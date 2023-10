Krieg in Nahost: Israel rückt verstärkt gegen Hamas vor – Beschuss im Norden von Gaza

Von: Christian Stör, Robert Wagner, Felix Busjaeger

Teilen

Israels Militär weitet seinen Kampf gegen die Hamas in Gaza aus. Heftige Kämpfe im Westjordanland. Die aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Update vom 30. Oktober, 06.00 Uhr: Drei Palästinenser sind laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa bei Razzien der israelischen Armee in der Stadt Dschenin im Westjordanland getötet worden. Etwa hundert Militärfahrzeuge sowie Bulldozer seien in die Stadt eingedrungen, heiße es. Laut The Times of Israel erklärten die Al-Kassam-Brigaden der Hamas, dass sie israelische Streitkräfte in der Stadt unter anderem mit Sprengsätzen bekämpften. Die israelische Armee machte dazu noch keine Angaben.

Israelische Panzer fahren entlang der israelischen Grenze zum Gazastreifen in Stellung. © Maya Alleruzzo/AP/dpa

Israel rückt verstärkt gegen Hamas vor

Update vom 30. Oktober, 05.30 Uhr: Während Israels Militär im Gazastreifen verstärkt mit Panzerverbänden und Kampfflugzeugen gegen die vorrückt, wird die humanitäre Lage für die Menschen dort immer furchtbarer. Obwohl Israel mit Nachdruck die noch im Norden des Gazastreifens verbliebenen Zivilisten, darunter Patienten in Krankenhäusern, aufrief, sich in den Süden in Sicherheit zu begeben, halten sich etwa beim Schifa-Krankenhaus nach TV-Berichten weiterhin Tausende von Menschen auf. Nach israelischer Darstellung dient das Krankenhaus auch als Hamas-Kommandozentrum.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Antijüdische Übergriffe in Dagestan

Update vom 29. Oktober, 21.18 Uhr: Aktuell gehen schockierende Bilder von einem Flughafen in der russischen Teilrepublik Dagestan um die Welt. In der Stadt Machatschkala stürmte ein propalästinensischer Mob, größtenteils aus jungen Männern bestehend, den Flughafenterminal, nachdem das Gerücht umgegangen war, dass in einer Maschine aus Tel Aviv jüdische Geflüchtete aus Israel sitzen. Teilweise stürmte der Mob auch das Flugfeld. Der Flugplatz wurde vorübergehend geschlossen, ankommende Flugzeuge auf andere Flughäfen umgeleitet, wie die staatliche Flugaufsicht Rosawiazija der Agentur Tass zufolge mitteilte.

Das Flugzeug landete auf einem Ausweichflughafen, doch laut Medienberichten kam es auch dort zu Unruhen. Die Passagiere wurden angewiesen, im Flugzeug zu bleiben, und die Bereitschaftspolizei wurde zum Unfallort gerufen, um sie zu schützen. Machatschkala gehört zu den Städten im Nordkaukasus, in denen Evakuierungsflüge für russische Staatsbürger aus Israel landen. Die Bevölkerung in diesem Gebiet Russlands ist mehrheitlich muslimisch geprägt.

Krieg in Israel: Zahl der nach Gaza verschleppten Geiseln ist auf 239 gestiegen

Update vom 29. Oktober, 20.14 Uhr: Nach Angaben der israelischen Armee ist die Zahl der Geiseln, die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden, auf 239 gestiegen. Armeesprecher Daniel Hagari sagte laut Times of Israel, das Militär habe bisher die Familien von 239 Geiseln entsprechend informiert. Die vier bisher frei gelassenen Geiseln sind in dieser Aufstellung nicht enthalten.

Hagari fügte hinzu, diese Zahl sei nicht endgültig, da laufend neue Informationen verarbeitet würden. „Das ist eine unfassbare Zahl. Unter den Geiseln sind ausländische Arbeiter, wir brauchen Zeit, um alle Familien zu erreichen.“ Es gebe derzeit 40 Menschen, deren Schicksal derzeit nicht bekannt ist.

Krieg in Israel: General geht von langer Dauer aus – Wirtschaft werde wieder hochfahren müssen

Update vom 29. Oktober, 19.59 Uhr: Der Chef des Heimatfrontkommandos der israelischen Armee, Generalmajor Rafi Milo, geht davon aus, dass der Krieg im Gazastreifen Monate dauern könnte und dass die Wirtschaft noch während der Kämpfe wieder hochgefahren werden muss. „Dieser Krieg wird lange dauern, Wochen oder Monate“, sagt Milo auf einer Pressekonferenz in der südlichen Stadt Aschkelon. Das Heimatfronkommando führe täglich Bewertungen der Lage durch, um zu entscheiden, ob die aktuellen Beschränkungen wieder aufgehoben werden können.

„Wir schauen uns die Fähigkeiten und Absichten der Feinde an“, sagte Milo. „Da es ein langer Krieg wird, wird der Alltag langsam [zur Normalität zurückkehren]. Die Wirtschaft muss wieder hochgefahren werden“, fügte er hinzu. Milo merkte auch an, dass im ganzen Land Soldaten des Heimatfrontkommandos stationiert seien, um den israelischen Zivilisten ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.

