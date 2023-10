Hamas ruft erneut zu „Tag des Zorns“ auf – Polizei fordert Verstärkung und kündigt „null Toleranz“ an

Von: Kilian Beck

Die islamistische Hamas-Miliz ruft für Freitag erneut zum „Tag des Zorns“ auf. Die Polizei bereitet sich auf den Schutz jüdischer Einrichtungen vor.

Berlin – Die Hamas hat für Freitag, 20. Oktober, zum zweiten Mal seit ihrem Überfall auf Israel zum „Tag des Zorns“ aufgerufen. Bereits vergangenen Freitag, 13. Oktober, riefen die Islamisten zu einem globalen antisemitischen Pogrom auf. Seitdem beobachte man eine „massive antisemitische Eskalation auf deutschen Straßen“, sagte der Berliner Antisemitismusbeauftragte Samuel Salzborn.

202 antisemitische Vorfälle seit Kriegsbeginn

In Berlin kam es zuletzt in der Nacht zu Donnerstag zu schweren Ausschreitungen zwischen pro-palästinensischen Demonstrierenden und der Polizei. Am frühen Mittwochmorgen versuchten zwei Vermummte die Synagoge in der Berliner Brunnenstraße in Brand zu stecken. In den vergangenen Tagen tauchten immer wieder Davidsterne an den Wohnhäusern von Jüdinnen und Juden in Berlin auf. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus zählte seit Beginn des Überfalls der Hamas auf Israel bis vergangenen Mittwoch (18. Oktober) 202 antisemitische Vorfälle in Deutschland.

Teilnehmer einer verbotenen Pro-Palästina-Demonstration zünden in der Nähe der Sonnenallee im Bezirk Neukölln Pyrotechnik. © Paul Zinken/dpa

Explosion vor Gaza-Krankenhaus schürt Hass auf Israel

Nach der Explosion vor dem Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza am Dienstagabend (17. Oktober) kam es auch im Nahen Osten und er arabischen Welt zu wütenden Demonstrationen gegen Israel. Die Hamas beschuldigte Israel, das Krankenhaus angegriffen zu haben. Bisher legten die Islamisten keinerlei Belege dafür vor. Das israelische Militär veröffentlichte einige Stunden nach der Explosion Fotos, Videos und Tonaufnahmen, die nahelegten, dass eine Rakete der Terrororganisation Islamischer Dschihad über dem Parkplatz des Krankenhauses abgestürzt sei. Analysten wie der ARD-Faktenfinder gehen inzwischen davon aus, dass die Hamas-Version der Ereignisse unglaubwürdig ist. Eine abschließende, unabhängige Prüfung der Informationen ist unter Kriegsbedingungen unmöglich.

GdP: Notfalls „ausländerrechtlich“ gegen Demonstranten vorgehen

Die Polizei bereitet sich auf einen langen Tag vor: Gegenüber dem Tagesspiegel erklärte Alexander Poitz, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP): „Es muss jedem in diesem Lande klar sein, dass Gewaltaufrufe, Billigung von Terroraktivitäten und Gewalttaten auf null Toleranz stoßen und sehr hart geahndet werden“ Er sehe der Rechtsstaat in der Pflicht eine „harte Antwort“ gegen die, die jüdisches Leben angreifen zu formulieren, „wo geboten, auch ausländerrechtlich“.

In Berlin wurden bereits Bereitschaftspolizisten der Bundespolizei zur Unterstützung eingesetzt. „Berlin ist noch nicht am Limit“ betonte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) im RBB am Donnerstag, 19. Oktober. Allerdings frage man bei Bund und Ländern um Unterstützung an, um den Schutz jüdischen Lebens weiter gewährleisten zu können. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik sprach gegenüber der B.Z. von einer „angespannten Kräftelage“. Zuletzt wurden, nach Polizeiangaben, bei den Ausschreitungen auf der Neuköllner Sonnenallee am Donnerstag mehrere Beamte verletzt. (Kilian Beck mit Agenturen)