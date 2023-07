Südkorea: Nordkorea feuert Marschflugkörper ab

Nach Angaben des südkoreanischen Militärs hat Nordkorea mehrere Marschflugkörper abgefeuert. © Ahn Young-joon/AP/dpa

UN-Beschlüsse verbieten Nordkorea eigentlich die Erprobung von ballistischen Raketen. Daran hält sich das Land aber nicht und provoziert den Westen.

Seoul - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mehrere Marschflugkörper in Richtung des Gelben Meeres zwischen China und der koreanischen Halbinsel abgefeuert. Die Lenkflugkörper seien am frühen Samstagmorgen abgeschossen worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte in Seoul. Geheimdienstbehörden aus Südkorea und den USA untersuchten die Abschüsse, hieß es.

Nordkorea ist durch UN-Beschlüsse die Erprobung von ballistischen Raketen verboten, die - je nach Bauart - auch atomare Sprengköpfe tragen können. Tests von Marschflugkörpern unterliegen nicht den Sanktionen gegen Pjöngjang. Solche Waffen können aber ebenfalls für den Einsatz nuklearer Gefechtsköpfe genutzt werden.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un während einer Nachrichtensendung. © Ahn Young-joon/AP

Nordkorea hat nach einer beispiellosen Raketentestserie im vergangenen Jahr auch in diesem Jahr wieder mehrfach Raketen und Lenkflugkörper getestet. Zuletzt feuerte es am Mittwoch zwei ballistische Raketen in Richtung des Meers zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan ab. Das kommunistisch regierte Land ist international weitgehend isoliert. dpa