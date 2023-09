Kiffer-Paradies Thailand vor unsicheren Zeiten: Neue Regierung plant Cannabis-Aus

Von: Sven Hauberg

Auf Bangkoks berühmter Khao San Road demonstriert im vergangenen Jahr eine Frau für die Legalisierung von Cannabis. Wenig später wird ein entsprechendes Gesetz erlassen. © Peerapon Boonyakiat/Imago

Seit vergangenem Jahr kann fast jeder in Thailand ungestraft zum Joint greifen. Doch schon bald könnte es sich ausgekifft haben.

Als an diesem Montag eine Gruppe chinesischer Touristen am Flughafen von Bangkok landete, bereitete die Regierung den Gästen einen ganz besonderen Empfang: Thailands neuer Premierminister Srettha Thavisin höchstpersönlich nahm die Gruppe aus Shanghai in Empfang, schüttelte Hände, posierte für Selfies. Vor der Pandemie waren Touristen aus China die wichtigste Einnahmequelle für Thailands Tourismusindustrie, und damit das auch in Zukunft wieder so ist, benötigen Chinesen fortan kein Visum mehr für das südostasiatische Urlaubsparadies. „Wir sind zuversichtlich, dass diese Politik die Wirtschaft ankurbeln wird“, sagte Srettha.

Nur ein paar Tage zuvor hatte er angekündigt, ein anderes Projekt, das Schätzungen zufolge jährlich rund eine Milliarde Euro in die Wirtschaft des Landes spült, wieder beerdigen zu wollen: Sretthas Regierung will dem kaum regulierten Konsum von Cannabis ein Ende bereiten. Die aktuelle Gesetzeslage müsse „korrigiert“ und die entsprechenden Paragrafen neu geschrieben werden, sagte Sretta kürzlich in einem Interview mit Bloomberg.

Thailand plant neues Cannabis-Gesetz

Es wäre eine erneute Kehrtwende, nur ein gutes Jahr nachdem Thailand als erstes Land in Asien seiner Bevölkerung (und vielen Millionen Touristen) den Griff zu Joint und Haschkeksen weitgehend erlaubt hatte. Bis Mitte letzten Jahres noch wurden Kiffer und Dealer in Thailand mit ebenso drakonischen Strafen belegt wie in vielen anderen Teilen Asiens, wo Menschen bisweilen hingerichtet werden, wenn sie mit kleinsten Mengen Gras erwischt werden. Im vergangenen Jahr dann die 180-Grad-Wende: Auf einmal legalisierte die Regierung in Bangkok den Besitz, Anbau, Vertrieb, Konsum und Verkauf von Cannabis. Einschränkungen gibt es seitdem lediglich beim Kundenkreis (schwangeren und stillenden Frauen sowie Menschen unter 20 Jahren ist der Konsum verboten), außerdem muss der THC-Gehalt unter 0,2 Prozent liegen.

In Bangkok und vielen anderen Orten in Thailand schossen seitdem die Kifferläden wie Pilze aus dem Boden. Fast 6000 Ausgabestellen gibt es derzeit im ganzen Land, rund ein Viertel davon in der Hauptstadt, viele weitere in Touristenregionen wie Pattaya und Phuket. Sie alle sehen nun unsicheren Zeiten entgegen. Dabei hatte sich der Wandel abgezeichnet.

Sretthas Pheu-Thai-Partei war im Mai mit einem harten Anti-Drogen-Kurs zu den Parlamentswahlen angetreten, landete allerdings nur auf dem zweiten Platz. Klarer Sieger der Wahl war die fortschrittliche Move-Forward-Partei, der es in den Monaten nach der Wahl jedoch nicht gelang, ein Bündnis gegen die mächtigen Militärs und Royalisten zu schmieden. Auch sie wollte die Drogengesetze verschärfen. Seit gut einem Monat regiert nun der Immobilienmogul Srettha, zusammen mit zehn weiteren Parteien, darunter jener, die den Kampf für eine Cannabis-Legalisierung einst angeführt hatte. Auch sie tritt jetzt für eine schärfere Regulierung ein.

Kiffen bald nur noch für „medizinische Zwecke“

Pheu Thai selbst geht auf eine Partei zurück, die einst Thailands umstrittener Ex-Premier Thaksin Shinawatra gegründet hatte. Thaksin hatte Anfang der Nullerjahre einen gnadenlosen „Krieg gegen die Drogen“ geführt, viele Tausend Dealer wurden damals ohne Gerichtsverfahren exekutiert. Nach einem Militärputsch und fast zwei Jahrzehnten im Exil kehrte Thaksin unlängst nach Thailand zurück. Obwohl er wegen alter Vorwürfe der Korruption und des Machtmissbrauchs sofort in Gewahrsam genommen wurde, zieht Thaksin im Hintergrund weiterhin die Fäden. Eine Rückkehr zu jenen dunklen Jahren, als sich auf den Straßen von Bangkok die Leichen der Drogendealer stapelten, wird es wohl dennoch nicht geben.

Nachdem Cannabis im vergangenen Jahr von einer Liste der Betäubungsmittel gestrichen worden war, versäumte es die Regierung, entsprechende Gesetze zu erlassen, um den Markt zu regulieren. Lediglich die erwähnten Einschränkungen wurden, gestrickt mit heißer Nadel, nachgelegt. Nun will Srettha den Konsum lediglich für „medizinische Zwecke“ freigeben, wie er im Bloomberg-Interview erklärte. Einer Nutzung als Freizeitvergnügen erteilte er eine Absage. „Drogenmissbrauch ist ein großes Problem für das Land, das nicht ausreichend angegangen wird“, sagte Srettha im Interview mit der thailändischen Nachrichtenseite The Standard.

Ein Ende der liberalen Cannabis-Politik wäre nicht nur für Thailands Kiffer und Coffeeshop-Betreiber eine herbe Enttäuschung. Auch viele Bauern müssten sich umorientieren: Sie hatten im vergangenen Jahr begonnen, auf einigen Feldern Cannabis-Pflanzen anzubauen. Angeblich lasse sich mit Gras pro Hektar 60-mal so viel verdienen wie mit Reis, berichteten thailändische Medien. Der Goldrausch könnte bald Geschichte sein.