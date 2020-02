Die Bundesregierung will bislang kein Tempolimit beschließen - neue Zahlen des Bundesumweltamts sind eindeutig.

Andreas Scheuer (CSU) und Svenja Schulze (SPD) streiten weiter über das Tempolimit.

und streiten weiter über das . Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen hat der Bundesrat kürzlich abgelehnt.

hat der kürzlich abgelehnt. Eine neue Studie gibt den Tempolimit-Befürwortern nun starke Argumente.

Berlin - Umweltschutzorganisationen waren am Valentinstag 2020 schwer enttäuscht: Ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen fand an diesem Tag im Bundesrat keine Mehrheit. Jetzt gibt es eine neue Studie, die den GroKo-Streit über das Thema aufs Neue befeuern könnte.

Ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen würde nach neuen Berechnungen des Umweltbundesamts (UBA) den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich mindern. Je nach Ausgestaltung könnten 1,9 Millionen bis 5,4 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) pro Jahr eingespart werden, teilte die Behörde mit.

Tempolimit auf Autobahnen in Deutschland: Klimaschutz „ohne Merkosten“

Eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde würde demnach 2,6 Millionen Tonnen CO2 vermeiden, ein Tempolimit von 130 noch 1,9 Millionen Tonnen - „und zwar sofort und ohne Mehrkosten“, wie UBA-Präsident Dirk Messner sagte. 5,4 Millionen Tonnen CO2 ließen sich sparen, wenn höchstens 100 Kilometer pro Stunde erlaubt wären.

Die Berechnungen basieren der Umweltbehörde zufolge auf aktuellen Verbrauchsdaten von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen. Zudem seien Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen zu Geschwindigkeiten auf Autobahnen herangezogen worden.

2018 hatten Pkw und leichte Nutzfahrzeuge auf Autobahnen in Deutschland demnach Treibhausgasemissionen in Höhe von rund 39,1 Millionen Tonnen CO2 verursacht, teilte das UBA weiter mit. Damit brächte ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern eine Einsparung von 6,6 Prozent in diesem Bereich.

Darüber, ob ein generelles Tempolimit auf Autobahnen sinnvoll wäre, streiten Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) schon lange. „Ein solches Tempolimit ist vernünftig, auch für den Klimaschutz“, sagt Schulze dem Spiegel. „Es ist in der Gesellschaft mehrheitsfähig.“

