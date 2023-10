„Muss ein Scherz sein“: Audio abgefangen – Russischer Soldat hält Einnahme ukrainischer Städte für sinnlos

Von: Helmi Krappitz

Angebliches Telefonat von russischem Soldat spricht von Russlands Verlusten und Niederlagen – und zweifelt an geplanten Eroberungen.

Kiew – Noch immer ist kein Ende des Ukraine-Kriegs in Sicht. Dazu kommt der sich nähernde Winter, der ukrainischen und russischen Streifkräften militärisches Vorgehen erschwert. In einer Audioaufnahme eines angeblich abgehörten Telefongesprächs zeigen sich Zweifel eines russischen Soldaten – demnach sei es unmöglich, ukrainische Siedlungen zu erobern.

„Höllisch viele Tote“: Russischer Soldat erzählt seiner Mutter von Niederlagen Russlands

Am Montag (23. Oktober) veröffentlichte der ukrainische Militärgeheimdienst auf Telegram Aufnahmen eines angeblich abgefangenen Telefongesprächs. Im Gespräch soll ein russischer Soldat seiner Mutter von den russischen Niederlagen berichtet haben, so die Kyiv Post. Demnach habe Russland durch die Verteidigung der eroberten Teile der Ukraine schwere Verluste erlitten.

Eine Position, die für Moskau bislang besonders schwer zu erobern sei, sei das Dorf Iwaniwka in der südukrainischen Region Cherson, so der Soldat. „Da ist so ein Gemetzel im Gange!“, sagte er laut der Zeitung. „Mehr als tausend wurden dort getötet. Das erste und das zweite Bataillon wurden nach vorne geworfen – es gibt höllisch viele 200er [russischer Militärcode für Tote], sogar noch mehr 300er [Code für Verwundete].“

Zweifel am Erfolg? Ein aufgenommenes Gespräch eines russischen Soldaten soll Russlands Niederlagen zeigen. © IMAGO/Stanislav Krasilnikov

„Muss ein Scherz sein“: Russischer Soldat sieht Russland unterlegen

Der Aufnahme sei zu entnehmen, dass der Soldat an der Stärke Russlands zweifle: „Dieser ganze Wald, der vor uns landet, ist übersät mit toten Soldaten. Sie können nicht einmal Iwaniwka einnehmen!“ er sagte. „Es ist lächerlich, dass sie immer noch die Eroberung Nowoseliwkas oder sogar Kupjansks erwähnen, das muss ein Scherz sein!“

Laut Kyiv Post habe der Soldat gesagt, dass die Ukraine wegen ihrer schweren Befestigungen einen erheblichen Vorteil habe. Wenn Wladimir Putins Streitkräfte eine Einheit von 20 Soldaten losschicke, würden nur „zwei oder drei zurückkommen.“

Telefongespräche: Ukrainischer Geheimdienst will schlechte Moral Russlands zeigen

Das ist nicht das erste Mal, dass der ukrainische Militärgeheimdienst Aufnahmen veröffentlicht, auf denen russische Soldaten vermeintlich ihre Verzweiflung teilen. Laut Newsweek, habe der Geheimdienst erst kürzlich eine Aufnahme veröffentlicht. In dieser habe ein russischer Soldat davon gesprochen, dass er aufgrund von Nahrungsmangel zu schwach sei, um seine kugelsichere Weste zu tragen. Solche Aufnahmen von Gesprächen russischer Streitkräfte sollen als Beispiele schlechter Moral Russlands dienen. (hk)