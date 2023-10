Baerbock lehnt sofortigen Waffenstillstand ab – erste Bodentruppen in Gaza aktiv

Von: Christian Stör, Mark Stoffers

Im Krieg in Nahost rückt die Bodenoffensive der israelischen Armee näher. Es kommt zu ersten Gefechten. Die Israel-News im Ticker.

Tote und Verletzte: Zahl der Opfer im Israel-Gaza-Krieg steigt

und Zahl der Opfer im Israel-Gaza-Krieg steigt Bombardement in Gaza : Israel setzt Luftangriffe im Gazastreifen fort

in : Israel setzt Luftangriffe im Gazastreifen fort Luftaufnahmen veröffentlicht: Raketenstellungen der Hamas angeblich in zivilem Umfeld

Update vom 23. Oktober, 14.21 Uhr: Laut einer unabhängig nicht verifizierbaren Erklärung der Hamas ist allen Krankenhäusern in Gaza der Treibstoff ausgegangen, wie Sky News berichtet. Das Auswärtige Amt hatte zuvor darauf gedrungen, neben Nahrung und Medikamenten auch Treibstoff in den Gazastreifen zu liefern. „Es geht darum, dass Krankenhäuser weiter betrieben werden können“, sagte ein Sprecher.

Israel hat Vorbehalte gegen eine solche Lieferung. Die Bundesregierung hatte wie die UN betont, man könne sicherstellen, dass humanitäre Hilfsgüter nicht in falsche Hände geraten.

Waffenstillstand im Israel-Krieg gegen die Hamas: Baerbock lehnt EU-Forderung auf sofortige Waffenruhe ab

Update vom 23. Oktober, 13.54 Uhr: Deutschland lehnt offenbar Forderungen der EU nach einem Waffenstillstand zu humanitären Zwecken für den Gazastreifen ab. Die Bekämpfung des Terrorismus sei essenziell, erklärte Außenministerin Annalena Baerbock am Montag bei einem Treffen mit Amtskollegen in Luxemburg. Man sehe, dass weiterhin massiv Raketenangriffe auf Israel getätigt würden.

„Es wird nur Frieden und Sicherheit für Israel und die Palästinenserinnen und Palästinenser geben“, so Baerbock, „wenn der Terrorismus bekämpft wird.“

Israel-Krieg aktuell: EU ruft zu sofortiger Waffenruhe im Gazastreifen auf

Zuvor hatte unter anderem UN-Generalsekretär António Guterres zu einem sofortigen Waffenstillstand zu humanitären Zwecken aufgerufen. Seitdem wird auch in der EU offen darüber diskutiert, ob man sich dieser Forderung anschließen sollte. Regierungspolitiker aus Ländern wie Spanien, Belgien, den Niederlande und Irland haben sich zuletzt klar in diese Richtung positioniert.

Bewertung der aktuellen Lage im Israel-Krieg: Verteidigungsminister trifft sich mit Militärs und Geheimdiensten

Update vom 23. Oktober, 13.34 Uhr: Wie sein Büro mitteilt, hat Verteidigungsminister Yoav Gallant im Hauptquartier des Militärs in Tel Aviv eine Bewertung der aktuellen Lage im Israel-Krieg gegen die Hamas mit hochrangigen Sicherheits- und Verteidigungsbeamten vorgenommen.

An dem Treffen nahmen der Generalstabschef der IDF, Generalleutnant Herzi Halevi, der Leiter des Shin Bet, Ronen Bar, der Direktor des Mossad, David Barnea, der Generaldirektor des Verteidigungsministeriums und Generalmajor a.D. Eyal Zamir. Neben weiteren Militär- und Verteidigungsbeamten war auch der Generalmajor a.D. Nitzan Alon zugegen. Dieser leitet die Bemühungen des Geheimdienstes, die von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln zu finden.

News zum Israel-Krieg gegen die Hamas: Sprecher von Abbas äußert sich zu palästinensischen Verlusten

Update vom 23. Oktober, 13.20 Uhr: Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen ist nach Angaben eines Sprechers von Präsident Mahmud Abbas inzwischen auf mehr als 4700 gestiegen. Es seien zudem rund 15.000 Menschen verletzt worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Ein Bild aus der südlichen Stadt Sderot in Israel zeigt Rauch, der während eines israelischen Angriffs auf Gaza am 22. Oktober 2023 aufsteigt. © JACK GUEZ/afp

Derweil teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza, welches von der Hamas geführt wird, mit, dass die Zahl der seit dem 7. Oktober im Gazastreifen getöteten Menschen auf 5.087 gestiegen sei – ein Anstieg um 436 seit gestern. Darunter sollen sich 2.055 Kinder, 1.119 Frauen und 217 ältere Menschen befinden, heißt es weiter. Mehr als 15.273 Menschen sollen demnach verletzt worden sein. Unabhängig verifizieren lassen sich die Angaben bisher nicht. Es sei abermals daran erinnert, dass das Gesundheitsministerium, wie auch andere Regierungsbehörden im Gazastreifen, von der Hamas kontrolliert wird.

