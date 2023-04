Hohe Verluste für Russland im Ukraine-Krieg – Putin ändert seine Kriegs-Taktik

Von: Moritz Serif, Bettina Menzel, Stephanie Munk, Nail Akkoyun, Bona Hyun, Franziska Schwarz, Lucas Maier

Die Ukraine meldet neue russische Verluste. Putin ändern nun offenbar seine Taktik. Der aktuelle News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 20. April, 19.50 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Gouverneur der Region Krasnojarsk in Sibirien, Alexander Uss, abgesetzt. Zum Nachfolger ernannte der Kremlchef Michail Kotjukow. „Ich bin sicher, dass die Geschäftsübergabe sachlich und kameradschaftlich verläuft“, sagte Putin in einer Videoschalte. Der bisherige Gouverneur war seit 2018 im Amt. Der 68-Jährige hat nach eigenen Angaben ein Angebot, in die nationale Politik zu gehen. Im Herbst sollen Neuwahlen für den Gouverneursposten stattfinden.

Kürzlich hatte der Sohn des bisherigen Gouverneurs, Artjom Uss, international Schlagzeilen gemacht. Der Geschäftsmann wurde Ende März in Italien verhaftet und in Hausarrest genommen, weil er die westlichen Sanktionen gegen Russland infolge des Ukraine-Kriegs umgangen haben soll. Dann floh er jedoch und tauchte in Moskau wieder auf. Vermutet wird, dass ihm die russischen Geheimdienste dabei geholfen haben.

News zum Ukraine-Krieg: Wagner-Gruppe forderte offenbar Waffen aus China

Update vom 20. April, 17 Uhr: Laut den geleakten US-Dokumenten hat die russische Söldnertruppe Wagner Anfang 2023 Waffen von China gefordert. China soll diese Forderung jedoch abgelehnt haben, berichtete die britische Zeitung Financial Times unter Verweis auf die Dokumente. Peking habe Wagner nicht einmal Testwaffen geliefert und auch keinen Kontakt mit Blick auf die Lieferung von Waffen hergestellt, heißt es in den US-Papieren. Auch die Türkei hat die Waffenforderungen von Wagner offenbar großteils abgelehnt. Darüber, ob zumindest ein Teil der geforderten Waffen geliefert wurde, herrscht aber weiterhin Unklarheit. Belarus hingegen habe 50 Prozent der versprochenen Waffen geliefert, heißt es in den Dokumenten.

Update vom 20. April, 14.56 Uhr: Bei seinem ersten Besuch in der Ukraine seit dem russischen Einmarsch hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg Kiew die Hilfe des Militärbündnisses „so lange wie nötig“ zugesichert. „Der Ukraine steht ein Platz in der Nato zu“, sagte der 64-Jährige auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in Kiew.

Selenskyj bedankte sich für die durch Stoltenberg persönlich ausgesprochene Einladung zum Nato-Gipfel in Vilnius im Juli. „Für die Staatsführer ist die Zeit gekommen, die Perspektive eines Nato-Beitritts für die Ukraine zu bestimmen“, sagte der 45-Jährige. Die Ukraine benötige auf dem Weg zur Nato-Mitgliedschaft auch Sicherheitsgarantien durch die Militärallianz.

Dieses vom Kreml veröffentlichte Bild soll Russlands Präsident Wladimir Putin (m.) bei einem Frontbesuch in der Region Cherson zeigen. Nach der gescheiterten russischen Winteroffensive scheint der Kremlchef jetzt seine Taktik zu im Ukraine-Krieg ändern. © Kremlin Pool/imago-images

News im Ukraine-Krieg: Schwere Verluste für Russland – Putin ändert wohl Taktik

Update vom 20. April, 11.59 Uhr: Russland ändert im Ukraine-Krieg aufgrund der bisherigen herben Verluste offenbar seine Taktik: Nach der wohl gescheiterten Winteroffensive bewege sich die russische Armee hin zu „einer umfassenden strategischen Verteidigungshaltung“. Dies sagte Andriy Jussow, Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, laut The Kyiv Independent im nationalen Fernsehen. Der kampfbereiteste Teil des russischen Militärs sei bereits „eliminiert“, gab er bekannt.

