Heikles Tauschgeschäft: Italien will Migranten aus Nordafrika stoppen

Italien im Ausnahmezustand

Italiens Ministerpräsidentin Meloni will Herkunftsländern in Nordafrika Gaslieferungen anbieten, wenn sie die Migration strenger kontrollieren. In Italien herrscht wegen steigender Migration Ausnahmezustand.

Dieser Text liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Europe.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Europe.Table am 20. April 2023.

Rom/Berlin – Seit dem 11. April herrscht in Italien der Ausnahmezustand in Sachen Migration. Die rechtsgerichtete Regierung von Giorgia Meloni verhängte ihn, als innerhalb von drei Tagen mehr als 3000 Geflüchtete in Italien gelandet waren. Die Maßnahme, die für sechs Monate auf das ganze Land ausgedehnt werden soll, verleiht der Regierung außerordentliche Befugnisse, um die Aufnahme oder Ausweisung von Migranten schneller zu regeln.

Italien bietet Gasdeals gegen Migrationskontrolle: Geflüchtete bei der Ankunft im Hafen von Salerno

Regierungschefin Meloni will damit zeigen, dass sie das Migrationsthema angeht. Aber ihr Anliegen geht darüber hinaus: Sie will die Aufmerksamkeit der EU auf die gemeinsame Verantwortung für die Migranten im Mittelmeerraum lenken und Druck erzeugen. Immerhin liegt Italien mit etwas mehr als 40.000 Asylbewerbern innerhalb der EU auf Rang vier der Staaten mit den meisten Anträgen, hinter deutlich größeren Ländern wie Deutschland und Frankreich. Für viele Migranten ist das Land wegen der Mittelmeerküste der erste Ankunftspunkt in der EU – auch wenn sie dann in andere Länder weiterziehen.

Italien: Harter Kurs in Migrationsfrage auch schon vor Meloni

Innenpolitisch steckt mehr dahinter als Melonis Kalkül, sich vor ihrer Wählerschaft zu beweisen. Der Politikwissenschaftler Giovanni Orsina von der Universität Luiss erinnert daran, dass auch die linke Regierung von Paolo Gentiloni versucht hatte, den Migrantenstrom einzudämmen, indem sie 2017 ein Abkommen mit der libyschen Regierung schloss. Meloni gehe nicht so weit, Migranten im Mittelmeer zurückzuweisen und damit gegen internationales Recht zu verstoßen.

Zeitgleich ist das geopolitische Verhältnis zu den nordafrikanischen Ländern nicht nur für Italien komplex: „Es gibt einen informellen Wettbewerb zwischen den europäischen Ländern, um sich Energieverträge mit Ländern wie Algerien und Libyen zu sichern“, erklärt Nando Sigona, Experte für Migration an der Universität von Birmingham. Es gebe eine ganze Reihe politischer Interessen, die im Prinzip nichts mit der Migration zu tun hätten, aber dennoch damit verknüpft würden.

Italien und das Mittelmeer: Deals zwischen Energie und Migration

Diese Mischung aus Migrationsproblemen und dem Bedarf an Energiequellen manifestiert sich in Italien derzeit im sogenannten Piano Mattei, den Meloni im Oktober vorstellen will. Der Plan wurde nach Enrico Mattei benannt, dem Gründer des Energieunternehmens Eni. Die neue Strategie der Regierung Meloni im Mittelmeerraum zielt darauf ab, Italien zu einem Energiehub zu machen und die illegale Migration einzudämmen. „Im Mattei-Plan werden sowohl Verträge über Energiequellen als auch Vereinbarungen mit afrikanischen Ländern über die Bewältigung der Migration diskutiert“, sagt Sigona.

Entsprechend führte Melonis erste Reise in diesem Jahr sie Ende Januar nach Algerien, wenige Tage später folgte ein weiterer offizieller Besuch in Libyen. Letzte Woche besuchte Meloni Äthiopien. Von diesen drei Ländern aus soll der Mattei-Plan mithilfe von Eni in Angriff genommen werden. Oft geht es um Gas, mit dem sich Italien unabhängiger von Russland machen will. Mit den Deals soll auch der Einfluss Italiens in den afrikanischen Ländern gestärkt werden.

Auch Italien braucht Migranten

Italien versuche damit, das Migrationsproblem auf Libyen oder Tunesien abzuwälzen, kritisiert Politikwissenschftler Orsina. Es gebe hier in ganz Europa eine Heuchelei: „Bestimmte Arten von Flüchtlingen sind in der Öffentlichkeit nicht wirklich erwünscht.“ Sigona betont: „Aus utilitaristischer, nicht aus humanitärer Sicht braucht Europa Migranten.“ Der Migrationsexperte verweist auf die Überalterung der europäischen Gesellschaft sowie auf die niedrige Geburtenrate und die Rentenkrise.

Das zeigen auch das jüngste Wirtschafts- und Finanzplanungsdokument Italiens, das letzte Woche veröffentlicht wurde. Es zeigt, dass die italienische Staatsverschuldung umso schwerer wiegt, je weniger Einwanderer es gibt. „Das Paradoxe ist, dass eine rechtsgerichtete Regierung anerkennt, dass Migranten notwendig sind“, sagt Politikwissenschaftler Orsina. „Aber es darf nicht vergessen werden, dass es ein abstrakter Diskurs ist und dass der Prozess der Integration von Migranten Zeit braucht.“

Meloni: „Lassen wir die Frauen mehr arbeiten“

Bei öffentlichen Auftritten wie bei der Eröffnung der renommierten Möbelmesse Salone del Mobile am Dienstag betont Meloni jedoch, das Arbeitskräfteproblem werde nicht durch Migration gelöst – sondern dadurch, dass Frauen mehr arbeiten und italienische Familien ermutigt werden, Kinder zu bekommen: „Lassen wir die Frauen mehr arbeiten. Und dann lasst uns in die Geburtenrate investieren.“

Die Fragen, die dann relevant werden, sind: Welche Art von Migranten will Europa, auf welche Weise integriert, und mit welchem Geld wird die Integration von Migranten bezahlt? Bei seinem Besuch in Polen am Montag sagte der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella: „Wir brauchen eine neue Asylpolitik in der EU, die über die alten, bereits prähistorischen Regeln hinausgeht.“

Von Isabel Cuesta Camacho für Europe.Table

Rubriklistenbild: © IMAGO/Antonio Balasco