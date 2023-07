Ron DeSantis ist mitten im US-Wahlkampf in einen Autounfall verwickelt

Von: Max Schäfer

Ron DeSantis jagt Donald Trump im Rennen um die Position als Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Seinen Wahlkampf muss er aber unterbrechen.

Chattanooga, Tennessee – Ron DeSantis war lange auf der Überholspur der politischen Rechten in den USA. Als Gouverneur von Florida machte er sich etwa durch mehrere queerfeindliche Gesetze wie das „Don‘t say gay“-Gesetz bei den Republikanern einen Namen. Bei der US-Wahl 2024 will DeSantis Donald Trump als rechtes Aushängeschild auf der Strecke lassen. Ein Schicksal, das DeSantis nun – nahezu buchstäblich – trifft. Der Präsidentschaftskandidat hatte einen Autounfall.

Ron DeSantis sei am Dienstagmorgen, 25. Juli, in einer Wagenkolonne in Chattanooga, im Süden des Bundesstaates Tennessee, unterwegs gewesen, als sich der Verkehr verlangsamte. Vier Autos der DeSantis-Kolonne seien daraufhin zusammengestoßen, berichtete der lokale TV-Sender WTVC unter Berufung auf Polizeiangaben. Laut der lokalen Polizei sei ein Mitarbeiter leicht verletzt worden.

Im Midterm-Wahlkampf noch willkommener Hintergrund, verlangsamen Autos Ron DeSantis bei seiner Wahlkampftour. (Archivfoto) © Tim Shortt/Imago

Autounfall bremst Ron DeSantis beim Spendensammeln für die US-Wahl 2024 aus

„Er und sein Team sind unverletzt“, erklärte DeSantis‘ Pressesprecher Bryan Griffin nach dem Unfall. „Wir sind für die Gebete und guten Wünsche für seine weitere Sicherheit während des Wahlkampfes dankbar.“ DeSantis war auf dem Weg zu einer Spendengala in einem Privathaus in Chattanooga gewesen, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Weitere Termine seien in Knoxville und Franklin.

Ron DeSantis befindet sich gerade auf einer Wahlkampftour und reist dabei durch die USA. Der Gouverneur des Bundesstaates Florida will im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur gegenüber Donald Trump aufholen. Derzeit versuche er, Republikaner in anderen Landesteilen zu überzeugen – und Spenden zu sammeln. Seine Kampagne habe mit finanziellen Problemen zu kämpfen, berichtet die Agentur AP. DeSantis habe bereits Stellen gekürzt.

In Tennessee hat DeSantis dennoch bereits für Aufsehen gesorgt. Am 15. Juli ist er bei der jährlichen Spendengala im Music City Center in Nashville vor etwa 1800 Menschen aufgetreten. Am Freitag, 21. Juli, hat der Republikaner eine private Benefizveranstaltung in Salt Lake City, Utah, besucht und mehrere Unterstützerinnen und Unterstützer im Kreise der Abgeordneten gewinnen können, berichtet das US-Nachrichtenportal Newsweek.

Ron DeSantis Problem im republikanischen Wahlkampf ist nicht der Autounfall, sondern Donald Trump

Ob Ron DeSantis‘ im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur noch aufholen kann, ist jedoch fraglich. Donald Trump liegt in den Vorwahl-Umfragen mehr als komfortabel vorne. Der frühere Präsident kommt laut dem US-Nachrichtenportal FiveThirtyEight im Schnitt verschiedener Befragungen auf 51,9 Prozent, DeSantis liegt bei 18,6 Prozent.

Kandidat Prozent Donald Trump 51,9 Ron DeSantis 18,6 Vivek Ramaswamy 6,8 Mike Pence 6,3 Nikki Haley 3,6 Chris Christie 3,4 Tim Scott 3,1 Asa Hutchinson 1,1 Doug Burgum 0,2 Francis Suarez 0,0

Seine Chancen, Joe Biden im Herbst 2024 herauszufordern, sind angesichts der Umfragen gering. Auch wenn DeSantis überzeugt ist, dass Trump keine Chance gegen Biden hätte. Immerhin hat der Autounfall DeSantis nicht lange aufgehalten. Die Polizei von Chattanooga berichtet laut dem lokalen Fernsehsender WTVC, DeSantis und sein Team hätten die Reise fortsetzen können. Er dürfte also rechtzeitig gekommen zu sein, um bei der Veranstaltung um Spenden zu bitten. (ms)