„Die Russen haben nicht die Absicht, die Versuche zu wiederholen, die wir nach dem 24. Februar letzten Jahres erlebt haben. Aber das bedeutet nicht, dass der Feind besiegt ist oder dass er keine Gefahr mehr für die Ukraine darstellt“, sagte Jussow. Am 24. Februar 2022 startete Putin seinen Krieg auf die Ukraine mit massiven Bombardierungen und dem Versuch, innerhalb kurzer Zeit die Hauptstadt Kiew einzunehmen.

Ukraine-Krieg aktuell: Dänemark und Niederlande liefern Leopard-2-Panzer

Update vom 20. April, 11.33 Uhr: Dänemark und die Niederlande wollen 14 Leopard-2-Panzer kaufen, um sie dann kostenlos der Ukraine zu überlassen. Das dänische Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag in Kopenhagen mit, beide Länder wollten „gemeinsam 14 Leopard 2A4-Panzer erwerben, aufarbeiten und der Ukraine spenden“. Demnach sollen die Kampfpanzer „Anfang 2024“ geliefert werden. Die Kosten in Höhe von 165 Millionen Euro übernehmen beide Länder zu gleichen Teilen.

News im Ukraine-Krieg: Schwere Verluste für Russland - Neue Daten veröffentlicht

Update vom 20. April, 10.46 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach sind innerhalb eines Tages 670 russische Soldaten gefallen. Die Gesamtzahl getöteter russischer Streitkräfte erhöht sich auf 184.420. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig prüfen, Russland veröffentlicht keine Daten.

Soldaten: 184.420 (+670)

184.420 (+670) Flugzeuge: 308

308 Hubschrauber: 293

293 Panzer: 3.667 (+2)

3.667 (+2) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7.120 (+10)

(+10) Artilleriesysteme: 2.825 (+6)

2.825 (+6) Flugabwehrsysteme: 285

285 Mehrfachraketenwerfer: 539 (+1)

539 (+1) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5.707 (+15)

5.707 (+15) Schiffe: 18

18 Drohnen: 2.386 (+10)

2.386 (+10) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 20. April. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Nato-Generalsekretär überraschend zu Besuch in Kiew

Update vom 20. April, 10.21 Uhr: Es gibt weitere Details zum Besuch von Nato-Chef Stoltenberg in Kiew: Er habe gefallenen ukrainischen Soldaten seinen Respekt erwiesen und zerstörtes russisches Kriegsmaterial auf einem zentralen Platz in Kiew begutachtet, meldet die Nachrichtenagentur Reuters.

Es ist der erste Besuch des Nato-Generalsekretärs in der Ukraine, seitdem Wladimir Putin den Krieg gegen das Nachbarland startete. Die Reise fand unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt.

Update vom 20. April, 9.58 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist am Donnerstag überraschend zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Das bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsbündnisses der Deutschen Presse-Agentur. Mehrere ukrainische Medien veröffentlichten Bilder des Chefs des Militärbündnisses im Zentrum Kiews. Unter anderem war er vor einer Gedenkstätte für getötete ukrainische Soldaten vor der Sankt-Michael-Kathedrale zu sehen.

Ukraine-Krieg: Baerbock stoppt Millionen-Bauprojekt an Botschaft in Moskau

Update vom 20. April, 9.33 Uhr: Aufgrund des Ukraine-Kriegs legt die deutsche Bundesregierung ein Riesen-Bauprojekt in Moskau auf Eis. Es geht um die Residenz des deutschen Botschafters in Moskau, die eigentlich generalsaniert werden sollte. Kostenpunkt: 15,6 Millionen Euro.

