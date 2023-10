„Neben meinem Wohnhaus schlug eine Rakete ein“: So erleben Israelis die Terrorangriffe auf ihr Land

Von: Anne-Christine Merholz

Die Terrorangriffe der Hamas, sie treffen die Zivilisten in Israel. Hier berichten zwei von ihnen wie sie mit der Gefahr um ihr Leben umgehen.

Israel steht unter Schock: Unterstützt von einem Hagel Tausender Raketen waren Hamas-Kämpfer aus dem blockierten Gazastreifen am Samstag in nahe gelegene israelische Städte eingedrungen. Dabei töteten sie mehrere Menschen und verschleppten eine unbekannte Zahl Soldaten und Zivilisten, darunter laut Medien auch Kinder, in den Gazastreifen. Und seitdem reist die Terrorwelle nicht ab. Israel kündigte eine Evakuierung seiner Grenzorte zum Gazastreifen an. In diesen israelischen Städten schlugen auch in der Nacht zum Sonntag wieder Hamas-Raketen ein. Laut Medienberichten wurde in der Grenzstadt Sderot ein Mensch schwer verletzt. Das Entsetzen in Israel, in der Bevölkerung, ist groß. Ippen.Media sprach mit zwei von ihnen.

„Mein Freund entkam schwerverletzt dem Angriff auf das Rave-Festival“

Itzik Z. (38)* ist Vater von Zwillingen und lebt mit seiner Familie in der Nähe von Tel Aviv. „Wir sind ständig unter Raketen-Beschuss. In der Nacht sind meine Babys schreiend aufgewacht, weil in der Nähe eine Bombe eingeschlagen hat. Ich habe sie noch nie so schreien hören. Ich versuche für meine Familie stark zu sein und nicht zu weinen, aber ich kann nicht mehr. Gestern kam auch der Anruf von Militär, dass ich für die Armee eingezogen werden könnte. Es gibt wohl in Israel kaum einen Mann zwischen 18 und 40, der sich nicht darauf einstellen muss, vielleicht in Gaza zu kämpfen. Ich habe so Angst, dass meine Kinder ohne Vater aufwachsen müssen. Die Bilder von dem Angriff auf das Rave-Festival im Süden von Tel Aviv haben mich bis ins Mark getroffen. Ein Freund von mir war dort. Er entkam nur knapp dem Tod. Als die Terroristen das Feuer eröffneten, rannte er mit seinen Freunden zum Auto. Sie quetschten sich mit 12 Leuten in einen Fiat 500 und entkamen so dem Tod. Mein Freund hat vier Schüsse im Bein. Er ist im Krankenhaus, muss aber auf die Operation warten, weil die Ärzte keine Kapazitäten haben und erst die Menschen retten müssen, die in Lebensgefahr sind. Die Terror-Angriffe sind dieses Mal anders, schlimmer. Es herrscht Anarchie, weil es der Hamas gelingt, mit zivilen Fahrzeugen in unser Land einzudringen. Du weißt nie, ob in einem Auto Terroristen sitzen und plötzlich das Feuereröffnen. Ich habe große Angst, denn ich weiß nicht, ob in meinem Radius ein Terrorist ist. Von Gaza nach Tel Aviv braucht man nur 50 Minuten mit dem Auto.“

„In das Haus gegenüber schlug eine Rakete ein“

Moshe M. (42)* lebt in Tel Aviv. Als Kind wuchs er im Norden von Israel auf, damals mit dem Raketenbeschuss der Hisbollah aus dem Libanon.: „Ich hörte wieder die Sirenen am Samstagabend um 8 Uhr. Man hat dann nur zwei Minuten Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Mein Haus hat keinen Bunker, also versammelten wir uns im Treppenhaus. Das ist aber überhaupt nicht sicher. Wir hörten die Raketen und die Sirenen und die Einschläge. Es ist ohrenbetäubend. Und plötzlich war da dieser ungeheure Krach. Wir wussten, ein Gebäude ganz in unserer Nähe musste getroffen worden sein. Ich werde nie das Geräusch von einstürzenden Mauern vergessen. Unser ganzes Gebäude hat gebebt. Als der Angriff vorbei war, trauten wir uns auf die Straße. Dann sah ich, dass im Haus gegenüber eine Rakete eingeschlagen hatte. Es war nicht mehr viel übrig. In meiner Nachbarschaft klafft jetzt ein großes Loch.“

Israel holt zum Gegenschlag aus

Israel hat nach dem Angriff die Verteidigungsaktion „Iron Swords“ (Eiserne Schwerter) ausgerufen und Reservisten einberufen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nannte als Ziel, die militärischen und regierungstechnischen Kapazitäten der Hamas und des Islamischen Dschihad so zu zerstören, „dass sie für viele Jahre nicht mehr in der Lage und bereit sind, die Bürger Israels zu bedrohen und anzugreifen.“ Das gab Netanjahus Büro nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts bekannt. Die Einfuhr von Strom, Brennstoff und Waren in den Gazastreifen wurde gestoppt.

„Wir beginnen einen langen und schwierigen Krieg, der uns durch einen mörderischen Angriff der Hamas aufgezwungen wurde“, sagte Netanjahu. „Wir werden alle Orte, an denen die Hamas organisiert ist und sich versteckt, in Trümmerinseln verwandeln“, hatte er zuvor in einer Ansprache gesagt. Die Bewohner des Gazastreifens forderte er auf: „Flieht jetzt von dort, denn wir werden überall und mit all unserer Kraft handeln“. Israel werde Rache nehmen. „Dieser Krieg wird Zeit brauchen“, so der israelische Premier. „Es liegen noch herausfordernde Tage vor uns.“

Hinweis: Die vollständigen Namen sind der Redaktion bekannt.