Israel-Krieg aktuell: Suche nach Beweisen für Anleitung von Chemiewaffen bei Hamas-Terroristen geht weiter

Update vom 23. Oktober, 12.58 Uhr: Das israelische Militär sucht noch immer nach Beweisen dafür, ob die Hamas-Kämpfer bei ihrem Sturm auf den Süden Israels am 7. Oktober über Material zur Herstellung chemischer Waffen verfügten. Zuvor hatte der israelische Staatspräsident Isaac Herzog in einem Exklusivinterview mit Sky News erklärt, dass die Hamas-Terroristen Anleitungen zur Herstellung solcher Chemiewaffen bei sich hatten.

Die israelischen Streitkräfte behaupten, sie hätten das Handbuch mitsamt Diagrammen bei der Leiche eines toten Kämpfers im Kibbuz Be‘eri gefunden. Bei einer Pressekonferenz mit dem Generalmajor der IDF, Michael Edelstein, kam die Frage zu den Äußerungen von Herrn Herzog auf.

Israel-Krieg aktuell: Hamas-Befehle „waren da, wie man tötet, wie viele man tötet“

Edelstein antwortete: „Zu den Fähigkeiten, nach denen Sie fragen, den Chemikalien … wir suchen noch nach Beweisen dafür, ob sie sie hatten oder nicht.“ Darüber hinaus fügte der Generalmajor hinzu: „Aber die Befehle waren da, wie unser Präsident Herzog gestern erwähnte, Befehle waren da, wie man tötet, wie viele man tötet, wie viele man als Geiseln nimmt.“

News im Israel-Krieg: IDF gibt Auskunft über Verhaftungen im Westjordanland

Update vom 23. Oktober, 12.39 Uhr: Nach Angaben der israelischen Verteidigungskräfte haben die Truppen seit Beginn des Krieges im Gazastreifen am 7. Oktober 800 gesuchte Palästinenser im gesamten Westjordanland festgenommen, darunter mehr als 500 Hamas-Mitglieder. Über Nacht wurden nach Angaben des Militärs 37 Hamas-Mitglieder verhaftet.

In den vergangenen zwei Wochen kam es im Westjordanland zu zahlreichen Zusammenstößen zwischen den Truppen der IDF und Palästinensern sowie zu mehreren versuchten Terroranschlägen, wie die Armee mitteilte. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Palästinensischen Autonomiebehörde wurden seit dem 7. Oktober mindestens 97 Palästinenser im Westjordanland durch israelische Streitkräfte und in einigen Fällen durch Siedler getötet. Das berichtet die Times of Israel.

Israel-Krieg aktuell: Iron-Dome-Rakete fängt „verdächtiges Ziel“ aus dem Libanon ab

Update vom 23. Oktober, 12.35 Uhr: Die israelischen Verteidigungskräfte haben nach eigenen Angaben eine Iron-Dome-Rakete auf ein „verdächtiges Ziel“ abgefeuert, das vom Libanon aus in den israelischen Luftraum eingedrungen war. Bei dem Ziel handelte es sich möglicherweise um eine Drohne, aber die Ermittlungen des Militärs dauern noch an.

Aufgrund des Raketenbeschusses wurde in einem offenen Gebiet ein Alarm ausgelöst, so die IDF weiter.

Update vom 23. Oktober, 12.32 Uhr: Raketensirenen ertönen in Beerscheba und in einigen Gemeinden in der Umgebung der südlichen Stadt. Es liegen keine unmittelbaren Berichte über Verletzungen oder Schäden vor, heißt vonseiten der Times of Israel.

Israel-Krieg aktuell: Luftwaffe hat „acht Terrorzellen“ im Libanon angegriffen

Update vom 23. Oktober, 11.57 Uhr: Nach Angaben des israelischen Militärsprechers Daniel Hagari hat die IDF in den letzten 24 Stunden „acht Terrorzellen“ im Libanon angegriffen. Sieben von ihnen wurden getroffen, bevor sie Panzerabwehrraketen und Raketen abfeuern konnten, sagte er. Hagari sagte auch, dass seit dem Ausbruch der Kämpfe an der Grenze Anfang des Monats 20 Hisbollah-Zellen getroffen worden seien.

Israel-Krieg aktuell: Hamas stellt Behauptungen zu israelischer Einheit in Gaza auf

Update vom 23. Oktober, 11.20 Uhr: Die Hamas behauptet, einige ihrer Terror-Kämpfer hätten sich ein Gefecht mit einer israelischen Einheit geliefert, die in den Gazastreifen eingedrungen sei und einen Teil ihrer Ausrüstung zerstört habe. Der bewaffnete Flügel der militanten Gruppe erklärte, die Infiltration habe östlich von Khan Younis im südlichen Gazastreifen stattgefunden. Unabhängig ließen sich diese Angaben bisher nicht verifizieren.

