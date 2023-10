Terrormiliz Hamas und der wahre Grund für den Angriff gegen Israel

In Israel tobt der Krieg mit der Hamas. Die Terrororganisation will den Staat vernichten und kann sich dabei auf internationale Hilfe verlassen.

Tel Aviv - Nach einem Überraschungsangriff der militanten Palästinensergruppe aus dem Gazastreifen, bei dem auch militärische und zivile Geiseln genommen wurden, hat Israel am Sonntag der Hamas den Krieg erklärt. Die israelischen Sicherheitskräfte, die davon überrascht wurden, haben den Gazastreifen mit Vergeltungsschlägen überzogen, und US-Beamte sagten, sie erwarteten, dass Israel bald einen Bodenangriff auf die Enklave starten würde, da die Gewalt in der konfliktreichen Region eskaliere.

Seit ihrem Sieg bei den Parlamentswahlen im Jahr 2006 hat die Hamas im dauernden Krieg in Israel wiederholt mit Raketen und Mörsern angegriffen und sich als trotziger Gegner erwiesen. Israel hat mit seiner überlegenen Feuerkraft und einer strafenden Blockade geantwortet, die Importe und die Bewegungsfreiheit der Zivilbevölkerung im Rahmen einer Strategie der kollektiven Bestrafung einschränkt. Die Blockade und die wiederholten israelischen Angriffe haben zu der schlechten Infrastruktur und den schlechten Lebensbedingungen in Gaza beigetragen. Israel verhängte am Montag eine vollständige Belagerung der Enklave. Verteidigungsminister Yoav Gallant versprach „keinen Strom, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff“ und nannte die Hamas-Kämpfer „Wilde“.

Was man über die Hamas und die jüngste Gewalt wissen sollte.



Was ist die Hamas und woher kommt ihr Hass auf Israel?

Die Hamas oder die Islamische Widerstandsbewegung ist eine militante Gruppe, die den Gazastreifen regiert, eine 25 Meilen lange, dicht besiedelte Enklave mit mehr als 2,1 Millionen Einwohnern. Die Hamas entstand 1987 als Ableger der Muslimbruderschaft während der ersten palästinensischen Intifada (Aufstand) gegen die israelische Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlandes. Sie wurde von Scheich Ahmed Jassin, einem palästinensischen Geistlichen, gegründet. Ihr militärischer Flügel, die Izzedine al-Qassam-Brigaden, wurde um 1991 gegründet.

Im Gegensatz zur Palästinensischen Autonomiebehörde erkennt die Hamas die Existenz Israels nicht an und setzt sich dafür ein, es durch bewaffneten Kampf durch einen palästinensischen Staat zu ersetzen, der sich vom Mittelmeer bis zum Jordan erstreckt.

Hamas: vom Iran unterstützte Terror-Organisation

Im Oktober 1997 stuften die Vereinigten Staaten die Hamas als terroristische Organisation ein. Die vom Iran unterstützte Gruppe hat Israel mit Sprengstoff und Raketen sowie mit Selbstmordattentaten und Entführungen angegriffen. Die Hamas gewann 2006 die Wahlen im Gazastreifen und besiegte die Fatah, die wichtigste palästinensische Partei, die noch immer das Westjordanland kontrolliert.

Israel hat im Laufe der Jahre immer wieder Anführer der Hamas ins Visier genommen. Im Jahr 1997 überlebte Khaled Meshal, ein Spitzenfunktionär, einen Mordanschlag des Mossad, des israelischen Geheimdienstes, der ihn in Amman, Jordanien, vergiftete. Meshal wurde gerettet, nachdem Jordanien die israelischen Agenten festgenommen hatte und Präsident Bill Clinton Israel drängte, das Gegengift auszuhändigen.



Israel ermordete Jassin und ein weiteres Gründungsmitglied, Abdel Aziz Rantisi, im Jahr 2004 und tötete den Militärchef der Hamas, Ahmed Jabari, im November 2012.