Krieg in Israel: Roter Halbmond in Gaza wirft Israel vor, Zivilisten bewusst zu gefährden

Update vom 29. Oktober, 19.08 Uhr: Der Rote Halbmond in Gaza wirft dem israelischen Militär vor, durch Luftangriffe auf sein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens Zivilisten zu gefährden. „Die israelische Armee feuert gezielt weiterhin Raketen direkt in der Nähe des Al-Quds-Krankenhauses ab, um medizinisches Personal, Vertriebene und Patienten zur Evakuierung des Krankenhauses zu zwingen“, heißt es in einer Erklärung der medizinischen Organisation. Diese Angriffe hätten dem Krankenhaus „erheblichen Schaden zugefügt“ und „Anwohner und Patienten der Erstickungsgefahr ausgesetzt“, heißt es in der Erklärung weiter. Im Krankenhaus sollen sich Terroristen der Hamas verschanzt haben, so das israelische Militär.

Krieg in Israel: USA und Großbritannien koordinieren ihre Bemühungen, eine Ausweitung zu verhindern

Update vom 29. Oktober, 17.45 Uhr: Die Außenminister der USA, Anthony Blinken, und Großbritannien, James Cleverly, haben gestern in einem Telefongespräch ihr Vorgehen in der aktuellen Nahost-Krise abgestimmt. Ziel sei es, das Engagement ihrer beiden Staaten besser aufeinander abzustimmen, um eine Ausweitung des Krieges in Israel zu verhindern.

Beide Spitzenpolitiker „bekräftigten Israels Recht auf Selbstverteidigung, besprachen ihr Engagement mit regionalen Partnern, um eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern und die Freilassung der Geiseln sicherzustellen“, heißt es in einer US-Mitteilung. „Sie bekräftigten die Notwendigkeit, die humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza aufrechtzuerhalten“, heißt es darin weiter.

Krieg in Israel: Bodentruppen töten zahlreiche Terroristen der Hamas

Update vom 29. Oktober, 16.59 Uhr: Nach Angaben der israelischen Streitkräfte haben die Soldaten bei Zusammenstößen im nördlichen Teil des Gazastreifens bisher mehrere palästinensische Terroristen getötet. Neben den getöteten Hamas-Kämpfern, die in der Nähe des Erez-Übergangs aus einem Tunnel hervorgekommen waren, wurden weitere bewaffnete Palästinenser bei anderen Gefechten in der Nähe getötet, berichtet die Times of Israel. Außerdem hätten die Bodentruppen die Luftwaffe angewiesen, Drohnenangriffe auf zwei Hamas-Verstecke durchzuführen, bei denen ebenfalls mehrere mutmaßliche Hamas-Mitglieder getötet wurden.

Update vom 29. Oktober, 16.09 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Standort der Hisbollah im Südlibanon zerstört, an dem ein weiterer Angriff mit Panzerabwehrraketen auf Israel vorbereiet worden sein soll. Der Angriff habe dem Gebiet um die nordisraelische Gemeinde Avivim gegolten, so die Armee. Seit Beginn des Krieges in Israel werden aus dem Südlibanon heraus immer wieder Raketen auf Israel abgefeuert.

Krieg in Israel: Hamas nutzt Tunnel, um israelische Soldaten zu überrumpeln

Update vom 29. Oktober, 15.13 Uhr: In der laufenden Bodenoffensive im nördlichen Gazastreifen haben es die israelischen Soldaten auch mit einem weit verzweigten Tunnelsystem zu tun, das die Hamas für Überraschungsangriffe einsetzt. Zu einem solchen ist es laut Times of Israel offenbar heute gekommen. Berichten zufolge soll eine größere Zahl bewaffneter Kämpfer der Hamas in der Nähe von Erez nahe der Grenze zu Israel aus einem Tunnel hervorgekommen sein und sich ein Feuergefecht mit israelischen Bodentruppen geliefert haben. Mehrere Hamas-Terroristen sollen getötet worden sein.

Zahlreiche Angriffe auf Ziele im Gazastreifen: Krieg in Israel ausgeweitet

Erstmeldung vom 29. Oktober: Tel Aviv – Der Krieg in Israel steht aktuell vor einer neuen Ausweitung. Nach Angaben der israelischen Armee wurden zuletzt die Kampfeinsätze im Gazastreifen massiv ausgeweitet. Hunderte Stellungen der islamistischen Hamas soll angegriffen worden sein. Im Verlauf der vergangenen Tage sollen insgesamt im Israel-Krieg über 450 Ziele in Gaza bombardiert worden sein.

Krieg in Israel in neuer Phase: Bodenoffensive im Gazastreifen wohl begonnen

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat die israelische Regierung eine großangelegte Bodenoffensive auf den Gazastreifen angekündigt. Über mehrere Tage hatte sich der Einsatz verzögert, inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass im Krieg in Israel eine neue Phase begonnen hat. ZDF-Korrespondent Bewerunge erklärte am Sonntag: Es mache keinen Sinn mehr, 24 Stunden nach den massiven Bodenoperationen um den heißen Brei herumzureden. „Das ist der Beginn einer Bodenoffensive, das ist DIE Bodenoffensive.“

Im Rahmen der jüngsten Einsätze im Israel-Krieg, die womöglich den Beginn der großen Bodenoffensive – die allgemein als gefährlich gilt – darstellen könnten, heißt es laut Berichten des israelischen Militärs, dass ein Offizier in der Nacht schwer verletzt worden sei. Im nördlichen Gazastreifen sei er von einer Mörsergranate getroffen worden. Ein weiterer israelischer Soldat sei bei einem Gefecht mit Terroristen ebenfalls im Norden verletzt worden. Beide würden im Krankenhaus behandelt, teilte Israels Militär weiter mit. (mit Agenturmaterial)