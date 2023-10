Klinik im Gazastreifen getroffen: Hisbollah ruft „Tag des Zorns“ gegen Israel aus

Von: Christian Stör

Der Krieg zwischen der Hamas und Israel droht nach dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen zu eskalieren. News-Ticker zum „Tag des Zorns“.

Update vom 18. Oktober, 08.10 Uhr: Israels Militär hat Aufnahmen veröffentlicht, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete palästinensische Rakete für den tödlichen Einschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen verantwortlich sei. In dem veröffentlichten Videozusammenschnitt sind Luftaufnahmen der Al-Ahli-Klinik und eines Parkplatzes zu sehen, auf dem ein Brand ausgebrochen war. Verglichen werden Luftaufnahmen vor und nach dem tödlichen Vorfall. Es sei kein typischer Krater zu sehen, wie er sonst bei israelischen Luftangriffen entstehe.

Raketeneinschlag im Gazastreifen: Proteste gegen Israel

Erstmeldung vom 18. Oktober: Gaza/Tel Aviv - Ein Raketeneinschlag in Gaza-Stadt gefährdet die Bemühungen, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern. Bei dem Angriff auf ein Krankenhaus sollen nach palästinensischen Angaben Hunderte Menschen getötet worden sein. Der Krieg in Israel droht zu eskalieren.

Während die radikal-islamische Hamas Israel für den Einschlag verantwortlich machte, wies die israelische Regierung dies umgehend zurück. „Das Krankenhaus wurde durch eine fehlgeschlagene Rakete der Terrororganisation Islamischer Dschihad getroffen“, erklärte die Armee. Sie kündigte an, Beweise für die Annahme öffentlich machen zu wollen. Die Ereignisse lösten spontane Proteste in der arabischen Welt und auch in einigen deutschen Städten aus.

Krieg in Israel: Nach dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen kommt es immer wieder zu Demonstrationen gegen Israel. © Stringer/dpa

Hisbollah ruft „Tag des beispiellosen Zorns“ gegen Israel aus

Die mit Israel verfeindete proiranische Miliz Hisbollah im Libanon rief einen „Tag des beispiellosen Zorns“ gegen Israel aus. Dieser richte sich auch gegen den für diesen Mittwoch (18. Oktober) geplanten Solidaritätsbesuch von US-Präsident Joe Biden in Israel, teilte die Schiiten-Miliz mit. Biden wolle das „kriminelle Regime unterstützen“. Die USA trügen die direkte und vollständige Verantwortung „für dieses Massaker“, hieß es in der Erklärung.

Die Hisbollah betonte, Worte der Verurteilung reichten nicht mehr aus. Sie forderte die Menschen in der arabischen und islamischen Welt auf, ihrer Empörung bei Protesten Ausdruck zu verleihen. Palästinenser-Präsident Abbas sagte, für die Tat trügen auch die Länder Verantwortung, die Israel unterstützten.

Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate haben nach Angaben des stellvertretenden russischen UN-Botschafters Dmitri Poljanski für Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt.

Biden will in Israel „harte Fragen“ stellen

Biden selbst reagierte bestürzt auf den Raketeneinschlag in das Krankenhaus in Gaza. Er sei „empört und zutiefst betrübt“, hieß es in einer Stellungnahme. Bei seinem Besuch in Tel Aviv will der US-Präsident auch „harte Fragen“ stellen, wie der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der US-Regierung, John Kirby, auf dem Flug nach Tel Aviv erklärte. Biden wolle von den Israelis ein Gefühl für die Situation vor Ort bekommen, mehr über ihre Ziele und Pläne in den kommenden Tagen und Wochen hören.

Im Anschluss an seinen Kurzbesuch in Israel wollte Biden ursprünglich nach Jordanien, um mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi und Jordaniens König Abdullah II. zusammenzukommen. Jordanien sagte das Treffen jedoch kurzfristig ab. Es werde erst dann stattfinden, wenn es eine Einigung gebe, den Krieg zu beenden und „diese Massaker“ zu stoppen, sagte Außenminister Aiman al-Safadi dem jordanischen TV-Sender Al-Mamlaka. (cs mit Agenturen)