Doch Außenministerin Annalena Baerbock schob der Sanierung der sogenannten „Villa Schlossberg“ einen Riegel vor, wie das Nachrichtenportal t-online.de berichtet: „Die Baumaßnahme zur Generalsanierung der Residenz in Moskau ist aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vorerst bis Ende Juli 2023 pausiert“, heiße es aus dem Auswärtigen Amt auf Nachfrage. Ob die Sanierung irgendwann doch erfolgen soll, werde „zu gegebener Zeit geprüft“.

Die Renaissance-Villa Schlossberg ist seit mehr als 50 Jahren Residenz des deutschen Botschafters und steht unter Denkmalschutz, heißt es in einem Bericht von Russia Beyond. In der Einrichtung gebe es vieles, was auf die historische Verbindung zwischen Russland und Deutschland hinweise.

Ukraine-Krieg: Ukrainisches Militär meldet Erfolg in der Luft

Update vom 20. April, 8.42 Uhr: Der ukrainische Generalstab meldet, dass sein Militär nun binnen eines Tages 21 von 26 von Russland abgefeuerte „Kamikaze-Drohnen“ vom Typ Shahed-136 vom Himmel geholt habe. Zudem meldeten die ukrainischen Streitkräfte 55 russische Bodenangriffe, denen standgehalten worden sei. Die Gefechte konzentrierten sich demnach auf das ostukrainische Gebiet Donezk, wo auch die heftig umkämpfte Stadt Bachmut liegt.

Ukraine-Krieg: Kiew spottet über Putin-Doppelgänger und „Bunker-Opa“

Update vom 20. April, 6.27 Uhr: Laut Kreml hat der russische Präsident kürzlich die Front besucht. „Das war nicht der echte Putin“, behauptete am Mittwoch (19. April) nun der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, Olexij Danilow, ohne Beweise im Fernsehen. „Um mit dem echten Putin sprechen zu können, muss man mindestens 10 bis 14 Tage in Quarantäne.“ Der in Cherson gesichtete Putin sei „ein gewöhnliches Double gewesen, von denen es bekanntlich mehrere gibt“.

Nach Danilows Worten sei Putin „ein verängstigter Mann“, und die Vorstellung, dass er sich zu einem Besuch der Front entschlossen habe, sei schlicht unmöglich. Am Dienstag (18. April) hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die schwer umkämpfte Stadt Awdijiwka besucht. Selenskyj sei damit „das genaue Gegenteil“ zu Putin, betonte Danilow, da er jederzeit an die Front gehe. „Das ist der Unterschied zum Bunker-Opa Putin, der bald vor sich selbst Angst hat.“ Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Frontkämpfer erhalten rund 2500 Euro monatlich

Update vom 20. April, 5.29 Uhr: Für ihren Einsatz an vorderster Front erhalten ukrainische Soldaten monatlich 100.000 Hrywnja (rund 2500 Euro) zusätzlich zu ihrem Wehrsold. Das teilte am Mittwoch (19. April) die ukrainische Militärführung mit, um Spekulationen über Sold und Zulagen zu beenden.

Die 100.00 Hrywnja seien „Verteidigern vorbehalten, die direkt an der Front kämpfen“. Soldaten, die Aufgaben im Kampfgebiet nachgehen, aber nicht direkt an Kämpfen beteiligt seien, ebenso wie Soldaten der Flugabwehr erhielten demnach 30.000 Hrywnja (737 Euro) Zulage. Wer im Hinterland eingesetzt sei, erhalte keine Frontzulagen. Der Grund-Wehrsold für alle Soldaten sei ab Anfang Februar auf knapp 20.000 Hrywnja (490 Euro) angehoben worden.

Ukraine-Krieg: Kiew soll „komplexe Maßnahmen“ für Gegenoffensive starten

Update vom 19. April, 22.20 Uhr: „Komplexe Maßnahmen“ als Vorbereitung auf die geplante Gegenoffensive der Ukraine sind laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium im Osten „bereits im Gange“, hieß es am Mittwoch einem Bericht des Kyiv Independent zufolge.

