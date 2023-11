So kämpft Israel in Gaza: Bulldozer und Panzer bahnen Weg zu den „Nestern“ der Hamas

Von: Bettina Menzel

Die israelischen Streitkräfte mit Panzern und gepanzerte Bulldozer und Mannschaftstransportern am 18. Oktober 2023 nahe der Grenze zum Gazastreifen (Symbolbild). © IMAGO/Jim Hollander / UPI Photo

Israel verstärkt seine Bodenoffensive. Dabei spielen neben Panzern auch Bulldozer eine wichtige Rolle. Die Caterpillar-Modelle bahnen sich den Weg zu den Terrorzellen oder zerstören Tunnel.

Gaza – Nach dem brutalen Terrorangriff der Hamas sind nun erstmals seit einem Jahrzehnt wieder israelische Panzer im Gazastreifen im Einsatz. Auch mit gepanzerten Bulldozern rücken die Streitkräfte derzeit zu den Terrorzellen vor, hieß es. Am vergangenen Sonntag hatte der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu die „zweite Phase“ des Krieges in Israel eingeläutet.

Krieg in Israel: Streitkräfte rücken mit Panzern und Bulldozern vor

Beim kaltblütigen Überfall am 7. Oktober töteten Hamas-Terroristen 1400 Menschen und verschleppten mindestens 230 Zivilisten. Ziel der Bodenoffensive ist es, die militärischen Fähigkeiten und das Tunnelsystem der islamistischen Palästinenserorganisation zu zerstören, die Hamas-Herrschaft zu beenden sowie die mindestens 230 Geiseln zurück nach Hause zu bringen. Im Norden des Gazastreifens sind israelische Streitkräfte (IDF) nun in der Bodenoffensive im Einsatz. Im Häuserkampf sollen die „Terroristen im Nahkampf“ eliminiert werden, hieß es.

Die Stadt Gaza sei israelischen Angaben zufolge bereits eingekesselt. Auch Panzer und gepanzerte Bulldozer rückten dort Bildern der israelischen Armee zufolge vor, um den Belagerungsring um die Stadt Gaza enger zu ziehen. Die Bulldozer sollen zunächst die Zugangswege öffnen und Hindernisse sowie Sprengstoffe beseitigen, hieß es im Newsletter der IDF, die auch ein Video dazu teilten. Im Anschluss folgen die Panzer mit den Infanteristen an Board. Eine ähnliche Taktik hätten auch die Briten im Zweiten Weltkrieg bei der Schlacht um die Normandie verwendet.

Israel mit D9R in Bodenoffensive – der Bulldozer kam bereits im Jom-Kippur-Krieg zum Einsatz

Israel verwendet das Bulldozer-Modell D9R, eine gepanzerte Version des kommerziellen Baggers des Unternehmens Caterpillar. Das etwa 50 Tonnen schwere Gefährt trägt den Spitznamen „Doobie“ – auf Hebräisch bedeutet das Teddybär. So ungefährlich das klingt, ist es allerdings nicht: Der D9R lässt sich beispielsweise mit Granatwerfern oder Maschinengewehren ausstatten. Bereits während der Zweiten Intifada zwischen 2000 und 2005, im Sinai-Krieg, dem Sechs-Tage-Krieg 1967 sowie dem Jom-Kippur-Krieg im Jahr 1973 war der Bulldozer auf dem Schlachtfeld im Einsatz, wie Forbes berichtete.

Die D9R könnten laut der italienischen Zeitung Corriere Della Sera mithilfe ihrer Schaufeln Erdwälle errichten, die als Schutzschild dienen. Von diesen Stellungen würden die israelischen Truppen ihre Tätigkeiten dann vorsichtig ausweiten, hieß es. Wenn die Terroristen auf die Bulldozer schießen würden, ließen sich so die Stellungen der Hamas-Kämpfer herausfinden. Israel könnte dann Gegenschläge mit Flugzeugen oder mit Drohnen durchführen, so die Zeitung. „Unsere Streitkräfte gehen weiterhin gegen die Hamas-Führung und die Infrastruktur im nördlichen Gazastreifen vor“, hieß es auf dem X-Kanal (vormals Twitter) der IDF am Sonntag, auf dem geteilten Bild war einer der Bulldozer zu sehen.

Terror der Hamas: Diese Rolle spielen die Bulldozer bei der Zerstörung der Tunnel

Die Zerstörung des Tunnelsystems der Hamas ist eines der erklärten Ziele der IDF. Dafür kommen verschiedenste Waffen zum Einsatz. Darunter Munition, die auch bis zu 30 Meter tief im Boden eine Wirkung erzielen kann oder sogenannte Schwammbomben. Dabei handelt es sich um Sprengstoffe, die in das Innere der Tunnel eingebracht, dort aufschäumen und aushärten und so das Tunnelsystem verstopfen. Doch auch die Bulldozer sollen bei der Zerstörung der Tunnel eine Rolle spielen, indem sie die Gänge unter der Erde zum Einsturz bringen, wie derTagesspiegel berichtete.

Israelischen Angaben zufolge habe man seit Beginn des Krieges bereits 12.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen und zehn Bataillons- oder Brigadekommandeure der Hamas ausgeschaltet. „Dies sind taktische Führer der Hamas, die Operationen gegen unsere Streitkräfte leiten“, so die IDF in einem Statement vom Samstag. Zudem seien die zehn Getöteten die Drahtzieher der Planung des Massakers vom 7. Oktober gewesen.

Hamas meldet fast 10.000 Todesopfer im Gazastreifen

Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden seit Kriegsbeginn vor rund einem Monat mehr als 9480 Menschen in dem Palästinensergebiet durch israelische Bombardierungen getötet, die meisten Frauen und Kinder. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig verifizieren. Fest steht aber, dass die Terrororganisation zivile Opfer auch unter den Palästinensern in Kauf nimmt. Lieber würden er und sein Volk als „Märtyrer“ sterben, als der Demütigung durch den Feind nachzugeben, hatte Hamas-Chef Jahia Sinwar vor rund fünf Jahren gesagt.

Der Terrororganisation geht es dabei um die Zerstörung Israels. Wie die US-Kriegsexperten des Institute for the Study of War am Samstag berichteten, gelang es den IDF zuletzt eine Hamas-Karte zu erbeuten. Die Pläne deuten darauf hin, dass die Hauptverteidigungslinie der Terrororganisation im Zentrum von Gaza-Stadt liegen könnte (bme mit AFP).