Krieg in Israel: Verletzte nach Raketen-Angriffen auf Tel Aviv

Von: Nail Akkoyun

Zwei Frauen werden in Tel Aviv durch Raketensplitter verletzt. Die Armee tötet mehrere Hamas-Terroristen in Gaza. Der News-Ticker zum Krieg in Israel.

Update vom 10. November, 14.12 Uhr: In Tel Aviv wurden zwei Frauen durch Raketensplitter verletzt. Eine Frau wurde mittelschwer und eine weitere Frau leicht verwundet. Auch in der zentral-israelischen Stadt Rishon LeZion wurden Raketentrümmer gefunden.

Update vom 10. November, 13.32 Uhr: Die Organisation Ärzte ohne Grenzen (Médecins Sans Frontières, MSF) teilte am Donnerstag mit, dass sie „eine dramatische Zunahme der Gewalt seitens der israelischen Streitkräfte in Jenin im Westjordanland“ beobachte. „Heute gab es einen Anstieg der Gewalt, mit weit verbreiteten Bombenangriffen und Schießereien“, hieß es in der Erklärung der Organisation.

Ärzte ohne Grenzen berichtete, dass israelische Militärfahrzeuge Rettungswagen daran hinderten, Gesundheitseinrichtungen zu erreichen und Krankenhäuser zu betreten. Die Teams seien gezwungen gewesen, Patienten an weiter entfernte Krankenhäuser zu überweisen, hieß es in der Erklärung. „Krankenhäuser sind keine Ziele und müssen sichere Orte bleiben“, betonte MSF. Sie rief das israelische Militär auf, den Beschuss von Krankenhäusern einzustellen. „Die medizinische Versorgung darf nicht behindert werden.“

Israelische Soldaten im Einsatz in Jerusalem. Die Armee setzt ihre Bodenoffensive im Gazastreifen fort. Tel Aviv wird erneut von Raketen attackiert. © IMAGO/saeedqaq

Die israelische Armee tötet mehrere Hamas-Terroristen und verkündet einen neuen Evakuierungskorridor

Update vom 10. November, 12.15 Uhr: Die israelischen Streitkräfte haben einen Evakuierungskorridor in Richtung des südlichen Gazastreifens geöffnet. Dies teilte die israelische Militärbehörde Cogat mit, die für die Regierungspolitik in den besetzten Palästinensergebieten zuständig ist. Der Korridor soll sieben Stunden lang, von 8 bis 15 Uhr deutsche Zeit, geöffnet bleiben. Nach Angaben der Cogat nutzen bereits Zehntausende von Zivilpersonen den Korridor, um in den Süden des Gazastreifens zu gelangen.

Schlag gegen die Hamas: Viele Terroristen getötet, schwere Waffen beschlagnahmt

Update vom 10. November, 11.28 Uhr: Der Nahostkonflikt kann nach den Worten des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, Volker Türk, nur durch ein Ende der israelischen Besatzung palästinensischer Gebiete beendet werden. Das Recht der palästinensischen Menschen auf Selbstbestimmung müsse respektiert werden, sagte Türk am Freitag in Amman in Jordanien: „Damit die Gewalt beendet wird, muss die Besatzung beendet werden.“ Er rief alle Länder der Welt auf, die nötigen Anstrengungen für einen dauerhaften Frieden für alle Palästinenser und Israelis zu unternehmen. Der Teufelskreis der Gewalt müsse durchbrochen werden. „Wir haben in der Geschichte immer wieder gesehen, dass Extremismus nur zu weiterem Extremismus führt“, sagte Türk.

Update vom 10. November, 10.05 Uhr: Israels Armee hat, eigenen Angaben zufolge, erneut mutmaßliche Terroristen im Gazastreifen getötet. Darunter seien auch am Massaker in Israel beteiligte Personen, teilte das Militär am Freitag mit. Sie seien am Donnerstag getötet worden. In der Nacht auf Freitag attackierten israelische Soldaten den Angaben zufolge außerdem 19 weitere mutmaßliche Terroristen, die demnach einen Angriff auf sie planten. Sie hätten auch mehrere Waffen wie Raketenwerfer getroffen oder beschlagnahmt.