Die Ukraine hat kurz vor dem Beginn ihrer erwarteten Frühjahrsoffensive gegen die russischen Besatzer ihre Luftabwehr auch mithilfe Deutschlands deutlich gestärkt. Wie der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Mittwoch per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, trafen inzwischen drei Einheiten des US-amerikanischen Patriot-Flugabwehrsystems in dem Land ein. Eines der nun gelieferten Patriot-Systeme stammt aus Deutschland, die beiden anderen kommen aus den USA und den Niederlanden.

Die USA haben der Ukraine indes weitere Militärhilfen in Höhe von 325 Millionen Dollar (rund 297 Millionen Euro) zugesagt. Wie das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte, wollen die USA der Ukraine unter anderem Munition für Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars, Artilleriemunition und Panzerabwehrminen liefern.

Ukraine-Krieg: Russland gehen die Waffen aus

Update vom 19. April, 13.55 Uhr: Hat die russische Armee noch genug Waffen, um den Krieg gegen die Ukraine zu gewinnen? Dieser Frage ist der US-Thinktank „Centre for Strategic and International Studies“ (CSIS) in einem neuen Bericht nachgegangen. Das Ergebnis: Moskau hat im andauernden Konflikt fast 10.000 Stück entscheidender Ausrüstung verloren. Dazu zählen unter anderem Panzer, Lastwagen, Artillerie und Drohnen.

Deswegen müsste der Kreml nun zunehmen auf ältere Ausrüstung aus der Zeit des Kalten Kriegs zurückgreifen. „Die Qualität des russischen Militärs in Bezug auf fortschrittliche Ausrüstung wird wahrscheinlich zumindest kurzfristig abnehmen“, prognostizierte das CSIS.

Dem Bericht zufolge verfügt Russland jedoch weiterhin über zahlenmäßige Vorteile gegenüber der Ukraine. „Russlands militärische Fähigkeiten übertreffen die der Ukraine bei den meisten Indikatoren, einschließlich Menschen-, Luft-, Land- und Seemacht, bei weitem“, so das Fazit des CSIS.

Ukraine-Krieg: Vorwürfe gegen ukrainisches Militär in Bachmut

Update vom 19. April, 11.56 Uhr: Ukrainische Truppen haben nach Angaben prorussischer Einheiten vor zwei Tagen in der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut vier Wohngebäude gesprengt und dabei 20 Zivilisten getötet. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass.

Der Bericht lässt sich unabhängig zunächst nicht verifizieren. Bachmut in der Ostukraine ist einer der derzeitigen Brennpunkte des Krieges. Russische Einheiten und Söldner versuchen dort seit Monaten, die Oberhand zu gewinnen.

News im Ukraine-Krieg: Deutschland liefert Luftabwehrsystem Iris-T

Update vom 19. April, 11.06 Uhr: Deutschland hat der Ukraine ein zweites hochmodernes Luftabwehrsystem vom Typ Iris-T geliefert. Eine Regierungssprecherin bestätigte dies. Die Scholz-Regierung hat der Ukraine insgesamt vier Iris-T-Systeme zugesagt. Sie werden vom deutschen Hersteller Diehl hergestellt. Die Bundeswehr selbst verfügt nicht über dieses System.

Ein erstes Iris-T-Exemplar hatte Deutschland bereits 2022 geliefert. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko lobte es kürzlich: Bei russischen Luftangriffen auf Kiew habe es „tausende“ Menschenleben gerettet. „Unsere Militärs sind von Iris-T begeistert“, sagte Klitschko. „Jeder Schuss ist ein Treffer, keiner geht vorbei.“

Herbe Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Dutzende Wagner-Gräber entdeckt

Update vom 19. April, 10.50 Uhr: In Sibirien wurden offenbar Gräber mit Dutzenden von toten Wagner-Söldnern gefunden. Dies berichtet die unabhängige russische Nachrichtenagentur People of Baikal. In einem abgelegenen Teil eines Friedhofs nahe der sibirischen Hauptstadt Irkutsk seien 53 Gräber mit im Ukraine-Krieg gefallenen Wagner-Söldnern entdeckt worden. Die Gräber seien bisher nicht gemeldet worden, heißt es.

