Rekord-Wahlbeteiligung erwartet

Polen wählt nach Hass und Hetze im Wahlkampf: Opposition holt auf

Donald Tusk (l.) und Jarosław Kaczyński (r.) bei einer TV-Debatte. © BE&W/Imago

Nach einer neuen Umfrage liegt die PiS vorn. Dennoch hat die oppositionelle Bürgerkoalition eine realistische Chance, die aktuelle Regierung abzulösen.

Seit dem Zusammenbruch des Kommunismus gab es in Polen keinen Wahlkampf, der so hart und intensiv geführt wurde. Hass und Hetze sind allgegenwärtig, allen voran auf der Seite der Regierungspartei PiS, die ihre gesamte Kampagne darauf aufgebaut hat, Angst vor der Rückkehr einer „deutschen“ Regierung unter Donald Tusk zu schüren. Der PiS-Vorsitzende Jarosław Kaczyński lehnte sogar eine TV-Debatte mit seinem Herausforderer ab. Er bezeichnet Tusk öffentlich als „Lügner“ und „Vaterlandsverräter“.

Bei der Wahl geht es um die Zukunft der Demokratie und der EU-Zugehörigkeit Polens. Mit dem dritten Mandat für die PiS seit 2015 könnte Polen in den Autoritarismus abrutschen. Zudem könnte die Partei das Land aus der EU führen. Denn alle wirtschaftlichen und finanziellen Vorteile der Mitgliedschaft sind für Kaczyński nicht so wichtig wie die uneingeschränkte Macht.

PiS könnte Mehrheit verfehlen

In den vergangenen drei Jahren hat die Regierung immer wieder bewiesen, dass sie nicht bereit ist, die gemeinsamen Regeln der EU zu respektieren. Eine gemeinsame Migrationspolitik oder Klima-Ziele sind mit Kaczyński nicht oder nur schwer zu erreichen. Warschau verzichtet lieber auf 35 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds, als die Unabhängigkeit der Gerichte wieder herzustellen.



Bis Freitagabend wird um jede Stimme gekämpft. In der neuesten Umfrage des Marktforschungsinstituts IBRiS für die Tageszeitung „Rzeczpospolita“ vom 12. Oktober liegt die PiS mit 33,5 Prozent vorn. Doch die Opposition holt auf, für die Bürgerkoalition wollen laut Umfrage 28 Prozent der Wähler stimmen. Die Koalition Dritter Weg, ein Zusammenschuss der Bauernpartei PSL und der liberal-konservativen Polska 2050, kommt auf 10,9 Prozent, die Linke auf 10,1 Prozent und die rechtsnationale Konfederacja auf 9,2 Prozent der Stimmen.

Damit hätte die PiS zwar 191 von 460 Sitzen gewonnen, doch sie könnte selbst mit der Unterstützung der Konfederacja (32 Sitze) nicht die Regierung bilden. Die Bürgerkoalition um Donald Tusk (155 Sitze), der Dritte Weg und die Linke hätten zusammen 237 Sitze – sechs mehr als die notwendige Mehrheit.

Rekord-Wahlbeteiligung erwartet

Auf diese Umfrageergebnisse kann man sich allerdings nur bedingt verlassen. Rund 7 Prozent der Polen sind immer noch nicht sicher, welche Partei sie wählen werden. Außerdem unterscheiden sich die Ergebnisse verschiedener Institute teilweise stark voneinander. IPSOS etwa sieht die PiS mit 39 Prozent vorn und den Dritten Weg bei 8 Prozent. Scheitert die Koalition an der Einzugshürde von 8 Prozent, würde die PiS profitieren – und könnte so vielleicht gar die Mehrheit holen. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die Konfederacja: Sie hat im Wahlkampf zwar immer eine Koalition mit der PiS ausgeschlossen, doch sie könnte – wenn der Preis stimmt – ihre Meinung ändern.



Am Sonntag sind 29 Millionen wahlberechtigte Polen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Laut der IBRiS-Umfrage wollen 59,3 Prozent der Befragten „definitiv“ und 6 Prozent „wahrscheinlich“ wählen gehen. Damit könnte die Wahlbeteiligung bei 65 Prozent liegen – höher als je zuvor seit der Wende.

Die Opposition schickt etwa 45.000 freiwillige Wahlbeobachter in die Wahllokale, denn Fälschungsversuche sind nicht ausgeschlossen. Die PiS hat in den vergangenen Jahren die Wahlbehörden umgebaut. Der Leiter des staatlichen Wahlamtes und alle Wahlkommissare wurden von der PiS nominiert. Wie schon Donald Trump 2020 könnte auch Kaczyński versuchen, einen Sieg der Opposition als Wahlfälschung anzufechten – er tat es schon 2014 nach den verlorenen Gemeindewahlen.

Fragwürdiges Referendum

Offizielle Wahlergebnisse dürfte es aber erst am Dienstag geben, denn mit dieser Wahl findet ein fragwürdiges Referendum statt, das gleichzeitig ausgezählt werden muss. Die Oppositionsparteien haben ihren Anhängern empfohlen, die Annahme des Referendum-Zettels zu verweigern, da die Fragen im Sinne der PiS formuliert sind. Nehmen weniger als 50 Prozent der Polen am Volksentscheid teil, gilt es als ungültig.

Der Präsident Andrzej Duda wird wohl zuerst die PiS als Wahlsieger mit der Regierungsbildung beauftragen. Doch ohne eigene Mehrheit werden die Rechtspopulisten um Kaczyńsk es schwer haben, einen Koalitionspartner zu finden. Die Bürgerkoalition, die Linke und der Dritte Weg stehen vor einer realen Chance, die Wahl zu ihren Gunsten zu entscheiden: Auf die Besetzung der Regierungsämter haben sie sich bereits weitgehend verständigt. Andrzej Rybak