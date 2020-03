Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) ist tot. Ministerpräsident Volker Bouffier hat sich zu möglichen Hintergründen geäußert.

Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) ist tot.

(CDU) ist tot. Der promovierte Jurist wurde als möglicher Nachfolger von Ministerpräsident Volker Bouffier ( CDU ) gehandelt.

( ) gehandelt. Politiker aller Parteien zeigten sich bestürzt.

Update von 20.30 Uhr: Der Tod von Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU), bei dem Ermittler aktuell von Selbstmord ausgehen, war auch Thema in der Tagesschau (ARD) von 20 Uhr. Moderatorin Judith Rakers live zugeschaltet war Ute Wellstein aus dem Studio in Frankfurt am Main. Sie erklärte, Volker Bouffiers Einschätzung zu Schäfers Gemütszustand in letzter Zeit (siehe Update 12.40 Uhr) gehe offenbar auf einen Abschiedsbrief Schäfers zurück: „Darin muss er diese Sorgen als einen Grund für seinen Suizid genannt haben.“

Für Menschen, die ihn kannten, sei das überraschend, fuhr sie fort. In den vergangenen Woche habe Schäfer mit seinen Kollegen „buchstäblich Tag und Nacht“ daran gearbeitet, für Hessens Wirtschaft einen Milliarden-Schutzschirm wegen der Corona-Krise zu schmieden, und geäußert, dass er die Bewältigung dieser Krise als eine „Jahrhundertaufgabe“ sehe.

Bouffier: Schäfer von Sorgen um Corona-Folgen „erdrückt“

Update vom 29. März 2020, 12.40 Uhr: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier äußerte sich in einer Video-Schalte zum Tod von Thomas Schäfer: „Gerade ihn hätten wir in einer solch schweren Zeit gebraucht. Die größte Herausforderung unseres Landes, sie benötigt Besonnenheit und Tatkraft. Für beides stand Dr. Thomas Schäfer“, erklärte Bouffier. Schäfer habe Tag und Nacht daran gearbeitet, die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Krise zu bewältigen.

„Wir müssen heute davon ausgehen, dass er sich große Sorgen machte, große Sorgen gerade darum, ob es gelingen könne, die riesigen Erwartungen in der Bevölkerung, insbesondere der finanziellen Hilfen, zu erfüllen. Ich muss davon ausgehen, dass ihn diese Sorgen erdrückt haben.“ Schäfer fand laut Bouffier offensichtlich keinen anderen Ausweg mehr. „Er war verzweifelt und ging von uns. Das erschüttert uns, das erschüttert mich. Ich denke in dieser Stunde ganz besonders an seine Familie“.

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000.Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de/.

Hessischer Finanzminister Thomas Schäfer ist tot

Erstmeldung vom 28. März 2020:

Wiesbaden - Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) ist tot. Das teilten die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und das Polizeipräsidium Westhessen am Samstagabend mit. Nach Polizeiangaben wurde die Leiche des 54-Jährigen in Hochheim im Main-Taunus-Kreis an einer ICE-Strecke entdeckt. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler von einem Freitod aus. Der CDU-Politiker starb im Alter von 54 Jahren.

Der promovierte Jurist wurde als möglicher Nachfolger von Ministerpräsident V olker Bouffier*(CDU) gehandelt, sollte dieser bei den Landtagswahlen 2023 nicht wieder antreten.

Wiesbaden: Hessischer Finanzminister Thomas Schäfer tot

Bouffier zeigte sich am Abend in einer Erklärung „fassungslos und geschockt“ angesichts des Tods von Schäfer. Er sprach den Angehörigen sein „aufrichtiges Beileid“ aus. Schäfer war seit August 2010 hessischer Finanzminister. Er war Mitbegründer der Stiftung Leben mit Krebs.

Wir sind fassungslos. Die CDU Hessen trauert um Dr. Thomas Schäfer. Mit Bestürzung haben wir die Nachricht seines plötzlichen und unerwarteten Todes vernommen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen. pic.twitter.com/G7WAj8znTN — CDU Hessen (@cdu_hessen) March 28, 2020

Wie die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und die Polizei am Samstagabend mitteilte, war am Samstag gegen 10.20 Uhr eine leblose Person an der Bahnstrecke bei Hochheim gemeldet worden. Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um die Leiche von Schäfer handelte. „Aufgrund der Gesamtumstände, der umfangreichen Tatortarbeit, der Befragung zahlreicher Zeugen, der Auffindesituation vor Ort sowie technischer und kriminalwissenschaftlicher Auswertungen und Untersuchungen“, wie es hieß, gehen die Ermittler von einem Suizid aus.

Hessischer Finanzminister Thomas Schäfer tot - Opposition trauert

Auch die Oppositionsparteien im Hessischen Landtag zeigten sich tief erschüttert. Die SPD-Fraktionsvorsitzende und SPD-Landeschefin Nancy Faeser schrieb auf Twitter. „Ich bin fassungslos und tief bestürzt über den Tod von Finanzminister Dr. Thomas Schäfer.“ Die Linksfraktion im Hessischen Landtag schrieb in einem Tweet: „Der Tod von Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer lässt uns mit Entsetzen und geschockt zurück.“

dpa/afp

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes