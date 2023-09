Sturm aufs Kapitol: Angeblicher „Berichterstatter“ verurteilt

Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021. © Christy Bowe/Imago

In den USA steht ein Kapitol-Randalierer vor Gericht. Sein Anwalt stellt ihn als unabhängigen Journalisten dar. Die Jury zeigt sich wenig beeindruckt.

Washington, D.C. - Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft war Stephen Horn einer von Tausenden von Randalierern, die am 6. Januar 2021 in das US-Kapitol eindrangen, um die friedliche Machtübergabe zu stören. Er kletterte auf eine Abraham-Lincoln-Statue, stürmte das Büro der damaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und stimmte in mindestens einen Sprechgesang mit dem gewalttätigen Mob ein.

Horn und seine Anwälte behaupten jedoch, Horn sei ein unabhängiger Journalist gewesen, der sich den Randalierern angeschlossen habe, um die Geschehnisse genau zu dokumentieren. Er trug keine Kleidung, die seine Unterstützung für Präsident Donald Trump zeigte, er griff keine Vollzugsbeamten an und er warnte an einer Stelle davor, irgendwelche Gegenstände in Pelosis Büro zu zerstören.



Gericht in den USA verurteilt Kapitol-Randalierer

„Sie werden vor die Entscheidung gestellt: Presse oder Protest?“ belehrte Horns Anwalt Marshall Hood Ellis die Geschworenen im Bundesgerichtshof in Washington zu Beginn des zweitägigen Prozesses.



Am Montag, nach nur wenigen Stunden der Beratung, entschieden sich die Geschworenen für „Protest“. Horn wurde wegen vier Vergehen verurteilt, darunter ungebührliches Verhalten im Kapitol und Aufmarschieren oder Demonstrieren innerhalb des Kapitolgebäudes.



Er ist einer von 1.061 Angeklagten, denen das Betreten oder der Aufenthalt in einem gesperrten Bundesgebäude oder auf dem Gelände am 6. Januar zur Last gelegt wird.



Alle Angeklagten, die am 6. Januar vor Gericht standen, wurden zumindest eines Vergehens für schuldig befunden, obwohl eine kleine Anzahl von Angeklagten von den Vorwürfen eines Verbrechens freigesprochen wurde.



Richter Timothy J. Kelly setzte Horns Verurteilung für Januar an. Bei der schwersten Anklage droht ihm eine Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr.



Anwalt stellt Randalierer als unabhängigen Journalisten dar

In der Verhandlung versuchte Horns Anwalt, seinen Mandanten als unabhängigen Journalisten darzustellen, der zusammen mit anderen Demonstranten in einem Nachtbus von North Carolina in die Hauptstadt des Landes reiste, um über eine Kundgebung zur Unterstützung von Trumps falscher Behauptung, er habe die Wahl 2020 gewonnen, zu berichten. Horn war nicht mit einer Nachrichtenagentur verbunden und hatte keine große Fangemeinde in den sozialen Medien. Dennoch sagten Horn und sein Anwalt, dass seine Absicht, die Aufnahmen vom 6. Januar zu verbreiten, ihn an diesem Tag zu einem Journalisten machte.



Im Zeugenstand sagte er, er habe das Material dem FBI zur Verfügung gestellt, um den Agenten bei der Identifizierung von Personen zu helfen, die die Polizei angegriffen und Eigentum zerstört hatten.



„Ich wollte es nicht mit Geld absichern“, sagte Horn den Geschworenen.



Er sagte, er interessiere sich für konservative Politik, habe Trump aber nie unterstützt und glaube nicht, dass er für das Präsidentenamt geeignet sei.



Beide Seiten analysierten das zweistündige Video, das Horn aus dem Kapitol aufgenommen hatte. Horn und seine Anwälte nutzten es, um ihn von anderen Randalierern zu unterscheiden und betonten, dass Horn nicht aggressiv gegenüber den Strafverfolgungsbehörden war und offenbar kein Eigentum zerstörte.



Sie sagten, er habe sich nicht an den „Stop the steal“-Sprechchören beteiligt, die den Eindruck erweckten, die Wahl sei gestohlen worden, und er habe nur an einem „USA“-Sprechchor teilgenommen, um nicht aufzufallen, weil er befürchtete, dass die Randalierer ihn angreifen würden, wenn sie ihn als Journalisten verdächtigten.

„Ich habe nicht über politische Themen oder Missstände nachgedacht, sondern darüber: ‚Wie kann ich das aufnehmen und dabei sicher bleiben?‘“ sagte Horn letzte Woche im Zeugenstand.



Doch die Staatsanwaltschaft nutzte dasselbe Video, um Horn als eine weitere Person des gewalttätigen Mobs darzustellen, die wissentlich Regierungseigentum betreten hat. Sie überzeugten die Geschworenen, dass Horn sich an diesem Tag nicht wie andere Journalisten verhielt. Er habe kaum Fragen an die Leute gestellt, sagten sie. Und obwohl er eine Kamera an seinem Helm trug, die er zwei Stunden lang laufen ließ, war sie oft vom Geschehen weg gerichtet.



Die Staatsanwälte konzentrierten sich auch auf Horns Facebook-Aktivitäten und hoben hervor, dass er zuvor online zu konservativen Protesten in North Carolina geantwortet hatte und Gruppen beigetreten war, die die Theorie unterstützten, dass die Wahl 2020 von Trump gestohlen wurde.



Wann begann der Angeklagte mit dem Journalismus?

Horn arbeitet für das Softwareunternehmen seiner Familie. Die Staatsanwälte sagten, er habe sich erst nach dem Aufstand im Kapitol auf journalistische Aktivitäten konzentriert.



„Sein Journalismus begann, als er eine Ausrede für seine kriminelle Verantwortung brauchte“, sagte die stellvertretende US-Staatsanwältin Ashley Akers.



Bundesermittler entdeckten, dass Horn am 11. Januar, fünf Tage nach dem Aufstand, im Kapitol war, als der Social-Media-Account des New York Times Magazine ein Foto von ihm in schwarzer Kleidung postete, das ihn auf einer Abraham-Lincoln-Statue über den anderen Randalierern in der Rotunde zeigt.



Zwei Hinweisgeber identifizierten Horn gegenüber den Ermittlern. Er ließ sich vom FBI befragen und wurde im März angeklagt.



Ellis, Horns Anwalt, sagte, man sei enttäuscht über das Urteil, aber man habe gewusst, dass es „von Anfang an ein harter Kampf werden würde“.



„Herr Horn wollte unbedingt seine Geschichte vor einer Jury in Washington erzählen“, sagte Ellis in einem Interview. „Es sieht leider nicht so aus, als ob sie diese Geschichte geglaubt hätten. Aber er wollte diese Geschichte erzählen und wir haben unser Bestes getan, um sie zu erzählen - ich glaube fest daran, dass seine Geschichte wahr ist.“