Warum hat die Hamas Israel jetzt angegriffen?

Ein Wohnblock in Tel Aviv, der bei einem Raketenangriff auf Israel aus dem Gazastreifen beschädigt wurde. © Andrei Shirokov/Imago

Der koordinierte Angriff der Hamas überraschte Israel. Er kommt aber nach Monaten zunehmender Spannungen wegen der Gewalt an der Al-Aqsa-Moschee - einer heiligen muslimischen Stätte im Herzen Jerusalems, die sich an der gleichen Stelle wie der von Juden verehrte Tempelberg befindet - sowie wegen der strafenden Blockade und der Besetzung der Palästinenser. Die Anwesenheit von ehemaligen jüdischen Rassisten und Siedlerführern in der rechtsgerichteten Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu hat die Spannungen mit den Palästinensern weiter angeheizt und innerhalb Israels zu Streitigkeiten geführt, die den Eindruck von Schwäche entstehen ließen.

Im Mai 2021 erreichte die Wut der Palästinenser über die geplante Räumung von Familien aus einem palästinensischen Viertel in Ostjerusalem einen Siedepunkt, was zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und israelischen Streitkräften führte und die Hamas veranlasste, Raketen auf israelische Städte abzuschießen.



Zahlreiche Zusammenstöße im Vorfeld zum Krieg in Israel

In den Monaten vor dem Überraschungsangriff vom Samstag hatten die Zusammenstöße zwischen israelischen Streitkräften und Palästinensern, insbesondere im Westjordanland, zugenommen. Zwischen Januar und September wurden 227 Palästinenser von israelischen Streitkräften oder Siedlern getötet - mehr als im gesamten Jahr 2022, wie die Vereinten Nationen berichten. Die Zahl der israelischen Todesopfer belief sich vor der jüngsten Gewalt auf mindestens 29.



Im April stürmten israelische Streitkräfte während des muslimischen Fastenmonats Ramadan die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem und gingen gewaltsam gegen Gläubige, darunter Frauen und ältere Menschen, vor, und letzte Woche bewachte die israelische Polizei eine Gruppe von Siedlern, die durch das Gebiet marschierten. Sowohl die Muslime als auch die Juden, die die Moschee als Tempelberg bezeichnen, betrachten die Stätte als eine der heiligsten Stätten ihres jeweiligen Glaubens.



Im Mai brach ein fünftägiger Konflikt zwischen Israel und dem Islamischen Dschihad, einer anderen bewaffneten palästinensischen Gruppierung, aus, bei dem mindestens 33 Menschen in Gaza und zwei in Israel getötet wurden.



Im Laufe des Sommers kam es zu Zusammenstößen zwischen militanten Palästinensern im Westjordanland und israelischen Streitkräften oder jüdischen Siedlern. Im Juni wurden vier Israelis getötet, nachdem zwei Hamas-Bewaffnete das Feuer auf ein Hummus-Restaurant außerhalb einer israelischen Siedlung eröffnet hatten. Wenige Tage später führte Israel seine umfangreichste Militäroperation seit zwei Jahrzehnten im Westjordanland durch, als es die Stadt Dschenin mit rund 1.000 Soldaten stürmte, die durch Drohnenangriffe unterstützt wurden. Die Operation, die Israel als „Terrorismusbekämpfung“ bezeichnete, konzentrierte sich auf das verarmte Flüchtlingslager Jenin, das als Zentrum bewaffneter Gruppierungen bekannt ist, von denen viele Verbindungen zur Hamas und zum Islamischen Dschihad haben.



Hamas schmuggelt Sprengstoff in den Gaza-Streifen

Die Spannungen im Gazastreifen hätten im September beinahe zu einem Übergreifen geführt, nachdem israelische Agenten in einer Jeanslieferung Sprengstoff gefunden und alle Exporte aus der Enklave eingestellt hatten. Daraufhin hielt die Hamas Feldübungen ab, bei denen sie auch den Abschuss von Raketen übte, und erlaubte den Palästinensern, am Grenzzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen zu protestieren.