Die einzelnen Grabstätten seien mit Fichtenzweigen und je zwei Kränzen bedeckt gewesen: Einer in den Farben der russischen Flagge, einer in den Farben von Wagner und der Aufschrift: „Blut. Ehre. Mutterland. Mut. PMC Wagner.“ Eine weitere Grabreihe sei bereits vorbereitet gewesen - mehr als zehn leere Gräber wurden dort bereits ausgehoben, so die Agentur.

Die Wagner-Kämpfer seien alle zwischen Dezember 2022 und März 2023 gestorben, der jüngste sei 19 Jahre alt gewesen. Einige der Angehörigen hätten erst durch die Nachrichtenagentur vom Tod der Männer und ihrer Bestattung auf dem abgelegenen Friedhof erfahren, heißt es in dem Bericht.

US-Außenministerium warnt: „Machen uns Sorgen, dass Putin taktische Atomwaffe einsetzen könnte“

Update vom 19. April, 6.40 Uhr: Die USA fordern ein wachsames Auge der westlichen Verbündeten, was den möglichen Einsatz russischer Atomwaffen angeht. „Wir alle haben beobachtet und uns Sorgen gemacht, dass Wladimir Putin eine seiner Meinung nach nicht-strategische taktische Atomwaffe einsetzen könnte“, sagte die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman bei einem Nato-Treffen. Sherman befürchtet, dass der russische Präsident damit eine Eskalation erzwingen könnte. „Es ist sehr wichtig, dass wir in dieser Hinsicht wachsam bleiben.“

Update vom 18. April, 18.33 Uhr: Polen und die Ukraine haben ihren Streit über die Einfuhr von ukrainischem Getreide beigelegt. Wie der polnische Landwirtschaftsminister Robert Telus nach einem Treffen mit ukrainischen Vertretern am Dienstag sagte, soll der von Warschau verhängte Importstopp aufgehoben und ab dem kommenden Samstag wieder ukrainisches Getreide durch Polen transportiert werden.

Warschau und Kiew hätten aber „Mechanismen“ vereinbart, um sicherzustellen, „dass nicht eine Tonne Getreide in Polen verbleibt“, sagte Telus. Ungarn und Polen hatten am Samstag angekündigt, bis Ende Juni kein Getreide und andere Lebensmittel mehr aus der Ukraine zu importieren.

News im Ukraine-Krieg: Ukrainische Führung spottet über Putins Truppenbesuch

Update vom 18. April, 14.20 Uhr: Die Führung in der Ukraine hat mit bitterem Spott auf den Truppenbesuch von Putin in besetzten Gebieten der Ukraine reagiert. Mychailo Podoljak, ein ranghoher Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, schrieb auf Twitter, Putins Besuch sei „eine ‚Spezialtour‘ des Urhebers der Massenmorde in den besetzten und zerstörten Gebieten, um sich ein letztes Mal an den Verbrechen seiner Schergen zu erfreuen“. Die Ukraine und der Westen werfen den russischen Truppen Kriegsverbrechen vor, was die russische Führung abstreitet.

Die staatliche Nachrichtenagentur veröffentlichte indes ein Video von Putins Frontbesuch - allerdings lässt es einige Fragen offen.