Israel bestätigte zuvor, dass es in der Region „begrenzte“ Bodenangriffe durchgeführt habe. „Kämpfer griffen die eindringenden Truppen an, zerstörten zwei Bulldozer und einen Panzer und zwangen die Truppen zum Rückzug, bevor sie sicher zur Basis zurückkehrten“, so der Hamas-Flügel in einer Erklärung. Israel reagierte bisher nicht auf diese Behauptung. Und auch von unabhängiger Seite konnte die Auseinandersetzung zwischen dem Militär und der Hamas bisher nicht bestätigt werden.

News zum Israel-Krieg: Luftangriffe fordern weitere Opfer

Update vom 23. Oktober, 11.20 Uhr: Bei aktuellen israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen sind nach Angaben der Hamas-Miliz mindestens 70 Menschen getötet worden. In der Nacht seien „mehr als 60 Menschen zu Märtyrern“ geworden, erklärte die Pressestelle der Hamas-Regierung zunächst. Später meldete sie zehn weitere Tote bei einem morgendlichen Angriff. Unabhängig konnten diese Zahlen bisher nicht bestätigt werden.

Krieg fordert Opfer: Aktuelle Zahl der Toten und Verletzten in Gaza und Israel steigt

Update vom 23. Oktober, 10.50 Uhr: Die von der Terrormiliz Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde hat mitgeteilt, dass in den vergangenen 24 Stunden etwa 400 Palästinenser durch israelische Luftangriffe auf Gaza getötet worden seien. Hier ein Überblick über die Toten und Verletzten im Israel-Gaza-Krieg seit dem 7. Oktober:

Gaza Israel Westjordanland Tote: 4651 Tote: 1.405 Tote: 95 Verletzte: 14.245 Verletzte: 5.431 Verletzte: 1.650

Update vom 23. Oktober, 10:29: Nach aktuellen Angaben des Militärs sind im Schutz der Nacht offenbar vereinzelte israelische Bodentrupps in den Gazastreifen vorgedrungen, um gegen palästinensische Kämpfer vorzugehen und die Hamas-Geiseln zu suchen. Die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen konzentrierten sich derweil weiter auf Ziele der Hamas.

Israel-Krieg aktuell: Zahl der Hamas-Geiseln höher als bisher erwartet

Update vom 23. Oktober, 10:26: Nach aktuellen Angaben der israelischen Armee beläuft sich die Zahl der bestätigten Geiseln, die sich in der Gewalt der Hamas befinden, inzwischen auf wohl 222. Das berichtet Sky News.

News im Israel-Krieg: Israel setzt schwere Luftangriffe fort – blutiger Häuserkampf in Gaza befürchtet

Erstmeldung vom 23. Oktober, 10:20: Gaza/Tel Aviv – Während Israels Militär seine Vorbereitung für eine Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen mit nochmals verstärkten Luftschlägen vorantreibt, gehen die diplomatischen Bemühungen um eine Deeskalation im Gaza-Israel-Krieg weiter. So beraten heute die Außenminister der EU darüber, wie ihre Staaten dazu beitragen können, eine Eskalation in Nahost zu verhindern.

Derweil hat die US-Regierung Israel geraten, die Bodenoffensive im Gazastreifen zu verschieben. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf mehrere US-amerikanische Beamte. Die USA erhoffen sich dadurch mehr Zeit, Geiseln zu befreien – aber auch mehr Zeit, um sich selbst auf Angriffe in der gesamten Region vorzubereiten, etwa durch vom Iran unterstützte Gruppen.

Israel setzt Luftangriffe im Gaza-Krieg fort

In der Nacht hat Israel sein Bombardement in Gaza weiter fortgesetzt. Eigenen Angaben zufolge hat die Armee mehr als 320 Militärziele im Gazastreifen angegriffen. Das Militär teilte mit, dass Tunnel, operative Hauptquartiere und Beobachtungsposten beschossen worden seien – Standorte, die die israelischen Streitkräfte gefährden könnten, die sich auf ein „Manöver“ im Streifen vorbereiteten. Damit spielte die Armee wahrscheinlich auf die seit langem spekulierte Bodenoffensive im Gazastreifen an.

Fachleute rechnen dabei mit einem bevorstehenden blutigen Häuserkampf zwischen der Armee und der Hamas. „Es wird viele Kollateralschäden geben“, sagte der Militärhistoriker Danny Orbach von der Hebräischen Universität Jerusalem. Gemeint sind Opfer unter der Zivilbevölkerung. Israels Militär hat deshalb die Bevölkerung im nördlichen Gazastreifen wiederholt aufgefordert, das Gebiet Richtung Süden zu verlassen – doch dort gibt es für die Vertriebenen keine Versorgung. Und Angriffe gibt es auch dort.

Israel veröffentlicht Luftaufnahmen: Hamas-Raketenstellungen angeblich in zivilem Umfeld

Das israelische Militär veröffentlichte in der Nacht zum Montag (23. Oktober) Luftaufnahmen, die zeigen sollen, wie die Hamas Raketenstellungen gegenüber einem UN-Gebäude, einer Moschee und Schulen postierte. „Die Hamas gefährdet unmittelbar die Menschen im Gazastreifen, Israelis und die internationale Gemeinschaft“, hieß es dort. (mit Agenturen)