Biden spricht sich für mehr Hilfelieferungen für den Gazastreifen aus

Update vom 10. November, 8.45 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat sich für die Lieferung von deutlich mehr Hilfsgütern in den Gazastreifen ausgesprochen. „Vor zwei Tagen waren es 96 Lastwagen mit Hilfsgütern und gestern 106 Lastwagen. Aber wir brauchen mehr, und zwar bald. Unser Ziel sind mindestens 150 pro Tag, jeden Tag“, schrieb er auf der Plattform X (vormals Twitter). „Wir tun auch alles in unserer Macht Stehende, um die humanitären Hilfslieferungen und -leistungen zu erhöhen.“

Biden sagte weiter, es werde „ab heute“ zwei humanitäre Passagen geben, die es den Menschen ermöglichen sollen, aus den Kampfgebieten im Norden des abgesperrten Küstenstreifens zu fliehen. Mit Blick auf die angestrebten humanitären Pausen fügte der Regierungschef hinzu, diese würden dazu beitragen, die Zivilbevölkerung in sicherere Gebiete zu bringen. „Sie sind ein Schritt in die richtige Richtung“, so der Demokrat.

Update vom 10. November, 7.40 Uhr: Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte geben bekannt, dass am gestrigen Donnerstag bei Kämpfen gegen die Hamas im nördlichen Gazastreifen ein Soldat getötet wurde. Mit seinem Tod erhöht sich die Zahl der getöteten Soldaten im Rahmen der israelischen Bodenoperation laut der Times of Israel auf 36.

Israel greift Syrien an: Reaktion nach Drohnenangriff auf Schule

Erstmeldung: Tel Aviv/Gaza – Als Reaktion auf einen Drohnenangriff auf ein Schulgebäude in der südisraelischen Stadt Eilat hat die israelische Armee eigenen Angaben zufolge ein Ziel in Syrien angegriffen. Die Armee habe die Organisation, die den Angriff durchgeführt habe, getroffen, teilte das Militär am Freitag auf X (vormals Twitter) mit. Die Armee mache Syrien „für jede terroristische Aktivität, die von seinem Territorium ausgeht, voll verantwortlich“.

Am Donnerstag war eine Schule durch eine Drohne beschädigt worden. Die Herkunft der Drohne sowie der Vorfall insgesamt würden überprüft, hatte es zunächst geheißen. Berichte über Verletzte gab es nicht. Wenige Stunden zuvor hatten die israelischen Streitkräfte erstmals ihr neues Raketenabwehrsystem Arrow 3 erfolgreich eingesetzt.

Im Bereich des Roten Meeres sei ein auf Israel abgefeuertes Objekt abgefangen worden, teilte das israelische Verteidigungsministerium mit. Zuvor hatten die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen mitgeteilt, Israel mit Raketen angegriffen zu haben. Ob es sich bei dem mit dem System Arrow 3 abgefangenen Flugkörper um eine Rakete der Huthi-Rebellen handelte, war zunächst unklar. „Die Arrow-Rakete hat eine Bedrohung abgefangen, die weit weg vom Staat Israel unterwegs war“, sagte Militärsprecher Daniel Hagari. „Wir haben eine Boden-Boden-Rakete abgefangen, die in unsere Richtung abgeschossen wurde.“

Israel stimmt vierstündiger Feuerpause zu – Waffenstillstand bleibt vorerst ausgeschlossen

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu will Zivilpersonen derweil weiter eine sichere Flucht aus dem Kampfgebiet im abgeriegelten Gazastreifens gewähren. „Die Kämpfe gegen die Hamas, die Hamas-Terroristen, gehen weiter, aber wir wollen an bestimmten Orten für einen bestimmten Zeitraum, ein paar Stunden hier, ein paar Stunden dort, eine sichere Passage von Zivilisten aus der Kampfzone ermöglichen. Und das machen wir auch“, sagte er dem US-Sender Fox News. Zuvor hatte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, in Washington mitgeteilt, Israel habe täglichen, vierstündigen humanitären Pausen im nördlichen Teil des Gazastreifens zugestimmt.

Ein ranghoher Beamter der israelischen Regierung bestätigte der Times of Israel eigenen Angaben zufolge ebenfalls, dass die israelische Regierung „humanitären Pausen“ zugestimmt habe. Demnach sollen die „taktischen, lokalen“ Pausen der Bevölkerung des Gazastreifens die Möglichkeit geben, vom Norden in den Süden des Gazastreifens zu fliehen, weg von den am stärksten umkämpften Gebieten.

Netanjahu betonte in dem Interview jedoch erneut, dass Israel einem Waffenstillstand nicht zugestimmt habe. „Ein Waffenstillstand mit der Hamas bedeutet eine Kapitulation vor der Hamas“, sagte er. „Es wird also keinen Waffenstillstand ohne die Freilassung der israelischen Geiseln geben“, fügte der Ministerpräsident hinzu. (red mit Agenturen)