Update vom 18. April, 11.55 Uhr: Wadym Prystajko, ehemaliger Außenminister der Ukraine, sagte dem US-Nachrichtenmagazin Newsweek, dass die westlichen Verbündeten zu wenig tun, um der Ukraine zu dauerhaften Erfolg gegen Russland zu verhelfen. Außerdem müsse Kiew in einer Gegenoffensive im Frühjahr russische Erfolge rückgängig machen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland sieht Provokationen

Update vom 18. April, 10.17 Uhr: Anatoli Antonow, russischer Botschafter in den USA, behauptet, dass die USA einen provokativen Kurs gegen Russland fahren würden. Er bezog sich dabei auf eine Rede von Colin Stahl, Staatssekretär für US-Verteidigungspolitik.

„Die Ausführungen des Beamten sind voller Schamlosigkeit, Heuchelei und Arroganz gegenüber unserem Land.“ Der Pentagon-Vertreter habe angeblich zugegeben, dass sich die US-Regierung bei der Lieferung von Waffen an die Ukraine „in keiner Weise“ zurückhalte - ungeachtet potenzieller Eskalationsrisiken. Damit sei klar, „dass Washington während des gesamten Konflikts bewusst einen provokativen Kurs gegenüber Russland verfolgt hat“, behauptete Antonow laut der russischen Nachrichtenagentur Tass.

Die von den USA gelieferten Waffen an die Ukraine hätten eindeutig offensiven und nicht defensiven Charakter, kritisierte der Botschafter. Beteuerungen der USA, man wolle keinen Schlag der Ukraine auf russisches Territorium mit US-Waffen fördern, seien daher keinen Glauben zu schenken. Belege nannte Antoniw für seine Ausführungen nicht.

Ukraine-Krieg: Heftige Gefechte in Bachmut - Russland macht Stadt „dem Erdboden gleich“

Update vom 18. April, 9.30 Uhr: In der Stadt Bachmut toben weiterhin erbitterte Kämpfe zwischen Russland und den ukrainischen Truppen. Weitere russische Truppen sollen aus Donezk nach Bachmut verlegt werden, wie der britische Geheimdienst in einer aktuellen Meldung schreibt. Nach Einschätzungen aus London würde Russland dort derzeit „schleichende Fortschritte“ erreichen.

Russische Artillerie- und Luftschläge würden in Bachmut derzeit intensiviert werden, wie der Kommandant der Bodentruppen der Streitkräfte der Ukraine, Oleksandr Syrskyi, auf Telegram schreibt. Moskau gebe nicht auf, die Stadt um jeden Preis unter Kontrolle zu bringen. „Gleichzeitig fügen unsere Kämpfer dem Feind erhebliche Verluste zu und verlangsamen seine Offensivaktionen erheblich“, so der General.

News im Ukraine-Krieg: Kreml meldet Besuch von Putin an der Front

Update vom 18. April, 8.15 Uhr: Kremlchef Wladimir Putin soll Soldaten in Luhansk und der Cherson besucht haben, wie die russische Agentur Tass mitteilte. Seit der russischen Invasion in die Ukraine wäre es der erste Besuch des russischen Präsidenten in der Region.

Neben anderen hohen Militärs soll der Präsident dort auch Oberbefehlshaber Alexander Lapin getroffen haben. Es wurde kein genauer Zeitpunkt des Besuchs mitgeteilt, allerdings heißt es aus dem Kreml, dass Putin Osterwünsche überbracht haben soll.

„Dutzende“ Videos von Hinrichtungen Ukrainern in russischer Kriegsgefangenschaft

Update vom 17. April, 16.30 Uhr: Der Ukraine liegen nach Angaben ihres Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinez bereits „Dutzende“ Videos von Hinrichtungen ihrer Bürger in russischer Kriegsgefangenschaft vor. In einem am Montag veröffentlichten Interview des Internetportals Ukrainska Pravda sagte Lubinez: „Das sind Enthauptungen, Abschneiden von Genitalien, Abschneiden von Ohren, Nasen, Gliedmaßen und Fingern“. Mehrere Täter seien identifiziert worden. Mindestens einer sei bereits in Kämpfen getötet worden. Lubinez warf der russischen Seite vor, die Genfer Konventionen zum Schutz von Kriegsgefangenen systematisch zu verletzen.

