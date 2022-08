Putin bekräftigt: Komplette Einnahme des Donbass bleibt russisches Ziel

News-Ticker zum Ukraine-Krieg

Russlands Präsident stellt noch einmal klar, dass Russland im Ukraine-Krieg den Donbass komplett einnehmen will. Der News-Ticker am Montag, 15. August.

Putin gibt Ziele bekannt: Russland will Donbass komplett einnehmen

Russland will Donbass komplett einnehmen

Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 22.30 Uhr: Die Ukraine hat von dem EU- und Nato-Mitgliedsstaat Lettland vier Hubschrauber als Militärhilfe für den Krieg gegen Russland erhalten. Jeweils zwei Helikopter vom Typ Mi-17- und Mi-2 seien teils zerlegt an die ukrainische Luftwaffe geliefert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Riga mit. „Jetzt, da ukrainische Soldaten vielerorts Gegenangriffe durchführen, werden unsere gespendeten Hubschrauber dabei helfen, Militäroperationen durchzuführen und Leben zu retten“, wurde Verteidigungsminister Artis Pabriks zitiert. „Die Unterstützung der westlichen Länder für die Ukraine darf nicht enden, bis sie ihr gesamtes Territorium von der russischen Besatzungsmacht befreit hat.“

+++ 20.30 Uhr: Das ukrainische Parlament hat das seit dem 24. Februar geltende Kriegsrecht und die allgemeine Mobilmachung erneut um 90 Tage verlängert. Das teilte Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk nach einer Sitzung mit. Kriegsrecht und Mobilmachung einschließlich der Ausreisesperre für Männer im wehrpflichtigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren gelten nun bis einschließlich 21. November. Das Kriegsrecht gibt dem Militär erweiterte Rechte und schränkt bürgerliche Freiheiten wie das Demonstrationsrecht ein.

News zum Ukraine-Krieg: Putin gibt Ziele bekannt

+++ 18.45 Uhr: Wladimir Putin hat noch einmal das Ziel einer kompletten Einnahme des Donbass bekräftigt. Die russische Armee erfülle in den „Volksrepubliken Donezk und Luhansk“ ihre Aufgaben, sagte der russische Präsident auf einem Militärforum in der Nähe von Moskau im Park „Patriot“ vor internationalen Gästen. Während die Ukraine Russland schwerste Kriegsverbrechen und eine blutige Besatzerpolitik vorwirft, behauptete Putin, dass „der Boden des Donbass Schritt für Schritt befreit wird“ von ukrainischen Nationalisten.

+++ 17.15 Uhr: Bei russischen Raketenangriffen auf die Region Charkiw wurde eine Person getötet. Das bestätigte Oleh Syniehubov, Gouverneur des Oblasts, laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent. Die Streitkräfte hatten ein Wohnviertel beschossen. Dabei gab es außerdem zahlreiche Verletzte.

+++ 16.30 Uhr: Angehörige russischer Soldaten verlassen angeblich die Stadt Melitopol im Süden der Ukraine. Das berichtet das Nachrichtenportal Nexta mit Bezug auf den Bürgermeister der Stadt, Iwan Fedorow. Für seine Behauptung lieferte Fedorow allerdings keinen Beleg. Die Ursache für das Verlassen ist unklar. Die Stadt steht jedoch seit Monaten unter russischer Kontrolle.

News zum Ukraine-Krieg: Bundesregierung besorgt um AKW Saporischschja

+++ 15.45 Uhr: Die Bundesregierung hat sich erneut besorgt über Angriffe auf das Atomkraftwerk Saporischschja gezeigt. Diese Angriffe zeugten von einer „neuen Qualität in diesem Krieg“, sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag in Berlin. Die Lage rund um das AKW Saporischschja wird nach Angaben des örtlichen Bürgermeisters immer gefährlicher. Das Risiko einer atomaren Katastrophe im größten Kernkraftwerk Europas „wächst jeden Tag“, hatte der Bürgermeister von Enerhodar, wo sich das AKW befindet, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP gesagt. Die russische Armee beschieße „die Infrastruktur, die den sicheren Betrieb des Kraftwerks sicherstellt“, fügte Dmytro Orlow hinzu.