Auch wenn Netanjahus Regierung mit der Gewalt zu kämpfen hat, sind seit dem Frühjahr regelmäßig Hunderttausende Israelis auf die Straße gegangen, um gegen die von seiner rechtsgerichteten Koalition betriebene Politik zu demonstrieren. Einige Analysten vermuten, dass die israelische Unachtsamkeit in Bezug auf die nationale Sicherheit und die Aktivitäten im Gazastreifen zu dem geführt hat, was allgemein als massives Versagen der Geheimdienste dargestellt wird.



In Anrufen an die Führer der Hamas und der Islamischen Republik, einer weiteren islamistischen Gruppe im Gazastreifen, sagte der iranische Präsident Ibraham Raisi am Sonntag laut iranischen Medienberichten, dass „Israel im Niedergang begriffen ist“.



In Kommentaren nach den Anschlägen haben iranische Beamte arabische Länder, die versuchen, ihre Beziehungen zu Israel zu normalisieren, ausdrücklich gewarnt. In einer offensichtlichen Anspielung auf Saudi-Arabien warnte Ali Akbar Velayati, ein ranghoher außenpolitischer Berater des Obersten Führers Ali Khameini, laut der iranischen Nachrichtenagentur Mehr „bestimmte Regierungen in der Region, eine Lehre aus dem Schicksal der Länder zu ziehen, die den Weg der [Normalisierung] beschritten haben“. In einem Gespräch mit dem syrischen Außenminister warnte Velayati dem Bericht zufolge auch vor einer Beteiligung an dem von der Regierung Biden vorgeschlagenen wirtschaftlichen Eisenbahn- und Seekorridor, der sich durch die Länder des Persischen Golfs von Indien nach Europa erstreckt.



Hamas-Verbündeter Hisbollah schaltet sich ein

Am Sonntag erklärte die Hisbollah, die islamistische militante Gruppe im Libanon und eine der wichtigsten politischen Parteien, sie habe israelische Ziele in den Shebaa-Farmen, einem umstrittenen Gebiet an der Grenze, „in Solidarität“ mit der Hamas angegriffen, was Israel zu Vergeltungsmaßnahmen veranlasste. Die Gruppe erklärte zwar nicht, dass sie sich formell dem Kampf anschließe, aber ihre Unterstützungsbotschaft erhöhte die Wahrscheinlichkeit eines größeren regionalen Konflikts.



Die Hisbollah wird seit langem als gefährlicherer Gegner Israels angesehen als die Hamas, da sie über ausgefeiltere Waffen verfügt und engere Verbindungen zum Iran pflegt.



Unsere Herzen sind mit euch. Unser Verstand ist mit euch. Unsere Seelen sind mit euch. Unsere Geschichte, unsere Waffen und unsere Raketen sind mit euch.

„Unsere Herzen sind mit euch. Unser Verstand ist mit euch. Unsere Seelen sind mit euch. Unsere Geschichte, unsere Waffen und unsere Raketen sind mit euch“, sagte der ranghöchste Hisbollah-Funktionär Hashem Safieddine am Sonntag bei einer Kundgebung in Beirut in Bezug auf die Hamas.



Israel bittet USA um Zusammenarbeit

Während palästinensische Gruppierungen in den letzten Jahren libanesisches Territorium nutzten, um Israel anzugreifen, hatte das Verhalten der Hisbollah darauf hingedeutet, dass sie eine Eskalation vermeiden wollte, und die Angriffe waren in der Regel begrenzt und zielten oft auf unbewohnte Gebiete. Die Feuergefechte vom Sonntag und die öffentlichen Äußerungen deuten jedoch darauf hin, dass die Hisbollah nicht die Absicht hat, sich aus der Affäre zu ziehen.



Israel bat die Vereinigten Staaten um Zusammenarbeit beim Austausch von Informationen über den Südlibanon, wie Beamte gegenüber der Washington Post erklärten.

