass seine Behauptungen über sie falsch waren und sie „gemeinen, rassistischen und gewalttätigen Drohungen und Schikanen“ ausgesetzt waren, einschließlich Morddrohungen. Die Staatsanwaltschaft nannte keine Namen, zitierte aber Trumps Tweets vom Januar 2023 über die Wahlhelferinnen Ruby Freeman und ihre Tochter Shaye Moss; ein Bundesrichter entschied im Sommer 2021, dass sie von Giuliani verleumdet wurden.

In ihrem Antrag argumentierten die Staatsanwälte, dass Trumps finanzielle Unterstützung für einige der gewalttätigsten und berüchtigtsten Akteure des Aufruhrs und sein Angebot, sie zu begnadigen, von seiner „Ermutigung zur Gewalt“ zeugten.

„Vielleicht am wichtigsten“, so schlussfolgerten die Staatsanwälte, sei, dass Trumps Handlungen zeigten, „dass diese Personen so handelten, wie er es ihnen befahl“ und dass die gewaltsame Störung des Kongresses „genau das ist, was der Angeklagte am 6. Januar beabsichtigte.“

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 6. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung und einer gekürzten Version auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.