Die russische Armee hält das Atomkraftwerk im Südosten der Ukraine seit März besetzt, in den vergangenen Tagen wurde es wiederholt beschossen. Kiew und Moskau machen sich gegenseitig für die Angriffe verantwortlich. Der Raketenbeschuss weckt Befürchtungen einer nuklearen Katastrophe. Hoffmann verwies darauf, dass die Außenminister der G7-Staaten bereits am vergangenen Mittwoch ihre Unterstützung für die Bemühungen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) erklärt hatten, das Kernkraftwerk zu sichern. Die G7 hatten auch die russischen Truppen aufgefordert, das AKWzu verlassen. Über Reaktionen aus Moskau auf diesen Appell sei ihr jedoch „im Moment nichts bekannt“, sagte die Regierungssprecherin.

+++ 15.00 Uhr: Laut Angaben des russischen Militärs sollen 100 „ausländische Söldner“ in der Region Charkiw in den letzten 24 Stunden getötet worden sein. Zudem seien 50 weitere verletzt worden, sagte Igor Konaschenkow, Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau. Dies deckt sich nicht mit Angaben des Gouverneurs der Region Charkiw, Oleh Synjehubow: Er sprach von russischen Raketenangriffen auf zivile Gebäude und Industriegelände. Er machte keine Angaben zu möglichen Opfern. Alle genannten Informationen sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 14.00 Uhr: Die Region Tschnihiw wird am Mittag wohl intensiv beschossen. Russische Truppen sollen laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent dafür verantwortlich sein. Der Gouverneur der Region Tschernihiw, Wjatscheslaw Chaus, berichtete demnach, dass die russischen Streitkräfte Siedlungen in der Nähe von Nowhorod-Siverskij beschossen haben.

+++ 13.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mehrere regionale Leiter des Sicherheitsdienstes entlassen. Der Sicherheitsdienst ist Teil des Geheimdienstes SBU. Die drei Oblaste Kiew, Ternopil, Lwiw und die Hauptstadt Kiew waren von den Entlassungen betroffen, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtete. Selenskyj unterzeichnete dafür ein Dekret. Der Leiter des SBU im Oblast Lwiw wurde später zum Leiter der Agentur in Kiew und dem Oblast Kiew ernannt.

+++ 12.00 Uhr: In der Region Donezk kommt es weiterhin zu Kämpfen beider Armeen. Russische Streitkräfte haben am Morgen weitere Stellungen des ukrainischen Militärs angegriffen. Um die Städte Bachmut und Soledar seien russische Vorstöße abgewehrt worden, teilte der ukrainische Generalstab mit. Nördlich der Großstadt Donezk seien russische Attacken bei den Dörfern Pisky und Perwomajske gescheitert. Die russische Truppen hätten zudem entlang der Front Stellungen der ukrainischen Armee mit Artillerie beschossen, heißt es Bericht des ukrainischen Generalstabs. Zudem habe die russische Luftwaffe gut ein halbes Dutzend Luftangriffe geflogen. Die genannten Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Brisante Lage um AKW Saporischschja

+++ 11.15 Uhr: Seit Wochen kommt es zu Kämpfen in der Region Saporischschja. Insbesondere die dortige Lage des Atomkraftwerks macht die Situation brisant. Zuletzt wurde eine Atomkatastrophe befürchtet. Nun soll es offenbar Bewegung in den Verhandlungen geben. Russische Besatzer sollen eine „Feuerpause“ im umkämpften Gebiet vorgeschlagen haben. „Die Führung der Vereinten Nationen und der Chefdiplomat der EU sollten nicht über Entmilitarisierung sprechen, sondern über die Einführung einer Feuerpause“, sagte Wladimir Rogow, ein Vertreter der russischen Besatzungsbehörden, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Seit Tagen beschuldigen sich die Kriegsparteien gegenseitig, wer für die Angriffe auf das AKW verantwortlich sein soll.

