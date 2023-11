Anschlag in Deutschland verhindert - Polizei nimmt Islamisten fest

Nach Informationen des Bundesamtes für Verfassungsschutz sollen sich die Verdächtigen über einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt oder eine Synagoge ausgetauscht haben. © Oliver Berg/dpa

Die Polizei hat zwei junge Islamisten vorläufig festgenommen. Die Verdächtigen sollen nach WDR-Informationen einen Anschlag in Deutschland geplant haben.

Köln – Die Polizei hat einem Medienbericht zufolge zwei junge Islamisten vorläufig festgenommen. Die Terrorverdächtigen sollen sich über einen Anschlag in Köln ausgetauscht haben. Die beiden Verdächtigen sollen nach Informationen des WDR noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf kündigte für den Lauf des Nachmittags eine Stellungnahme an. Schon zuvor hatte der Verfassungsschutz explizit vor Anschlägen durch radikalisierte Islamisten gewarnt.

Dem WDR-Bericht zufolge soll ein Jugendlicher in einem in einer Gruppe des sozialen Netzwerks Telegram kursierenden Video zum „Heiligen Krieg“ gegen den Westen aufgerufen und einen Terroranschlag in Deutschland für kommenden Freitag angekündigt haben. Demnach konnte der Verfassungsschutz den Jugendlichen als einen 15 Jahre alten Deutsch-Afghanen aus Burscheid bei Leverkusen identifizieren.

Terroranschlag geplant: Polizei nimmt zwei Jugendliche fest

Der Verdächtige soll sich mit einem 16-jährigen Russen aus Wittstock in Brandenburg verabredet und über einen islamistischen Terroranschlag mit Brandsätzen oder einem Kleinlaster auf einen Weihnachtsmarkt oder eine Synagoge in Köln ausgetauscht haben, berichtete der Sender weiter. Die Jugendlichen sollen sich auch über einen konkreten Zeitraum ausgetauscht haben. Auch eine mögliche Ausreise soll eine Option gewesen sein.

Dem Bericht zufolge kamen beide Jugendliche am Dienstag in Gewahrsam. Es werde wegen des Verdachts der Planung der Begehung einer terroristischen Straftat ermittelt. Ob die Verdächtigen Anschläge tatsächlich vorbereitet haben und wenn ja, wie konkret etwaige Pläne waren, sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Beide Jugendliche würden als Sympathisanten der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat gelten. (red mit Agenturen)