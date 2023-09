Kriegsführung 2.0: Ukraine entwickelt ferngesteuerte Panzer-Attrappe vom Leopard 2

Von: Momir Takac

Mit einer ferngesteuerten Panzer-Attrappe will die Ukraine russische Soldaten täuschen. Ein einfacher Ford-Pickup wird zum Köder auf dem Schlachtfeld.

Kiew – Im Abwehrkampf gegen Russland hat die Ukraine wiederholt bewiesen, dass sie sich in asymmetrischer Kriegsführung auskennt. Aufgrund der geringeren oder minderwertigeren Waffenausstattung und der zahlenmäßigen Unterlegenheit gegenüber Wladimir Putins Armee, muss das angegriffene Land diesen Nachteil ausgleichen.

Eine ukrainische Firma will eine dem Leopard-2-Panzer nachempfundene Attrappe anfertigen. © IMAGO / Political-Moments/Temerland LLC/Defense Express/Montage

So bauten ukrainische Streitkräfte bereits Ersatzteile für Drohnen in 3D-Druckern nach, Privatleute fertigten die Flugobjekte in Heimarbeit an. Karton-Drohnen der Marke Eigenbau zerstörten sogar russische Kampfjets. Nun scheint ein ukrainisches Unternehmen einen neuen Dummy konzipiert zu haben, um russische Soldaten zu verwirren.

Ferngesteuert, simpel, leicht: Ukrainische Firma baut Attrappe von Leopard-2-Panzer

Die Firma Temerland LLC aus der Ukraine soll derzeit an einer Nachbildung des Panzers Leopard 2 arbeiten. Die „erste autonome aktive Schaufensterpuppe“ des deutschen Kampfpanzers Leopard 2 werde schon in dieser Woche in Metall gefertigt, erklärte CEO Eduard Trotsenko gegenüber dem auf Militärnachrichten spezialisierten ukrainischen Medium Defense Express.

Das Medium erhielt nach eigenen Angaben Modellzeichnungen des Dummys. Die Grundlage bildet demnach ein gewöhnlicher Ford-Pickup. Zahlreiche Elemente auf dem Fahrzeugdach werden so angeordnet, dass es optisch stark an einen Leopard-Panzer erinnert. Im Unterschied zu bereits früher verwendeter Panzer-Attrappen kann das neue Modell aus sicherer Entfernung ferngesteuert werden. Zudem ist es einfach auf- und abzubauen. So kann das Fahrzeug mit einem LKW dorthin transportiert werden, wo es als Täuschungsobjekt benötigt wird.

Ukraine will Russland im Krieg mit Panzer-Dummys täuschen

Das Ziel besteht darin, den feindlichen Truppen im Ukraine-Krieg eine größere Truppenstärke vorzugaukeln oder sie dazu zu verleiten, kostspielige Artilleriegeschosse und Panzerabwehrwaffen auf verhältnismäßig billige Dummys abzufeuern. Bisher sollen bereits Hunderte solcher Nachbildungen zerstört worden sein. Auf dem Schlachtfeld probiert es Russland mit einer Camouflage-Tarnung der Panzer.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von unserem Mitarbeiter Momir Takac sorgfältig überprüft.