+++ 10.30 Uhr: Russlands Streitkräfte haben in der Nacht auf Montag offenbar den Beschuss in weiten Teilen der Ukraine verstärkt. Das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtete am Morgen mit Bezug auf lokale Berichte, dass es Angriffe in den Regionen Donezk, Charkiw, Sumy und Mykolajiw gab. In Mykolajiw gab es demnach Attacken auf eine Schule und ein Hotel. Alle genannten Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 09.45 Uhr: Die Pläne der russischen Regierung für ein Referendum in der Region Donezk sind wohl weit fortgeschritten. Wie das britische Verteidigungsministerium in einem Lagebericht zum Ukraine-Krieg mitteilte, sei jedoch der Zeitpunkt für eine Abstimmung noch unklar. Der Oblast Donezk steht derweil nicht komplett unter russischer Kontrolle. Dies werde vom Kreml wohl als Rückschlag für die „maximalistischen Ziele in der Ukraine“ gewertet, so das Ministerium. Die Angaben aus London basieren auf einer Einschätzung des britischen Geheimdienstes und lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 08.45 Uhr: In der Stadt Melitopol (Oblast Saporischschja, Südukraine) führen russische Truppen offenbar Suchaktionen durch. Ziel sei es, Soldaten zu finden, die mit den ukrainischen Streitkräfte kooperieren, berichtete das Nachrichtenportal Nexta mit Bezug auf den Bürgermeister von Melitopol, Ivan Fedorov. Seine Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Angriff auf Fabrik in der Nacht

+++ 08.00 Uhr: Laut dem Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, ist es in der Nacht auf Montag zu einem Raketenangriff auf eine Fabrik gekommen. Das berichtete er auf Telegram. Bislang ist unklar, ob und wie viele Verletzte und Tote es gibt. Das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtete, dass russische Truppen für die Raketenangriffe auf die Fabrik verantwortlich sein sollen. Dies lässt sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Truppen rücken im Donbass vor

+++ 07.30 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs hat die russische Armee Geländegewinne bei der seit Tagen angegriffenen Kleinstadt Bachmut im Donbass erzielt. Im Kiewer Lagebericht war von einem „teilweisen Erfolg“ Russlands die Rede. An anderen Stellen seien Angriffe abgewehrt worden, so bei dem Ort Pisky außerhalb von Donezk. Mit starken Stellungen bei Pisky hat die ukrainische Armee seit 2014 verhindert, dass die prorussischen Separatisten von Donezk den zerstörten Flugplatz der Stadt reparieren und militärisch nutzen.

Fast alle Orte entlang der Frontlinie im Osten lagen unter russischen Feuer. Nach Einschätzung westlicher Militärbeobachter kommt der Angriff im Donbass langsamer voran als noch vor einigen Wochen.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj droht russischen Truppen im Kampf um AKW Saporischschja

Erstmeldung vom Montag, 15. August, 06.00 Uhr: Kiew – Wie Iwan Fjodorow, Bürgermeister von Melitopol auf Telegram berichtet, haben ukrainische Partisanen eine Eisenbahnbrücke nahe der besetzten südukrainischen Stadt Melitopol stark beschädigt. „Abzüglich eines Bahnhofs in Ost-West-Richtung“, kämen auf der Krim-Seite nun keine russischen Züge Richtung Melitopol mehr durch, schrieb Fjodorow.

Unterdessen drohte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, russische Truppen ins Visier zu nehmen, die auf das von Russland kontrollierte Kernkraftwerk Saporischschja oder von dort aus auf ukrainische Streitkräfte schießen. Dies berichtet The Moscow Times. Mittleweile haben 42 Länder Russland aufgefordert, seine Truppen aus dem Atomkraftwerk Saporischschja abzuziehen, damit die ukrainischen Behörden ihre Arbeit wieder aufnehmen und die UN-Atomaufsichtsbehörde einen Überprüfungsprozess durchführen kann. Kiew und Moskau haben sich in den letzten Tagen wiederholt einander beschuldigt, die Umgebung des größten europäischen Kernkraftwerks beschossen zu haben. (nak/tu mit dpa/AFP)