Vergangene Woche wurde ein Video in sozialen Netzwerken verbreitet, in dem ein Mann in russischer Uniform einen mutmaßlichen ukrainischen Kriegsgefangenen enthauptet. Vorher waren bereits mehrere ähnliche Clips mit Hinrichtungen und Misshandlungen auch von russischen Kriegsgefangenen im Internet verbreitet worden. Die UN haben auf beiden Seiten Verstöße gegen internationale Konventionen dokumentiert.

Update vom 17. April, 14.22 Uhr: Polen und Ungarn wollen bis Juli kein Getreide mehr aus der Ukraine importieren – unter Verweis auf ihre Bauern. Die EU-Kommission hält das für inakzeptabel.

Ukraine-Krieg: Kiew gibt Hinweis auf Höhe eigener Verluste

Erstmeldung vom 17. April: Kiew – Bisher machte die Ukraine keine Angaben zur Zahl ihrer Verwundeten und Gefallenen. Zu den gesamten ukrainischen Opferzahlen existieren nur Schätzungen. Kiew sieht die Zahlen als ein Staatsgeheimnis an. Ein am Sonntag (16. April) erschienenes Interview des ukrainischen Verteidigungsministers Olexij Resnikow war deshalb Novum.

Im Gespräch mit der spanischen Zeitung La Razón gab er einen Hinweis auf die ungefähre Höhe der eigenen Verluste seit Beginn des russischen Angriffskrieges: „Ich kann Ihnen keine genaue Zahl sagen, aber versichern, dass sie niedriger als die Zahl der Toten bei dem Erdbeben in der Türkei ist.“ Nach türkischen Angaben starben bei dem Erdbeben vom 6. Februar mehr als 50.000 Menschen.

Ukraine-Krieg: Kiew veröffentlicht neue Zahlen zu Russlands Verlusten

Sehr wohl spricht Kiew über die Verluste auf Russlands Seite. Nach jüngsten Angaben verlor Moskau binnen eines Tages fast 600 Soldaten. Folgende Zahlen hat der ukrainische Generalstab zuletzt auf Facebook veröffentlicht:

Soldaten : Bislang insgesamt etwa 182.660 (+590)

: Bislang insgesamt etwa 182.660 (+590) Panzer : 3660 (+3)

: 3660 (+3) Gepanzerte Fahrzeuge : 7087 (+4)

: 7087 (+4) Artilleriesysteme : 2804 (+9)

: 2804 (+9) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 17. April. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Sicherheitsexperten sehen „Patt auf dem Schlachtfeld“

Unterdessen haben mehrere Sicherheitsexperten den Westen aufgefordert, bei der militärischen Unterstützung der Ukraine „aufs Ganze“ zu gehen. In einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel schrieben sie, das „gegenwärtige Niveau schrittweiser und zögerlicher militärischer Unterstützung“ werde lediglich ein „Patt auf dem Schlachtfeld bewirken.“

Verfasst war der Beitrag unter anderem vom Vorsitzenden der Münchener Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen. Heusgen als ehemaliger außenpolitischer Berater von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und seine Kollegen betonten, ein Sieg der Ukraine sei „nicht vorprogrammiert“. Demnach setzt Kremlchef Wladimir Putin darauf, dass „seine Entschlossenheit stärker ist als die seiner Gegner und er einen Zermürbungskrieg gewinnen kann“.

Neben Heusgen schrieben den Gastbeitrag Ex-Obama-Berater James Jones, der ehemalige Nato-Oberbefehlshaber für Transformation und französische Militär-Berater Stéphane Abrial, der frühere außenpolitische Berater Italiens, Stefano Stefanini, sowie Simon McDonald, Ex-Staatssekretär im britischen Außenministerium. (frs/nak/AFP/dpa)